Tranh cãi du khách chặn đường chụp ảnh ở khu phố ven biển Hàn Quốc

Một khu dân cư ở Hàn Quốc trở thành điểm "check-in" nổi tiếng nhờ khung cảnh nhìn ra biển. Tuy nhiên, tình trạng du khách đứng giữa đường chụp ảnh làm dấy lên lo ngại về an toàn.

Du khách tràn xuống lòng đường chụp ảnh bất chấp xe cộ tại tại ngã ba Eodal Samgeori, Donghae, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Ảnh: Shin Eun-byul.

Khu phố ven biển Mukho, thuộc thành phố Donghae, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, gần đây trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ khung cảnh nhìn ra vùng biển Đông xanh thẳm. Những con dốc uốn lượn, nhà cửa san sát trên sườn đồi thấp tạo nên phông nền được nhiều du khách tìm đến để chụp ảnh.

Điểm đưa Mukho lên "bản đồ du lịch" là Eodal Samgeori - một ngã ba nằm cuối con dốc, nơi đường chân trời mở ra như bức tranh toàn cảnh hướng ra biển. Góc nhìn ấn tượng này nhanh chóng biến nơi đây thành điểm chụp ảnh "gây sốt" mạng xã hội, Korea Times đưa tin.

Tuy nhiên, phía sau khung cảnh đẹp tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để có bức ảnh với biển làm phông nền, nhiều du khách thản nhiên đứng giữa lòng đường, bất chấp xe cộ qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chiếc ghế được đặt trên bãi biển Eodal ở Donghae, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Ảnh: Shin Eun-byul.

Tại ngã ba, hàng chục du khách cùng lúc tụ tập chụp ảnh và lượng người vẫn tiếp tục đổ về. Khoảng 20 chỗ đỗ xe nhanh chóng kín chỗ, nhiều người phải chọn đi taxi. Sức hút tăng nhanh cũng bộc lộ áp lực quá tải đối với một khu dân cư vốn yên tĩnh.

Trong khi đón nhận sự gia tăng du khách, chính quyền Donghae phải đối mặt bài toán an toàn. Một quan chức thành phố cho biết đang xây dựng kế hoạch du lịch tổng thể nhằm giúp du khách trải nghiệm Eodal Samgeori trọn vẹn hơn, hạn chế ảnh hưởng đến cư dân và đảm bảo an toàn, trong đó có phương án xem xét tổ chức tuyến phố không xe cơ giới.

Từng là cảng biển sầm uất những năm 1970, Mukho sau đó rơi vào giai đoạn trầm lắng và chỉ mới thu hút trở lại trong vài năm gần đây. Từ tháng 3/2020, khi tuyến đường sắt nối Seoul - Mukho đi vào hoạt động, khu vực này trở nên dễ tiếp cận hơn bằng phương tiện công cộng và dần đón lượng khách dùng làm điểm xuất phát cho các cung đường dạo bộ ven biển.

Từ ga Seoul, tàu KTX-Eum đến ga Mukho trong khoảng 2 tiếng rưỡi. Dịp Tết Nguyên đán, cả 8 chuyến tàu từ Seoul đi Mukho đều kín chỗ. Nhiều du khách cũng chọn lái xe riêng, chấp nhận quãng đường khoảng 3 giờ.

Hình ảnh thành phố ven biển Kamakura của Nhật Bản, một địa điểm thường được so sánh với Eodal Samgeori ở Donghae, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Ảnh: Klook.

Trong bối cảnh xu hướng du lịch chuyển từ các đô thị lớn sang thị trấn yên tĩnh, sức hút của Mukho tăng nhanh. Nhờ hiệu ứng này, Donghae ghi nhận hơn 12 triệu lượt khách năm ngoái, tăng khoảng 600.000-700.000 lượt so với mức trung bình trước đó.

Một lợi thế khác của Mukho là phù hợp với chuyến đi trong ngày. Theo giới thiệu trên website chính thức của thành phố, việc tham quan toàn bộ 10 điểm thuộc khu vực Mukho chỉ mất khoảng ba giờ đi bộ.

Khung cảnh nơi đây được nhiều người nhận xét gợi nhớ đến Kamakura - thị trấn ven biển gắn với anime Slam Dunk. Một số ý kiến khác so sánh với bối cảnh trong các bộ phim của Studio Ghibli, hãng phim do Hayao Miyazaki đồng sáng lập.

Tháng 7 năm ngoái, blog chính thức của thành phố Donghae thậm chí mô tả Eodal Samgeori là "cảm xúc Ghibli thuần khiết được sao chép và dán lại".