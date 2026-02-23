Nơi bắt đầu sự nghiệp du lịch của Khoai Lang Thang

Từ video tham quan Thảo Cầm Viên đăng tải ngày 22/2/2017 khi còn là kỹ sư xây dựng ngại ống kính, Khoai Lang Thang khởi đầu hành trình 10 năm rong ruổi khắp nơi trên thế giới.

Ngày 22/2, travel blogger Khoai Lang Thang kỷ niệm 10 năm kể từ khi đăng tải video đầu tiên trên kênh YouTube. Từ một kỹ sư xây dựng còn ngại ống kính, anh hiện sở hữu kênh hơn 3,23 triệu lượt đăng ký, trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung du lịch - ẩm thực có sức ảnh hưởng.

Video đầu tiên của anh được đăng tải vào ngày 22/2/2017, ghi lại chuyến tham quan Thảo Cầm Viên (TP.HCM). Nhân dịp đặc biệt này, Khoai Lang Thang chia sẻ lại khoảnh khắc khởi đầu khi anh vẫn là một kỹ sư xây dựng trẻ, chưa định hình rõ con đường phía trước.

Từ điểm xuất phát là sở thú giữa trung tâm TP.HCM, hành trình của anh bắt đầu mở rộng ra nhiều tỉnh thành trong nước, rồi vươn ra quốc tế, từ châu Á sang châu Âu.

Khoai Lang Thang trong video đầu tiên trên YouTube vào năm 2017 và trong chuyến du lịch Nhật Bản năm 2025. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, tài khoản chính thức của Thảo Cầm Viên gửi lời chúc mừng Khoai Lang Thang "bước vào năm thứ 10 đạt được mục tiêu của bản thân".

Hiện Thảo Cầm Viên nuôi dưỡng khoảng 1.300 cá thể thuộc 125 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Khuôn viên đơn vị có khoảng 2.500 cây xanh và hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.

Từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Nguyên đán, nơi đây đón hơn 110.000 lượt khách tham quan, tăng hơn 10% so với dịp Tết năm ngoái.

Du khách check-in Thảo Cầm Viên dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Khương Nguyễn.

Khoai Lang Thang tên thật Đinh Võ Hoài Phương, 35 tuổi, quê Bến Tre, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tại Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Anh từng làm kỹ sư thiết kế trước khi chuyển sang sản xuất vlog du lịch - ẩm thực từ năm 2017.

10 năm trước, từ những bước chân đầu tiên, những cuộc trò chuyện với người lao động đủ ngành nghề đã truyền cảm hứng để anh bén duyên lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Khi lập kênh YouTube, anh chọn tên "Khoai Lang Thang" nhấn mạnh đam mê dịch chuyển. "Khoai" cũng xuất phát từ biệt danh thời nhỏ, khi anh đọc tên mình theo giọng miền Tây thành "Quài Phương", nói lái thành "Vườn Khoai".

Thời gian đầu, các video của anh được thực hiện đơn giản, không hiệu ứng hay kỹ thuật cầu kỳ. Có lúc anh tự hỏi liệu mình có đi đúng hướng, song những câu chuyện và con người ở mỗi vùng đất đã tiếp thêm động lực.

Suốt hành trình làm nghề, Khoai Lang Thang giữ phong cách chân phương, mộc mạc. Anh từng chia sẻ quan niệm: "Cứ chân thành chắc chắn sẽ nhận được chân thành". Ngoài hơn 3 triệu lượt đăng ký YouTube, anh còn có khoảng 2,8 triệu người theo dõi trên TikTok, nhiều video trên Fanpage đạt hàng triệu lượt xem.

Hành trình khám phá Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) của Khoai Lang Thang trong năm 2025. Ảnh: FBNV.

Anh rong ruổi khắp nơi, ghi lại nét văn hóa, lối sống, du lịch và ẩm thực trong nước lẫn quốc tế. Trong các cuộc trò chuyện, anh tạo thiện cảm bởi sự lễ phép, hiền hòa.

Ở mỗi địa phương, anh sẵn sàng hòa mình vào đời sống bản xứ, ngồi ăn cơm cùng bà con, phụ nấu bếp, lội ruộng, giăng lưới bắt cá, thậm chí ngồi bệt trên sàn nhà dùng bữa tại khu nhà của một người nghèo ở châu Phi.

Trong năm 2025, anh thực hiện ước mơ khám phá bằng nhà di động, yêu thích cảm giác mỗi sáng thức dậy trước một khung cảnh mới, gặp gỡ những con người khác nhau.

Khoai Lang Thang nhận giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung của năm, ngày 29/11, tại TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Khoai Lang Thang cho hay 10, 20 hay 30 năm sau nữa, những chuyến đi rồi sẽ trở thành ký ức theo năm tháng, có thể phai nhạt giữa bộn bề cuộc sống. Tuy vậy, anh tin ở một thời điểm nào đó trong tương lai, khi lật lại những bức ảnh cũ, mọi cảm xúc sẽ bất chợt ùa về.

"Biết đâu 50 năm sau đó trong một chiều nắng ngập vàng, những tấm hình cũ nằm trên đôi tay run rẩy, rồi bất chợt kỷ niệm sẽ ùa về và ta nhớ lại cái lần đầu tiên bỡ ngỡ trước biển trời rộng lớn, nhớ lại cái nôn nao khi thấy tuyết ngập tràn, nhớ lại những chuyến đi, nhớ hết tất cả con người và nhớ những nụ cười rất tươi của một thời tuổi trẻ!", anh viết.

Về kế hoạch sắp tới, Khoai Lang Thang cho biết sẽ quay lại những vùng đất gắn bó từ thuở đầu làm nghề như Hà Giang, các tỉnh miền Tây. Với anh, đó không chỉ là chuyến đi làm nội dung, mà còn là dịp trở về thăm quê hương, người thân và bạn bè.