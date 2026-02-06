Đến resort ở Hồ Tràm hô lô tô, gói bánh chưng Tết

Kỳ nghỉ Tết kéo dài thúc đẩy du lịch nội địa, nhiều resort quanh TP.HCM hút khách bằng cách tái hiện Tết xưa với loạt hoạt động như gói, bánh chưng, hô lô tô, nặn tò he...

Khách trải nghiệm đi cầu kiệu tại resort ở Hồ Tràm.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày thúc đẩy khách Việt thực hiện các chuyến du lịch trong và ngoài nước nhằm tái tạo năng lượng cho năm mới. Xu hướng "ăn Tết xa nhà" tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt trong nhóm khách trẻ.

Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc lữ hành Du Lịch Việt, nhu cầu du lịch nội địa của khách Việt dịp Tết năm nay tăng khoảng 22% so với cùng kỳ. Trong nhóm điểm đến được ưa chuộng, Đà Lạt tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, theo sau là các địa phương nghỉ dưỡng ven biển như Phú Quốc, Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết hay Đà Nẵng.

Trước nhu cầu gia tăng, nhiều resort, khách sạn đã bước vào "cuộc đua" làm mới trải nghiệm Tết. Thay vì tập trung vào ưu đãi giảm giá hay chương trình giải trí quy mô lớn, không ít đơn vị chọn cách quay về những giá trị truyền thống: trang hoàng không gian mang sắc xuân, xây dựng thực đơn Tết Việt và tổ chức các hoạt động gợi nhớ ký ức ngày Tết.

Không gian Tết được trang hoàng ngập tràn sắc đỏ, vàng.

Tại Angsana & Dhawa Hồ Tràm (xã Hồ Tràm, TP.HCM), không khí Tết cổ truyền được tái hiện thông qua những chi tiết trang trí quen thuộc như quạt giấy đỏ, bánh chưng xanh, câu đối, cây nêu ngày Tết… tạo cảm giác gần gũi giữa không gian nghỉ dưỡng ven biển. Không ồn ào, xô bồ, Tết ở đây hiện diện nhẹ nhàng, chậm rãi, phù hợp với nhóm du khách tìm kiếm sự thư thái trong những ngày đầu năm.

Ẩm thực cũng được xem là điểm nhấn trong trải nghiệm Tết của du khách. Dữ liệu từ Booking.com cho thấy hơn 80% du khách Việt coi ẩm thực địa phương là yếu tố quan trọng để quyết định du lịch và gần một nửa sẵn sàng chọn khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng vì trải nghiệm ẩm thực khác biệt.

Thay cho những bữa ăn vội vã thường nhật, khách được khuyến khích ngồi lại lâu hơn bên mâm cơm đầu năm với các món quen thuộc như bánh chưng, thịt kho tàu, được biến tấu để phù hợp khẩu vị. Bên cạnh đó là các set bánh "Cung Hỷ Phát Tài" mang ý nghĩa chúc phúc đầu năm hay những bữa tiệc buffet hải sản tái hiện không khí chợ Tết, tạo không gian quây quần và sẻ chia giữa các thành viên trong gia đình.

Resort khuyến khích khách quây quần, chia sẻ những món ăn truyền thống ngày Tết.

Hướng đến nhóm khách gia đình và bạn bè, các hoạt động mang sắc xuân được tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ. Từ dựng nêu, gói bánh chưng, vẽ bao lì xì, gấp giấy, nặn tò he đến các trò chơi dân gian như đi cầu kiệu, hô lô tô hay múa lân, chuỗi trải nghiệm này giúp nhiều thế hệ trong gia đình có cơ hội cùng tham gia trải nghiệm.

Đêm giao thừa khép lại bằng khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên lửa trại và pháo hoa bên biển, mở ra năm mới trong cảm giác gắn kết. Không chỉ phục vụ khách Việt, đây còn là cách để du khách quốc tế hiểu hơn về Tết cổ truyền, từ đó cảm nhận trọn vẹn tinh thần ngày xuân trong nhịp sống hiện đại.