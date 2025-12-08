Legacy Yên Tử - Mgallery, nơi mùa lễ hội tỏa sáng giữa miền di sản

Khi mùa lễ hội cuối năm gõ cửa, xu hướng du lịch kết hợp Giáng sinh - year - end - countdown trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều du khách.

Nằm trong quần thể di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam vừa được UNESCO công nhận, Yên Tử là điểm đến lý tưởng để đón mùa Giáng sinh ấm áp và chào năm mới 2026 thật khác biệt, qua chuỗi hoạt động độc đáo giữa non thiêng kỳ vĩ.

Yên Tử - điểm đến cho kỳ nghỉ đáng nhớ

Được UNESCO vinh danh là di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam và là di sản thứ hai của tỉnh Quảng Ninh, Yên Tử trở thành điểm đến “quốc dân” cho hành trình kết nối thiên nhiên - văn hóa - tâm linh. Cách Hà Nội khoảng 3 giờ di chuyển, nơi đây mang đến cảnh sắc núi rừng kỳ vĩ, không khí trong lành và bề dày lịch sử hơn 700 năm gắn liền hành trạng tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Yên Tử, cách Hà Nội 3 giờ di chuyển, là điểm đến hấp dẫn cho mùa lễ hội năm nay.

Lợi thế gần, dễ đi, khí hậu se lạnh và không gian tĩnh tại khiến Yên Tử trở thành nơi du khách dễ dàng “ngắt kết nối” khỏi nhịp sống bộn bề. Tại đây, du khách được hòa vào thiên nhiên nguyên sơ, cảm nhận nhịp sống chậm rãi của người dân bản địa, khám phá ngôi chùa cổ kính linh thiêng ẩn mình giữa núi rừng. Trải nghiệm cáp treo băng qua biển mây, trekking cung đường di sản, thưởng thức ẩm thực bản địa hay tìm lại sự cân bằng tại am Tuệ Tĩnh - tất cả tạo nên hành trình trọn vẹn, thư thái và giàu cảm xúc.

Trong bối cảnh mùa lễ hội cuối năm, Yên Tử không chỉ đẹp hơn bởi làn sương bảng lảng mà còn trở nên lung linh, ấm áp với vô số hoạt động mang màu sắc văn hóa - lễ hội - nghỉ dưỡng. Nơi đây phù hợp cho chuyến đi cùng gia đình, nhóm bạn hay cặp đôi muốn tìm kiếm khoảnh khắc đặc biệt.

Mùa lễ hội tại Legacy Yên Tử

Lựa chọn nghỉ dưỡng tại Legacy Yên Tử - MGallery, du khách bước vào không gian lễ hội được tái hiện ấm áp với chủ đề “Tales of Miracles”. Khắp khuôn viên là không khí mùa lễ hội ngập tràn: Con đường ánh sáng với 100 ngọn nến lung linh, góc check-in Phúc Trường An - nơi du khách viết điều ước và treo lên cây sung may mắn hay khu cắm trại dưới trời sao bên ánh lửa bập bùng đầy ấm cúng. Mỗi không gian được chăm chút tỉ mỉ theo tinh thần di sản, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ, đặc biệt phù hợp cho gia đình và cặp đôi muốn lưu giữ khoảnh khắc cuối năm thật khác biệt.

Khu tĩnh dưỡng Legacy Yên Tử mang đến kỳ nghỉ an nhiên cho cả gia đình mùa lễ hội.

Dịp Giáng sinh, khu nghỉ dưỡng mang đến hoạt động mang đậm tinh thần mùa lễ: Lớp học làm rượu vang nóng, workshop làm bánh gừng dành cho các bé và đặc biệt là dạ tiệc Giáng sinh với thực đơn hảo hạng do bếp trưởng 5 sao kỳ công chuẩn bị.

Cắm trại dưới trời sao là trải nghiệm không thể bỏ qua tại Legacy Yên Tử mùa lễ năm nay.

Ngày 25/12, du khách có thể đón buổi sáng Giáng sinh thật đặc biệt bằng hành trình khám phá cung đường di sản trong không khí trong lành, an yên giữa núi rừng trầm mặc. Đó là trải nghiệm Giáng sinh vừa thiêng liêng, vừa giàu cảm xúc mà chỉ miền non thiêng Yên Tử mới có thể mang lại.

Khám phá cung đường di sản tại non thiêng Yên Tử và đón bình minh giữa ngàn mây là trải nghiệm đặc biệt dành cho buổi sáng Giáng sinh.

Những ngày cuối năm tại Legacy Yên Tử trở nên trọn vẹn hơn với trà chiều tại quảng trường Minh Tâm - nơi du khách nhâm nhi trà ấm, bánh ngọt hảo hạng và cùng nhau điểm lại một năm đã qua.

Không khí thêm phần sôi động vào đêm 31/12 với đại tiệc buffet tất niên, quy tụ ẩm thực Á - Âu, hải sản địa phương và quầy live-cooking hấp dẫn.

Khoảnh khắc nâng ly chúc mừng tại Legacy Yên Tử - MGallery trở thành trải nghiệm khó quên bên người đặc biệt.

Tiếp nối là lễ hoa đăng cầu an cuối năm - nghi thức thả đèn hoa đăng mang theo lời chúc cho khởi đầu mới an lành. Đêm hội countdown diễn ra trong không khí bùng nổ với ban nhạc sống, chương trình “lucky draw” và khoảnh khắc nâng ly trước khi ngắm pháo hoa rực rỡ trên mặt hồ Ngoạn Nguyệt mở ra năm 2026 đầy hy vọng và may mắn.