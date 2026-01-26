Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tê tê Java quý hiếm đi lạc vào nhà dân

  • Thứ hai, 26/1/2026 12:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một cá thể Tê tê Java quý hiếm vừa được người dân xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an sau khi đi lạc vào nhà.

Sáng 26/1, Công an xã Đắk Liêng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể Tê tê Java (tên khoa học Manis javanica) do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ngày 22/1, ông Y Diêm Hlong (SN 1980, trú buôn Knac, xã Đắk Liêng) phát hiện một con Tê tê đi lạc vào khu vực hàng rào nhà mình. Nhận định đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông Hlong đã chủ động đưa cá thể này đến Công an xã để giao nộp.

Te te quy hiem Java anh 1

Ông Y Diêm Hlong mang cá thể Tê tê Java đến giao nộp cho Công an xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk.

Cá thể Tê tê Java có trọng lượng khoảng 2,2 kg, tình trạng sức khỏe ổn định. Công an xã Đắk Liêng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Lắk, UBND xã và Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực Lắk lập biên bản tiếp nhận, hoàn tất thủ tục để tổ chức thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Tê tê Java là loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ IUCN và Sách đỏ Việt Nam; đồng thời thuộc nhóm IB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc người dân buôn Knac, xã Đắk Liêng tự nguyện giao nộp Tê tê Java cho thấy ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng buôn làng Đắk Lắk ngày càng nâng cao, người dân chủ động phối hợp với ngành chức năng bảo đa dạng sinh học.

