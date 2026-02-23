Tổng thống Donald Trump muốn một sân bay mang tên mình

Đề xuất đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach theo tên Tổng thống Donald Trump vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi được các nhà lập pháp Florida thông qua, song đây không phải tiền lệ ở Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đến Sân bay Quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, Florida trên chuyên cơ Air Force One vào năm 2025. Ảnh: Greg Lovett/Palm Beach Post.

Nếu được Thống đốc Ron DeSantis và Cục Hàng không Liên bang (FAA) phê duyệt, Sân bay Quốc tế Palm Beach sẽ trở thành sân bay thương mại thứ 9 của Mỹ mang tên một tổng thống, sánh ngang với những sân bay mang tên các đời tổng thống Mỹ trải dài từ New York đến Houston.

Theo báo cáo, việc đổi tên có thể có hiệu lực từ ngày 1/7 nếu dự luật được ký ban hành, đồng thời biến ông Donald Trump thành tổng thống đầu tiên nhận vinh dự này khi vẫn đang đương nhiệm.

Sân bay Quốc tế Palm Beach mang ý nghĩa đặc biệt khi chỉ cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago - nơi ở chính của ông Trump - chỉ vài phút di chuyển.

Sau khi được Hạ viện và Thượng viện bang Florida thông qua, một số nghị sĩ đảng Dân chủ tại bang này đã lên tiếng phản đối. Họ lo ngại về chi phí tái nhận diện thương hiệu và cho rằng quá trình này thiếu sự tham vấn cộng đồng, Fox News Digital trước đó đưa tin.

Trong khi đó, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung viết trên nền tảng X cho rằng cái tên mới "nghe rất bắt tai".

Trước đó, tám sân bay thương mại tại Mỹ đã mang tên các cựu tổng thống.

Sân bay Quốc tế Abraham Lincoln (SPI) tại Springfield, bang Illinois, được đổi tên năm 2004 để vinh danh tổng thống thứ 16 của Mỹ, người từng sống và xây dựng sự nghiệp chính trị tại thủ phủ bang.

Theo Hiệp hội Lịch sử Quận Sangamon, tên Lincoln được bổ sung vào tên cũ của sân bay - được khai trương vào năm 1947 với tên gọi Capital Airport.

Sân bay Dickinson Municipal khai trương năm 1959 và sau đó được đổi tên thành Sân bay khu vực Dickinson Theodore Roosevelt (DIK) nhằm tôn vinh Tổng thống Theodore Roosevelt và các di sản của ông tại Bắc Dakota.

Sân bay Wichita được đổi tên thành Sân bay Quốc gia Wichita Dwight D. Eisenhower (ICT) vào tháng 11/2014 để vinh danh tổng thống thứ 34, người coi Kansas là quê hương. Theo website sân bay, quyết định này xuất phát từ một chiến dịch kiến nghị do người dân khởi xướng.

Sân bay Quốc tế John F. Kennedy (JFK) được đổi tên chỉ vài tuần sau vụ ám sát ông Kennedy vào tháng 11/1963. Chính quyền New York bỏ phiếu đổi tên từ Idlewild Airport để tưởng niệm vị tổng thống.

Tên mới chính thức được công bố vào đêm Giáng sinh năm 1963, trở thành một trong những trường hợp đổi tên sân bay theo tên tổng thống nhanh nhất.

Thượng nghị sĩ Ted Kennedy và em gái ông, Jean Smith, đứng cạnh tấm biển mới có dòng chữ "JFK" tại sân bay được đổi tên vào năm 1963. Ảnh: Bettmann.

Sân bay Quốc tế Gerald R. Ford (GRR) tại Grand Rapids được đổi tên năm 1999 để vinh danh tổng thống thứ 38 - người gắn bó với bang Michigan hơn 2 thập kỷ trước khi vào Nhà Trắng.

Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington (DCA) được đổi tên năm 1998 sau khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật đổi tên từ Washington National Airport nhằm tôn vinh tổng thống thứ 40.

Dự luật do Tổng thống Bill Clinton ký thành luật, đánh dấu lần đầu tiên sân bay đổi tên kể từ khi mở cửa năm 1941. Việc vinh danh diễn ra gần một thập kỷ sau khi ông Reagan rời vị trí.

Sân bay Houston Intercontinental được đổi tên năm 1997 thành Sân bay Quốc tế George Bush (IAH) để vinh danh cựu Tổng thống George H.W. Bush, 4 năm sau khi ông rời Nhà Trắng. Thay đổi này ghi nhận mối gắn bó lâu dài của ông Bush với Houston - nơi ông sinh sống và xây dựng phần lớn sự nghiệp chính trị.

Sân bay Bill and Hillary Clinton sau khi Cục Hàng không Liên bang dỡ bỏ lệnh cấm bay tại Little Rock, Arkansas. Ảnh: Fanpage.

Tháng 3/2012, Sân bay Quốc gia Bill and Hillary Clinton (LIT) chính thức ra mắt, thay thế tên gọi Little Rock National Airport/Adams Field trước đó.

Việc đổi tên nhằm vinh danh cựu Tổng thống Bill Clinton - người sinh ra tại Arkansas - và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vì mối liên hệ lâu dài của họ với bang này.