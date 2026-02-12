Ai mua tour Tết ngày chót?

Nhận thưởng Tết, nhiều người trẻ "xuống tiền" du lịch đầu năm. Doanh nhân chốt tour khi công việc khép lại, tạo nên bức tranh nhộn nhịp tuần nước rút.

Cận Tết, khi các tuyến đường bắt đầu kẹt xe, sân bay ken đặc người về quê, tại các văn phòng lữ hành lại bước vào giai đoạn cao điểm: điện thoại reo liên tục, fanpage đầy tin nhắn hỏi tour phút chót.

Không phải ai cũng "nước đến chân mới nhảy", bởi phần lớn tour "hot" đã đóng sổ từ trước đó cả tháng. Nhưng vẫn có một nhóm khách đặc biệt - quyết định rất sát Tết - tạo nên bức tranh sôi động những ngày cuối năm.

"Đường xa" đóng sớm, tour nào còn chỗ?

Theo bà Trần Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông - Marketing lữ hành Vietluxtour, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 98% kế hoạch kinh doanh mùa cao điểm ngay trước Tết. Các tuyến xa như châu Âu, Mỹ, Australia, hay Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc) khởi hành mùng 1, mùng 2 đã "khóa sổ" từ 3-4 tuần trước để kịp tiến độ visa. Ngay cả tour tăng cường đi Nhật, Hàn mở thêm sát ngày cũng nhanh chóng kín chỗ.

Hiện tại, những sản phẩm còn chỗ chủ yếu rơi vào nhóm Đông Nam Á không cần visa như Thái Lan, Singapore - Malaysia; tour nội địa đi đường bộ; hoặc các chặng bay còn "dư địa" như Đà Nẵng, Phú Quốc nhưng khởi hành lệch cao điểm (trước 28 Tết hoặc sau mùng 4). Đây phần lớn là hành trình ngắn, thiên về nghỉ dưỡng.

Theo bà Thu, nhóm sản phẩm này không "khó bán", mà do tâm lý khách hàng vì điểm đến không cần visa, khách thường chủ quan, đợi sát ngày mới chốt để cân nhắc công việc và thưởng Tết, tần suất bay dày khiến nhiều người nghĩ "lúc nào đặt cũng còn".

Phú Quốc tiếp tục là điểm đến hút khách trong và ngoài nước dịp Tết Nguyên đán nhờ điều kiện thời tiết ổn định. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại lữ hành Du Lịch Việt, ông Phạm Anh Vũ - Phó Tổng giám đốc công ty - cho biết các tuyến "đinh" nội địa như Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Huế, hay hành trình miền Bắc (Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Sa Pa, Hà Giang) đã đóng sổ.

Tour xuất ngoại châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan cũng kín chỗ, thậm chí phải mở thêm đoàn mùng 1-3 Tết.

Phần tour còn lại chủ yếu là tour dài ngày, tour nội địa đi xe, hoặc tour Trung Quốc 6-7 ngày nhưng khởi hành lệch "ngày đẹp" nên lịch về muộn hơn.

"Khách Việt năm nay hoàn thiện kế hoạch Tết khá sớm, không còn tâm lý đợi sát giờ như vài năm trước", ông Vũ nhận định.

Người trẻ "xuống tiền", doanh nhân thưởng "nóng"

Nếu tour bán sớm thuộc về nhóm khách có kế hoạch rõ ràng, khách "giờ chót" chủ yếu là người trẻ và doanh nhanh: chốt nhanh, quyết đoán, chấp nhận chi.

Theo thống kê từ Vietluxtour, lượng khách hỏi tour trong tuần nước rút tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Điểm khác biệt nằm ở tốc độ ra quyết định: nếu trước đây khách mất 3-5 ngày cân nhắc, nay thường chốt và thanh toán trong vòng 2-4 tiếng sau tư vấn. Tâm lý "sợ bỏ lỡ" khi vé máy bay và phòng đẹp ngày càng khan hiếm khiến họ hành động nhanh hơn. Nhóm khách này chia thành hai chân dung rõ rệt.

Khách Việt du lịch Quảng Châu, Trung Quốc, trải nghiệm xe buýt tự hành hoàn toàn, tháng 12/2025. Ảnh: Việt Linh.

Thứ nhất là Gen Z và các gia đình trẻ 28-35 tuổi. Họ đi du lịch ngẫu hứng, linh hoạt, quen công nghệ, thường chờ thưởng Tết rồi mới cân đối tài chính. Chuyến du lịch đầu năm trở thành "phần thưởng" cho bản thân sau một năm làm việc. Nhóm này ưu tiên khách sạn đẹp, trải nghiệm nghỉ dưỡng và không ngại đi lệch cao điểm nếu giá hợp lý.

Gia đình trẻ thường sau khi chốt kế hoạch về quê hai bên nội - ngoại mới tính thêm 3-4 ngày đưa con đi chơi. Vì vậy, họ dễ rơi vào nhóm mua trễ nhưng quyết định rất nhanh.

Thứ hai là doanh nhân, chủ doanh nghiệp (35-50 tuổi). Họ có điều kiện tài chính nhưng bị động về thời gian vì công việc cuối năm. Sau khi tổng kết xong, nhiều người mới quyết định "thưởng nóng" cho gia đình hoặc đội ngũ thân cận bằng một chuyến nghỉ dưỡng ngắn. Nhóm này ưu tiên combo vé máy bay - khách sạn 5 sao, hoặc tour riêng cá nhân hóa cao.

Khách quốc tế chụp ảnh trước Bưu điện Trung tâm TP.HCM những ngày cuối năm Ất Tỵ. Ảnh: Linh Huỳnh.

Mùa Tết Bính Ngọ 2026, Vietluxtour ghi nhận lượng khách tăng khoảng 25%, doanh thu tăng 30% - cao hơn tốc độ tăng khách, cho thấy xu hướng chú trọng chất lượng của khách.

Xu hướng cá nhân hóa cũng tăng mạnh: gia đình nhỏ, nhóm bạn tự thiết kế tour riêng, chấp nhận chi trả cao hơn để không phải ghép đoàn. Song song đó là nhu cầu du lịch kết hợp văn hóa - giáo dục: trải nghiệm bản địa, khảo sát trường học, tìm hiểu lịch sử thay vì chỉ vui chơi.

Ở chiều ngược lại, khách quốc tế đến Việt Nam ăn Tết 2026 tăng khoảng 20% đối với công ty Du Lịch Việt, dẫn đầu là tệp khách từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đại lục chiếm hơn 50%.

Khách quốc tế ở lại lâu hơn, trung bình 5-7 ngày, thường kết hợp TP.HCM với miền Tây hoặc miền Trung (Hội An - Huế). Mức chi tiêu dao động 1.200- 1.500 USD /khách, tập trung vào lưu trú 4-5 sao và trải nghiệm văn hóa như xem múa lân, đi chợ hoa, lễ chùa đầu năm, gói - nấu bánh chưng, bánh tét, thưởng thức bữa tối Giao thừa.