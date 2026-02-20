'Chen nhau không kẽ hở' tại Chùa Đồng Yên Tử

Đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch, lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) mới chính thức khai hội, nhưng ngay trong ngày mùng 3 Tết, hàng vạn du khách đã đổ về đây du xuân, lễ Phật. Thời tiết se lạnh, khô ráo, không mưa càng tạo điều kiện thuận lợi cho khách thập phương hành hương, vãn cảnh đầu năm.