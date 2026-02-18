Hồ nước bẩn gây lo ngại về điều kiện sống của hà mã nổi tiếng Thái Lan

Lo ngại về điều kiện sống của hà mã nổi tiếng Moo Deng làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội, buộc sở thú tại Thái Lan phải lên tiếng về phúc lợi động vật.

Hà mã Moo Deng thu hút sự chú ý của du khách nhờ vẻ ngoài và những biểu cảm đáng yêu. Ảnh: Kha Moo and the Gang.

Một bài đăng trên mạng xã hội của nhà bảo tồn động vật Psi Scott đã châm ngòi cuộc tranh luận khi ông đặt câu hỏi về điều kiện sống của Moo Deng - con hà mã lùn nổi tiếng tại sở thú Khao Kheow, Thái Lan.

Psi Scott, tên tiếng Thái là Siranat Scott, đã đăng bài trên nền tảng X sau khi xem những hình ảnh mới về khu chuồng nuôi và hồ nước của Moo Deng.

"Gần đây tôi đã xem những bức ảnh về khu nuôi và hồ nước của Moo Deng. Thật đáng buồn. Dù mang lại nguồn doanh thu lớn, cuối cùng nó vẫn chỉ bị xem như một món hàng", ông viết và cho rằng con hà mã dường như không được sống trong điều kiện tương xứng với giá trị mà nó tạo ra.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và kéo theo làn sóng tranh luận trên mạng xã hội về ranh giới giữa phúc lợi động vật và lợi ích thương mại, Khaosod English viết.

Trước phản ứng ngày càng gay gắt, Psi Scott đã lên tiếng làm rõ: "Tôi không muốn mọi người hiểu lầm. Tôi không chỉ trích người chăm sóc. Điều tôi muốn nói là những động vật mang lại danh tiếng cho đất nước cần có điều kiện sống và không gian xứng đáng với giá trị mà chúng tạo ra", ông cho biết, đồng thời nhấn mạnh quyền lợi của động vật nuôi nhốt cũng quan trọng không kém động vật hoang dã.

Moo Deng đang được nuôi nhốt tại sở thú Khao Kheow, Thái Lan. Ảnh: Kha Moo and the Gang.

Trước làn sóng tranh luận, trang Facebook "Kha Moo and the Gang" - đại diện cho đội ngũ chăm sóc Moo Deng - kêu gọi công chúng không đẩy sự việc đi quá xa. Theo trang này, sở thú đã có kế hoạch xây dựng khu "Làng hà mã" từ trước khi Moo Deng trở nên nổi tiếng.

"Kế hoạch này vốn đã có từ trước. Ngay cả khi không có Moo Deng, chúng tôi vẫn sẽ phát triển khu vực này. Tất nhiên, chúng tôi cũng mong Moo Deng sớm có ngôi nhà mới", thông báo cho biết.

Ông Narongwit Chotchoi, Giám đốc sở thú Khao Kheow, giải thích rằng những hình ảnh lan truyền trên mạng có thể chỉ ghi lại thời điểm hồ nước chưa được vệ sinh. Ông nói việc hà mã đi vệ sinh trong nước là hành vi tự nhiên để đánh dấu lãnh thổ và khu nuôi được làm sạch mỗi sáng theo đúng quy trình chăm sóc.

Ông cho biết dự án "Làng hà mã" đã được thiết kế và thông qua bởi ban quản lý sở thú, nhưng khoảng ngân sách 75 triệu baht vẫn đang chờ phê duyệt trong năm tài khóa 2027. Dự án dự kiến xây dựng trên diện tích khoảng 10 rai (khoảng 1,6 ha) , đủ sức chứa 6 hà mã lùn và 7 hà mã thường.

Tranh luận về Moo Deng vẫn tiếp tục lan rộng trên mạng, phản ánh những câu hỏi lớn hơn về phúc lợi động vật cũng như kỳ vọng của công chúng đối với các "ngôi sao" trong sở thú thời đại mạng xã hội.