Mỗi du khách thải 1,2 kg nhựa/ngày đêm ở Việt Nam

Theo khảo sát của UNDP và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, mỗi du khách lưu trú phát sinh trung bình 1,2 kg rác mỗi ngày đêm, trong đó rác nhựa dùng một lần chiếm tỷ trọng đáng kể.

Hoạt động ra quân, tăng cường thu gom rác nhựa, phao xốp trên vịnh Hạ Long. Ảnh: VKC.

Thông tin được công bố tại Hội thảo tham vấn đánh giá cơ sở tình hình ô nhiễm chất thải nhựa trong ngành du lịch do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức ngày 6/2 tại Ninh Bình. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình Đổi mới sáng tạo mảng Nhựa toàn cầu (GPIP) giai đoạn II, nhằm nhận diện hiện trạng ô nhiễm nhựa trong du lịch và đề xuất các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa tại các điểm đến.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, cho biết năm 2025, du lịch Việt Nam đạt mức phục hồi và tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay, với gần 22 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 135 triệu lượt khách nội địa, đóng góp trực tiếp gần 9% GDP. Tuy nhiên, song hành với những con số ấn tượng này là sức ép môi trường ngày càng rõ rệt, đặc biệt từ rác thải nhựa dùng một lần tại các điểm đến và cơ sở dịch vụ du lịch.

Theo đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khảo sát cho thấy khách du lịch lưu trú phát sinh trung bình khoảng 1,2 kg rác mỗi ngày đêm, trong khi khách không lưu trú thải khoảng 0,5 kg/ngày, với tỷ lệ lớn là vỏ chai nhựa và đồ nhựa dùng một lần. Quy mô phát sinh rác này trở thành gánh nặng đối với hệ thống thu gom, xử lý rác tại nhiều địa phương, nhất là ở các điểm đến có mật độ khách cao.

Du khách xả rác xuống suối Tranh (Phú Quốc), ném vào cây rậm, hoặc bỏ trơ lại trên những tảng đá trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Phạm Ngôn.

Nghiên cứu của UNDP cũng chỉ ra du lịch đang là một trong những nguồn phát sinh rác nhựa tăng nhanh, trong bối cảnh mỗi ngày Việt Nam thải ra khoảng 70.000 tấn rác sinh hoạt và mức tiêu thụ nhựa bình quân đạt 81 kg/người/năm. UNDP nhận định, nếu không kiểm soát hiệu quả rác thải nhựa, đặc biệt là nhựa dùng một lần, ô nhiễm môi trường sẽ trực tiếp làm suy giảm chất lượng cảnh quan, trải nghiệm của du khách và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch trong dài hạn.

Về phía quản lý nhà nước, ông Hà Văn Siêu cho biết Chính phủ đã đưa giảm thiểu rác thải nhựa vào các chiến lược quốc gia, trong đó có Chiến lược tăng trưởng xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ban hành nhiều bộ tiêu chí và quy định liên quan đến bảo vệ môi trường, như Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh, Bộ tiêu chí môi trường cho cơ sở du lịch và các quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất nằm ở khoảng cách giữa nhận thức và hành động. Dù 95-100% doanh nghiệp được khảo sát thừa nhận tác hại của rác nhựa, vẫn có tới 95% doanh nghiệp ở Ninh Bình và 81,6% ở Đà Nẵng tiếp tục cung cấp đồ nhựa dùng một lần. 53% doanh nghiệp cho rằng sản phẩm thay thế đắt hơn nhựa, 87% nhận định nhựa tiện lợi và khách hàng đã quen sử dụng.

Bên cạnh đó, việc thiếu nhà cung cấp sản phẩm xanh ổn định với giá cả phải chăng cũng khiến nhiều cơ sở khó chuyển đổi, nhất là nhóm quy mô nhỏ, hạn chế nguồn lực tài chính và nhân sự chuyên trách.

Ở phía cầu, UNDP cho rằng du khách “sẵn sàng nhưng thụ động”. Tại Ninh Bình, 72% khách được khảo sát sử dụng hơn 3 chai nhựa mỗi ngày; khách quốc tế tiêu thụ chai nhựa nhiều hơn khách nội địa do lo ngại an toàn nước uống. Dù ủng hộ du lịch xanh, 71% du khách chỉ chấp nhận trả thêm dưới 10% chi phí chuyến đi cho các hoạt động bảo vệ môi trường. UNDP nhận định hành vi sẽ khó thay đổi nếu điểm đến và doanh nghiệp không tạo được hạ tầng hỗ trợ và các lựa chọn “mặc định xanh” đủ thuận tiện cho du khách.

Từ các kết quả nghiên cứu và thảo luận tại hội thảo, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết những khuyến nghị của UNDP và các chuyên gia sẽ được xem xét là cơ sở quan trọng để điều chỉnh chính sách và định hướng phát triển sản phẩm du lịch trong thời gian tới.