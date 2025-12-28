Đền cổ Hà Nội thành điểm check-in 'bí mật'

Tọa lạc trên gò đất mang tên Long Thủ, rợp bóng cây cổ thụ xanh mát quanh năm, đền Voi Phục (phường Ba Đình) từ lâu đã là một danh thắng nổi tiếng của Thủ đô. Đầu tháng 8/2024, UBND TP Hà Nội đã ký quyết định công nhận đền Voi Phục là điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt.

Đền Voi Phục là một trong bốn “Tứ trấn” trấn giữ Kinh thành Thăng Long xưa, thờ hoàng tử Linh Lang - con vua Lý Thái Tông, người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Tống thế kỷ XI. Tên gọi đền gắn với hình tượng đôi voi đá quỳ chầu trước cổng, biểu trưng cho sức mạnh và sự uy nghi của vị thần được sắc phong Linh Lang Đại vương thượng đẳng phúc thần.

Không nổi tiếng như nhiều điểm văn hóa quen thuộc, đền Voi Phục thời gian gần đây được giới trẻ truyền tai như một “tọa độ check-in” kín tiếng. Không gian rêu phong, lối gạch cổ và hàng cây già đổ bóng tạo nên phông nền cổ kính... phù hợp với những bộ ảnh áo dài mang phong cách nhẹ nhàng, hoài niệm.

Ngay trong khuôn viên đền, giếng Bán Nguyệt nằm giữa không gian cổ kính, tĩnh lặng trở thành góc chụp được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Hải Anh (phường Cầu Giấy) chia sẻ, cô tình cờ thấy hình ảnh đền Voi Phục trên mạng xã hội và ấn tượng với vẻ đẹp cổ kính, khác lạ nên quyết định đến chụp ảnh. “Không gian ở đây rất yên tĩnh, lại ít người biết, chụp hình khá thoải mái”, Hải Anh nói.

Không ít bạn trẻ còn đầu tư thuê trọn ekip từ nhiếp ảnh, hắt sáng đến trang điểm khi đến đền Voi Phục để thực hiện những bộ ảnh chỉn chu.

Trong khuôn viên đền, nhiều góc chụp đẹp cũng được các bạn trẻ khám phá để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Đền Voi Phục còn được gọi là đền Voi Phục Thủ Lệ để phân biệt với đền Voi Phục Thụy Khuê. Với giá trị văn hóa lâu đời, kiến trúc truyền thống và không gian yên bình, nơi đây thu hút du khách tìm về khám phá, cảm nhận chiều sâu lịch sử Thăng Long - Hà Nội.

