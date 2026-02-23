Thái Lan thắng lớn

Hơn 30.000 khách Trung Quốc đến Thái Lan mỗi ngày từ đầu năm giúp ngành du lịch nước này ghi nhận tín hiệu phục hồi, sau giai đoạn sụt giảm vì lo ngại an toàn và biến động kinh tế.

Du khách Trung Quốc chụp ảnh trên cầu vượt ở Bangkok năm 2024. Ảnh: Reuters.

Các khu nghỉ dưỡng tại Pattaya gần như kín phòng, trong khi nhà hàng ở Bangkok hoạt động nhộn nhịp, còn khung giờ tham quan mô hình pop-up "khách sạn" Louis Vuitton tại thủ đô Thái Lan đều được đặt trước.

Những tín hiệu sôi động này phản ánh đà phục hồi rõ rệt của du lịch Thái Lan đối với thị trường khách Trung Quốc khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khép lại, SCMP nhận định.

Từ đầu tháng 1, mỗi ngày có hơn 30.000 du khách Trung Quốc đến Thái Lan. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo trong kỳ nghỉ 13-22/2 có khoảng 241.000 lượt khách Trung Quốc, nâng tổng số từ đầu năm 2026 lên hơn một triệu lượt.

Hàng loạt nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc được mời quảng bá, hướng đến nhóm gia đình đa thế hệ và du khách trẻ thích du lịch tự túc thay vì theo tour truyền thống.

Tháng trước, Thái Lan cũng khởi động chiến dịch xúc tiến du lịch lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của Lisa, thành viên người Thái của nhóm nhạc K-pop BlackPink.

Đại sứ du lịch Lisa tại buổi lễ ra mắt chiến dịch diễn ra ngày 28/1 tại chùa Wat Arun Ratchawararam ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: The Nation Thailand.

Dù số liệu chính thức về lượng khách dịp Tết chưa được công bố, các doanh nghiệp cho biết tín hiệu thị trường tích cực. Ông Boonanant Pattanasin, cố vấn Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp và Du lịch Pattaya, nói với This Week in Asia rằng lượng khách tăng đáng kể so với năm ngoái.

Tại các khu vực phổ biến với du khách Trung Quốc, tỷ lệ đặt phòng đạt 75-80% công suất, chủ yếu là khách du lịch tự túc (FIT) và nhóm gia đình. Ông nhấn mạnh thị trường Trung Quốc vẫn "giữ vai trò then chốt" với thành phố nghỉ dưỡng phía đông này.

Trên nền tảng RedNote (Xiaohongshu), nhiều bài đăng lan truyền hình ảnh pháo hoa mừng năm mới tại trung tâm thương mại Iconsiam và mô hình pop-up Louis Vuitton ở khu Chinatown Bangkok. Thực chất đây là một cửa hàng yêu cầu đặt lịch trước, song thu hút đông khách Trung Quốc.

Tuy nhiên, một số ý kiến phàn nàn về tác động của đồng baht mạnh, cho rằng điều này làm suy giảm hình ảnh Thái Lan vốn được xem là điểm đến có chi phí phải chăng tại Đông Nam Á. "Giá cả ở Thái Lan hiện gần bắt kịp Singapore", một người dùng nhận xét.

Du khách tập trung đông đúc tại khu phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Theo cơ quan du lịch Thái Lan, năm ngoái lượng khách Trung Quốc giảm gần 30%, còn khoảng 4,5 triệu lượt. Năm nay, nước này đặt mục tiêu phục hồi lên hơn 6 triệu lượt.

Thời gian gần đây, căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản gia tăng, trong đó Bắc Kinh khuyến cáo công dân hạn chế du lịch tới quốc gia này. Ông Bhummikitti Ruktaengam, đại diện Quỹ Phát triển Du lịch Bền vững, cho biết số du khách Trung Quốc đến Nhật Bản đã giảm 60% kể từ đầu năm.

Theo ông, sự suy giảm này có thể trở thành bước ngoặt trong chính sách du lịch của Nhật Bản, chuyển trọng tâm sang quản lý phân khúc cụ thể và ưu tiên "giá trị thay vì số lượng" hướng đi mà TAT cũng đang theo đuổi.

Tuy nhiên, ông nhận định quốc gia nào thành công hơn trong quá trình chuyển đổi này vẫn cần thời gian để kiểm chứng.