Khoa Pug nói lý do phá sản

Khoa Pug tiếp tục chia sẻ clip nói về nguyên nhân khiến anh rơi vào thất bại sau nhiều năm xây dựng hình ảnh YouTuber giàu có.

Khoa Pug: 'Tôi tự cao tự đại' Tối 11/2, Khoa Pug thẳng thắn thừa nhận sự hiếu thắng của tuổi trẻ, "tự cao tự đại" khiến anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn về mặt tài chính như hiện tại.

Tối 11/2, Khoa Pug, nổi tiếng với danh xưng "YouTuber giàu nhất Việt Nam", đăng tải video trên trang Facebook và TikTok, chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến phá sản. Thông tin gây xôn xao mạng xã hội vài ngày qua.

Trong video, YouTuber nhìn nhận sai lầm lớn nhất của bản thân là sự "tự cao tự đại" và tâm lý háo thắng của tuổi trẻ.

Khoa Pug cho biết anh từng nghĩ bản thân hiểu rõ nguyên tắc đầu tư. "Mình từng khuyên người khác không nên để trứng vào một giỏ", anh nói. Tuy nhiên, chính anh lại không làm được điều đó. Theo lời chia sẻ, có thời điểm anh dồn nguồn lực lớn vào một hướng đầu tư và chỉ trong một đêm, số tiền tích lũy nhiều năm gần như "bay sạch".

"YouTuber giàu nhất Việt Nam" thừa nhận sự tự tin quá mức đã khiến anh chủ quan. "Mình cho mình hay, mình giỏi, mình kiếm được tiền", Khoa Pug nói trong video.

Anh cho rằng khi còn trẻ, việc kiếm tiền thuận lợi dễ khiến bản thân rơi vào cảm giác bất bại, nghĩ rằng chỉ cần có khả năng tạo ra thu nhập thì sẽ luôn làm lại được từ đầu. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. "Khi còn trẻ kiếm được tiền không có nghĩa là lớn tuổi sẽ giữ được tiền". Sự liều lĩnh, muốn chứng tỏ bản thân và tâm lý thích thử thách ở giai đoạn đỉnh cao đã khiến anh đưa ra những quyết định vội vàng.

Cũng trong video, Khoa Pug nói rằng anh không né tránh cụm từ thất bại. Anh cho biết việc công khai thừa nhận điều này với người theo dõi không phải quyết định bộc phát, mà là "kết quả của nhiều đêm suy nghĩ, trằn trọc".

Khoa Pug thường xuyên có những chuyến du lịch châu Âu xa xỉ. Ảnh: Khoa Pug/Facebook.

YouTuber nói thêm anh đã cân nhắc rất lâu trước khi chọn cách nói ra, bởi hình ảnh thành công từng gắn liền với tên tuổi mình suốt nhiều năm.

Bên dưới video, nhiều người hâm mộ để lại bình luận động viên. Không ít ý kiến cho rằng việc Khoa Pug công khai nhìn nhận lỗi lầm là điều đáng ghi nhận. Một tài khoản viết: "Thừa nhận sai lầm trước hàng triệu người không phải ai cũng làm được". Người khác bình luận: "Ai cũng có lúc vấp ngã, quan trọng là anh dám nói ra và rút kinh nghiệm".

Tuy nhiên, cũng có những bình luận nhắc lại hình ảnh hào nhoáng trước đây của nam YouTuber. Một số ý kiến cho rằng bài học lần này là hệ quả của việc quá tự tin vào khả năng bản thân khi thành công đến sớm.

Từng được gọi là "YouTuber giàu nhất Việt Nam", Khoa Pug khiến mạng xã hội bất ngờ khi đăng video tối 10/2 thông báo mình đã phá sản. Anh cho biết rơi vào khủng hoảng tài chính sau chuỗi đầu tư thua lỗ và hiện cuộc sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ YouTube.

Trong clip hơn một phút, nam YouTuber thẳng thắn nói: "Mình thất bại rồi các bạn ơi… mình phá sản rồi", đồng thời khuyên người trẻ nên biết tiết kiệm, chuẩn bị cho rủi ro tài chính.

Tuyên bố này nhanh chóng gây bàn luận. Bên cạnh những ý kiến động viên, cũng có người hoài nghi đây là cách thu hút sự chú ý, nhất là khi anh vừa mở kênh TikTok mới và lượng xem YouTube có dấu hiệu giảm.

Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992) là một trong những YouTuber đời đầu nổi bật ở mảng du lịch, trải nghiệm tại Việt Nam. Anh bắt đầu được chú ý từ giai đoạn 2018-2019 với các video review khách sạn, resort, hãng hàng không và dịch vụ cao cấp.

Phong cách làm nội dung của Khoa Pug thiên về trải nghiệm trực tiếp, chi tiêu mạnh tay, nhiều lần công khai số tiền bỏ ra cho mỗi chuyến đi, từ đó tạo dựng hình ảnh "YouTuber chịu chi" và thu hút hàng triệu lượt xem.

Sau khi kênh tăng trưởng nhanh, anh mở rộng nội dung sang du lịch quốc tế, ẩm thực, cuộc sống tại Mỹ và các trải nghiệm xa xỉ. Kênh YouTube của Khoa Pug từng đạt hàng triệu người đăng ký, nhiều video cán mốc hàng triệu lượt xem. Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, anh cũng gây chú ý khi chia sẻ về việc đầu tư kinh doanh và các kế hoạch tài chính cá nhân.

