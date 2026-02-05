Thả 17 cá thể 'sách đỏ' tê tê và rái cá vuốt bé về tự nhiên

12 cá thể tê tê Java và 5 cá thể rái cá vuốt bé, đều là tang vật trong các vụ săn bắt, vận chuyển và buôn bán trái phép, đã được cứu hộ và tái thả thành công về tự nhiên.

Khoảnh khắc tê tê Java làm quen với môi trường tự nhiên.

Ngày 5/2, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife - SVW) cho biết đã phối hợp Vườn quốc gia Cúc Phương và Vườn quốc gia Vũ Quang tái thả 12 cá thể tê tê Java và 5 cá thể rái cá vuốt bé về môi trường tự nhiên.

Toàn bộ động vật trên đều là tang vật được tịch thu và cứu hộ từ các vụ săn bắt, vận chuyển và buôn bán động vật hoang dã trái phép tại nhiều địa phương trên cả nước.

Sau khi được giải cứu và đưa về trung tâm cứu hộ, các cá thể này trải qua quy trình kiểm dịch, chăm sóc, phục hồi và đánh giá nghiêm ngặt, dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ nhân viên chăm sóc và bác sĩ thú y.

Kết quả cho thấy tất cả cá thể đều đủ điều kiện sức khỏe và tập tính để trở lại môi trường tự nhiên.

Cá thể tê tê được gắn thẻ theo dõi trước khi tái thả về tự nhiên.

Trước đợt tái thả, nhóm nghiên cứu bảo tồn của SVW đã tiến hành khảo sát thực địa nhằm xác định địa điểm tái thả phù hợp. Việc lựa chọn khu vực tái thả dựa trên ba tiêu chí chính:

Khu vực có điều kiện sinh thái phù hợp với tập tính sinh học của tê tê Java và rái cá vuốt bé.

Nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, ổn định cho từng loài.

Khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho động vật sau khi tái thả.

"Việc lựa chọn địa điểm tái thả đóng vai trò then chốt, không chỉ giúp tăng khả năng thích nghi và sinh tồn của động vật sau khi trở về tự nhiên, mà còn góp phần phục hồi quần thể loài và bảo vệ đa dạng sinh học tại khu vực tái thả", đại diện SVW cho biết.

Tê tê Java (tên khoa học: Manis javanica) và rái cá vuốt bé (tên khoa học: Aonyx cinereus) đều được xếp vào danh sách Cực kỳ Nguy cấp (CR) theo Sách đỏ IUCN, thuộc nhóm IB theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT của pháp luật Việt Nam về quản lý động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Cả hai loài đều được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam và nằm trong Phụ lục I của Công ước CITES, nghiêm cấm mọi hình thức buôn bán thương mại quốc tế.

Cá thể rái cá vuốt bé được tái thả về tự nhiên.

Các hành vi săn bắt, vận chuyển và buôn bán trái phép các loài này đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phức tạp do các lợi ích kinh tế bất hợp pháp.

Đến nay, SVW đã cứu hộ thành công gần 5.000 cá thể động vật hoang dã, trong đó hơn 1.800 cá thể tê tê, trở thành đơn vị cứu hộ tê tê lớn nhất tại Việt Nam.

5 năm gần đây, hơn 80% động vật tại trung tâm đã được phục hồi và tái thả thành công về tự nhiên. Thành quả này đóng góp quan trọng vào nỗ lực phục hồi các quần thể động vật hoang dã và bảo tồn hệ sinh thái rừng tại Việt Nam.