Miễn phí tham quan Yên Tử trong 3 năm

Quảng Ninh quyết định miễn phí vé tham quan quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trong 3 năm, nhằm tri ân cộng đồng, tăng ni, phật tử và tạo cú hích thu hút du khách.

Chùa Đồng, ngôi chùa cao nhất trên đỉnh Yên Tử và cũng là nơi linh thiêng nhất. Ảnh: Chùa Yên Tử.

Trao đổi với Tri Thức - Znews tối 5/2, đại diện Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử xác nhận Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết miễn phí tham quan quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trong 3 năm, từ 2026 đến hết 2028.

Theo cơ quan quản lý, chính sách này được xem là hành động tri ân đối với người dân, tăng ni, phật tử và du khách. Đây đều là những lực lượng đã có đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ, gìn giữ và xây dựng hồ sơ đề cử di sản Yên Tử trình UNESCO.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh danh thắng Yên Tử chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025. Việc miễn phí tham quan không chỉ đáp ứng mong mỏi của đông đảo nhân dân, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử.

Bên cạnh ý nghĩa văn hóa - tâm linh, chính sách này cũng được kỳ vọng tạo lực đẩy cho du lịch địa phương. Thống kê cho thấy lượng khách tham quan Yên Tử có xu hướng giảm trong những năm gần đây, từ hơn một triệu lượt năm 2018 xuống còn khoảng 567.000 lượt vào năm 2025.

Theo địa phương, việc miễn phí tham quan trong 3 năm tới được kỳ vọng sẽ thu hút du khách quay trở lại, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư và phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch tại khu vực phụ cận Yên Tử.

Trước đó, Quảng Ninh bắt đầu thu phí tham quan Yên Tử từ ngày 1/1/2018, với mức 40.000 đồng mỗi lượt đối với người lớn và 20.000 đồng mỗi lượt đối với trẻ em.

Hội Yên Tử là lễ hội hành hương lớn diễn ra vào mùa Xuân, bắt đầu từ ngày 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm và kéo dài suốt 3 tháng.

Trong lịch sử, Yên Tử luôn được xem là một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng của cả nước, gắn liền với hệ thống kiến trúc cổ hình thành và bồi đắp qua nhiều triều đại như Lý, Trần, Lê, Nguyễn.

Du khách viếng đỉnh thiêng Yên Tử hồi tháng 6/2025. Ảnh: Chùa Yên Tử.

Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử nằm trên địa bàn TP. Uông Bí (cũ) và TP. Đông Triều (cũ), tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, 2 di tích chùa Hoa Yên và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Khu di tích có diện tích khoảng 9.295 ha, các khu vực di tích được phân thành 2 cụm chính.

Cụm di tích dọc theo tuyến đường Yên Tử , từ Dốc Đỏ đến bến xe Giải Oan, gồm các công trình như chùa Trình, chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực, chùa Lân (Thiền viện Trúc Lâm).

, từ Dốc Đỏ đến bến xe Giải Oan, gồm các công trình như chùa Trình, chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực, chùa Lân (Thiền viện Trúc Lâm). Cụm di tích trung tâm bao gồm các điểm từ chùa Giải Oan đến chùa Đồng.

Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012.

