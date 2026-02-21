Kỷ lục chưa từng có tại sân bay Phú Quốc

Sân bay Phú Quốc liên tiếp lập "đỉnh" tăng trưởng với 2.044 chuyến bay quốc tế trong giai đoạn 1/1-19/2.

Du khách quốc tế tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc.

Từ đầu năm 2026, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (An Giang) liên tục xác lập những kỷ lục, phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ của hàng không và du lịch đảo ngọc.

Trong giai đoạn 1/1-19/2, sân bay đón tổng cộng 2.044 chuyến bay quốc tế. Vào một số ngày cao điểm, chuyến bay quốc tế đạt 47 chuyến/ngày.

Cao điểm Tết Nguyên đán góp phần nối dài chuỗi tăng trưởng. Đỉnh điểm, ngày 14/2 (27 tháng Chạp), sân bay ghi nhận 86 chuyến bay đến, trong đó có 50 chuyến bay quốc tế với hơn 18.000 lượt hành khách. Đây cũng là mức khai thác quốc tế cao nhất trong một ngày kể từ khi sân bay đi vào hoạt động năm 2012.

Riêng ngày 18/2 (mùng 2 Tết), sân bay đón tổng cộng 93 chuyến bay đến, gồm 47 chuyến nội địa và 46 chuyến quốc tế, tiếp tục là một trong những ngày có sản lượng khai thác cao nhất trong lịch sử. Tổng lượng hành khách trong ngày đạt gần 31.000 lượt.

Quy trình vận hành dịp cao điểm được rà soát kỹ lưỡng.

Tính chung từ ngày 14/2 (27 tháng Chạp) đến ngày 19/2 (mùng 3 Tết), sân bay phục vụ 502 chuyến bay với 166.217 lượt hành khách. Trong đó, khách quốc tế chiếm đến 60%, tiếp đà tăng trưởng mạnh và khẳng định vai trò cửa ngõ quốc tế của Phú Quốc. Các tuyến Hà Nội, TP.HCM duy trì tần suất cao.

Theo ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, sự tăng trưởng sản lượng phải đi cùng với kiểm soát vận hành.

Để phục vụ hiệu quả cao điểm Tết, sân bay đã xây dựng phương án khai thác đồng bộ và linh hoạt, tăng cường nhân sự, phương tiện và trang thiết bị. Toàn bộ hạ tầng và quy trình vận hành được rà soát và điều chỉnh phù hợp với lưu lượng thực tế.

Tại các khu vực dễ phát sinh ùn tắc như quầy check-in, khu soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý, quy trình được tổ chức theo hướng phân luồng rõ ràng, tăng cường nhân sự theo từng khung giờ cao điểm. Nhờ đó, thời gian chờ đợi vẫn được kiểm soát tốt.

"Do chủ động nhận diện sớm xu hướng tăng trưởng và xây dựng các kịch bản khai thác tương ứng, dù sản lượng tăng mạnh, sân bay luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao", ông Quân nhấn mạnh.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẵn sàng đón APEC 2027.

Chia sẻ về trải nghiệm tại sân bay, Minh Anh, hành khách trên chuyến bay về Hà Nội ngày 20/2 (mùng 4 Tết), cho biết khá bất ngờ vì sân bay đông nhưng thủ tục làm rất nhanh. Không gian Tết trang trí đẹp, nhân viên thân thiện.

Một du khách đến từ Hàn Quốc cũng nhận xét sân bay nhộn nhịp nhưng sạch sẽ, tổ chức tốt và để lại ấn tượng.

Chuỗi kỷ lục đầu năm 2026 là "bước thử lửa" cho năng lực tổ chức khai thác trong giai đoạn mới, hướng đến APEC 2027. Việc duy trì vận hành ổn định giữa áp lực cao điểm cũng được xem là nền tảng quan trọng để sân bay Phú Quốc sẵn sàng cho nhiệm vụ quốc gia này.

Từ đầu năm 2026, Tập đoàn Sun Group chính thức tiếp nhận vận hành và mở rộng sân bay để nâng công suất phục vụ lên 20 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027.