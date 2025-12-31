Điều cần nhớ kỹ khi đi máy bay dịp Tết Dương lịch

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài là giai đoạn cao điểm của ngành hàng không. Chuẩn bị kỹ trước giúp hành trình bớt căng thẳng và hạn chế rủi ro tại sân bay.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Năm nay, Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu về quê, du lịch và xuất ngoại tăng lên rõ rệt, lượng hành khách dồn về các sân bay lớn trên cả nước ở nhiều khung giờ.

Trong hoàn cảnh đó, trải nghiệm bay dễ trở nên áp lực nếu khâu chuẩn bị chưa kỹ, nhất là lúc làm thủ tục, qua soi chiếu an ninh và theo dõi các cập nhật về cửa ra máy bay hay giờ khởi hành.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng giúp hành khách chủ động hơn khi di chuyển bằng máy bay trong kỳ nghỉ cao điểm, hạn chế rủi ro phát sinh và giữ cho hành trình diễn ra suôn sẻ ngay từ khâu đầu tiên tại sân bay.

Đến sân bay sớm hơn ngày thường

Các hãng hàng không nội địa khuyến cáo hành khách nên sắp xếp thời gian để có mặt tại sân bay sớm, chủ động đến khu vực làm thủ tục và an ninh để tránh bị cuốn vào các khung giờ đông đúc. Đồng thời, các hãng cũng nêu rõ thời điểm nên có mặt ở cửa ra tàu bay khoảng 40 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến nội địa và khoảng 50 phút đối với chuyến quốc tế để giảm nguy cơ lỡ chuyến.

Ưu tiên hoàn tất thủ tục trước khi ra sân bay

Hành khách nên làm check-in trực tuyến hoặc qua kiosk tự phục vụ trước chuyến bay để tiết kiệm thời gian chờ đợi. Thủ tục này có thể được thực hiện trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành, từ website, ứng dụng hoặc kiosk tại sân bay, giúp hành khách đã check-in có thể đi thẳng đến khu vực soi chiếu.

Sử dụng VNeID

Theo hướng dẫn cập nhật của Cục Hàng không Việt Nam và triển khai thực tế tại các sân bay, hành khách bay nội địa không có hành lý ký gửi được yêu cầu làm thủ tục hoàn toàn qua VNeID định danh mức 2 hoặc qua kiosk tự phục vụ. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục và tránh gây ùn ứ tại quầy truyền thống, nhưng đòi hỏi hành khách phải chuẩn bị sẵn tài khoản VNeID và nắm rõ thao tác trước khi ra sân bay.

Chuẩn bị giấy tờ theo đúng quy định xuất nhập cảnh

Với các chuyến quốc tế, hành khách cần rà soát kỹ năm điều kiện giấy tờ như hộ chiếu còn hạn, visa (nếu yêu cầu), vé khứ hồi/tiếp tục hành trình và thông tin lưu trú. Đây là bước kiểm tra bắt buộc ở khâu xuất cảnh và hải quan ở nhiều quốc gia, nên chuẩn bị sẵn giúp quá trình diễn ra thuận lợi.

Sắp xếp hành lý xách tay và hành lý ký gửi hợp lý

Trong cao điểm, nếu hành lý xách tay không đúng quy định, hành khách có thể bị yêu cầu kiểm tra bổ sung, làm chậm tiến độ soi chiếu. Việc sắp xếp hành lý gọn gàng, tuân thủ trọng lượng và kích thước theo quy định của hãng bay giúp giảm thời gian chờ đợi ở khu vực soi chiếu và ký gửi.

Phân công rõ ràng khi đi theo nhóm/gia đình

Với các hành trình dài ngày, đặc biệt trong dịp Tết, nhóm đi thường đông hơn và mang nhiều hành lý hơn. Việc phân chia trách nhiệm như người giữ giấy tờ, người quản lý hành lý giúp các bước làm thủ tục, kiểm tra và di chuyển nhanh hơn và bớt xáo trộn.

Theo dõi cập nhật thay đổi chuyến bay tới sát giờ khởi hành

Trong mùa cao điểm, tình trạng thay đổi cửa ra máy bay hoặc điều chỉnh giờ khởi hành có thể xảy ra do áp lực khai thác dày đặc. Việc bật thông báo từ ứng dụng hãng bay, kiểm tra bảng thông tin chuyến bay thường xuyên giúp hành khách nhanh chóng nắm bắt và ứng biến phù hợp.