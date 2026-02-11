Khách Hàn Quốc đổ xô sang Việt Nam và Nhật Bản 'trốn' Tết

Du khách Hàn Quốc đang chuyển hướng mạnh sang du lịch nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán, với Nhật Bản và Việt Nam nổi lên là hai điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất.

Hành khách di chuyển qua nhà ga số 1 tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 2/2. Ảnh: Newsis.

Theo dữ liệu tìm kiếm chuyến bay của công ty du lịch Skyscanner, Nhật Bản chiếm 51,6% tổng lượng tìm kiếm dịp Tết Nguyên đán của du khách Hàn Quốc. Fukuoka dẫn đầu với 23,3%, tiếp đến là Osaka (23,2%) và Tokyo (13,7%). Jeju là điểm đến nội địa duy nhất lọt top 10 với 11,6%, giảm mạnh so với năm ngoái.

Sự đảo chiều này một phần đến từ lịch nghỉ Tết Nguyên đán. Năm 2025, một ngày nghỉ bổ sung giúp kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày mà không cần xin thêm phép, tạo điều kiện để nhiều gia đình hoàn tất nghi lễ truyền thống rồi kết hợp du lịch nội địa.

Năm nay, kỳ nghỉ chính thức tại Hàn Quốc chỉ diễn ra trong 3 ngày (16-18/2), khiến nhiều người phải cân nhắc giữa về quê đón Tết và xuất ngoại. Không ít gia đình lựa chọn du lịch thay vì sum họp theo cách truyền thống.

Truyền thông Hàn Quốc gọi xu hướng này là "máy bay thay cho mâm cỗ", phản ánh sự dịch chuyển văn hóa khi mô hình "du lịch đa thế hệ" dần thay thế nghi lễ truyền thống, theo Korea Times.

Sức hút của Nhật Bản gắn liền với đồng yen đang ở mức thấp lịch sử so với USD, giúp chi phí ăn uống, mua sắm và lưu trú tại Osaka, Fukuoka rẻ hơn đáng kể so với những năm trước.

Dữ liệu từ Booking.com cho thấy Tokyo, Osaka và Fukuoka đứng đầu tìm kiếm chỗ ở năm thứ 2 liên tiếp, trong đó Fukuoka tăng 22% lượt tìm kiếm.

Du khách tản bộ ngắm nhìn những thùng rượu sake được trưng bày tại đền Meiji Jingu ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/1. Ảnh: Yonhap.

Ngoài Nhật Bản, Việt Nam và Trung Quốc nổi lên như những lựa chọn đáng chú ý, cùng chiếm 12,7% tổng lượt tìm kiếm theo Skyscanner.

Đảo Phú Quốc ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với lượng tìm kiếm trên Booking.com tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái, từ vị trí thứ 15 vươn lên thứ 5 trong bảng xếp hạng chỗ ở. Xu hướng này cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng tại các khu resort yên tĩnh đang thay thế hành trình tham quan nhiều thành phố.

Trung Quốc hưởng lợi từ chính sách thị thực nới lỏng và số đường bay giữa hai nước tăng khoảng 25%. Theo công ty du lịch Mode Tour, lượng đặt chỗ đến Thượng Hải tăng 270% so với cùng kỳ.

Sapporo (Nhật Bản) lần đầu lọt top 10, với lượt tìm kiếm lưu trú tăng 31%, nhờ lễ hội tuyết Sapporo cùng sức hút từ suối nước nóng và cảnh quan mùa đông. Điều này phản ánh xu hướng du lịch theo mùa và trải nghiệm thay vì tham quan truyền thống.

Sydney và Paris cũng xuất hiện trong top 10 tìm kiếm chỗ ở, cho thấy một bộ phận du khách tận dụng kỳ nghỉ để thực hiện những chuyến đi xa hơn.

Bãi Kem (còn gọi là Bãi Khem) ở Phú Quốc hút khách du lịch dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chiều ngược lại, lượng đặt vé đến Hàn Quốc từ nước ngoài tăng 88% so với cùng kỳ, không chỉ từ các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Nhật Bản mà còn từ Ba Lan, Canada và Uzbekistan.

Ông Hong Jong-min, Giám đốc Trip.com tại Hàn Quốc, nhận định du khách ngày càng tìm kiếm trải nghiệm đa dạng và cá nhân hóa hơn thay vì chỉ tham quan điểm nổi tiếng.

Bà Laura Houldsworth, Giám đốc điều hành Booking.com khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng du khách Hàn Quốc vẫn ưa chuộng các điểm đến quen thuộc gần nhà, cởi mở hơn với phong cách du lịch chú trọng nghỉ ngơi và trải nghiệm theo mùa.