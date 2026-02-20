'Chen nhau không kẽ hở' tại Chùa Đồng Yên Tử

|
Đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch, lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) mới chính thức khai hội, nhưng ngay trong ngày mùng 3 Tết, hàng vạn du khách đã đổ về đây du xuân, lễ Phật. Thời tiết se lạnh, khô ráo, không mưa càng tạo điều kiện thuận lợi cho khách thập phương hành hương, vãn cảnh đầu năm.
Người dân phải nhích từng chút một để có thể lên được đến chùa Đồng tọa lạc ở đỉnh cao nhất dãy Yên Tử (cao 1.068m).
Việc Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử khẩn trương triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh về miễn thu phí tham quan Yên Tử từ đầu năm 2026 đến hết năm 2028 cũng góp phần thu hút người dân, du khách đổ về khu danh thắng chiêm bái đông hơn so với mọi năm.
Vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp khi nhiều du khách dùng tiền mải miết xoa, "đánh bóng" chùa Đồng và các hiện vật khác như khánh, chuông chùa với mong muốn có được may mắn, tài lộc.
Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2026 vào ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng) được xác định là hoạt động trọng tâm, với chương trình nghệ thuật đặc biệt quy mô 10.000 người, tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; khắc họa Yên Tử - biểu tượng tinh thần của dân tộc, là Di sản văn hóa thế giới mang giá trị nổi bật toàn cầu.
Trong ngày mùng 3 Tết, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cũng đi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026.
Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đón ít nhất 1 triệu khách du lịch trong năm 2026, hoàn thành trước ngày 3/3. Trong đó, xây dựng chuỗi sự kiện xuyên suốt 4 mùa trong năm, chú trọng các hoạt động Phật giáo, văn hóa tâm linh tổ chức tại Khu di tích danh thắng Yên Tử.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, lượng khách tham quan Yên Tử trong ngày mùng 3 Tết ước đạt 20.000 lượt. Một số địa danh khác như: chùa Ba Vàng, chùa Cái Bầu, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng cũng thu hút trên 20.000 lượt khách tại mỗi điểm.
Tính riêng trong ngày mùng 3 Tết, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 204.000 lượt (đạt 117% so với cùng kỳ 2025). Trong 6 ngày nghỉ Tết, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 584.000 lượt (tăng 11,5% so với cùng kỳ), tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.649 tỷ đồng (tăng 14,5% so với cùng kỳ).
