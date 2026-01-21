Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Có gì ở Davos, nơi cả thế giới đang theo dõi ông Trump?

  • Thứ tư, 21/1/2026 19:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Davos là thành phố cao nhất châu Âu và là trung tâm nghỉ dưỡng, hội nghị lớn nhất vùng núi Thụy Sĩ - nơi ông Donald Trump đang gặp gỡ các nguyên thủ cùng CEO toàn cầu.

Davos anh 1

Được mệnh danh là "Ngọn núi thần kỳ", Davos hấp dẫn du khách nhờ các môn thể thao mùa đông đa dạng, hoạt động giải trí sôi động và cảnh sắc thiên nhiên ấn tượng. Đây cũng là nơi diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 19-23/1, sự kiện quy tụ nhiều nhà lãnh đạo và doanh nhân toàn cầu, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Davos Klosters.
Davos anh 2

Trong số các điểm trượt tuyết tại Davos, Parsenn nổi bật nhất với quy mô lớn và bề dày lịch sử. Nơi đây hội tụ đầy đủ các bộ môn thể thao mùa đông. Đường trượt Parsenn dài 12 km được xem là một huyền thoại với giới mê mạo hiểm ở dãy Alps. Riêng tuyến Meierhofer Tälli còn được người dân địa phương gọi là "đường trượt Hillary Clinton", vì cựu Ngoại trưởng Mỹ từng nhiều lần trải nghiệm tại đây. Ảnh: Davos Klosters.
Davos anh 3Davos anh 4

Trên cao, hệ thống cáp treo lên đỉnh Parsenn chính là điểm hút khách nhất, mở ra toàn cảnh núi tuyết hùng vĩ. Ảnh: Davos Klosters.
Davos anh 5

Ngoài ra, du khách có thể lên đỉnh núi bằng tuyến đường sắt leo núi Parsenn. Ảnh: Souri Sengdara.
Davos anh 6Davos anh 7Davos anh 8Davos anh 9

Với những người yêu thích trượt ván tuyết, Jakobshorn là lựa chọn phù hợp hơn. Từ độ cao 2.590 m so với mực nước biển, đỉnh núi thuộc dãy Albula Alps này mở ra khung cảnh đẹp như tranh, bao trọn thành phố Davos phía dưới. Du khách thường dành nhiều thời gian trên đỉnh Jakobshorn để tận hưởng không khí núi cao, đồng thời tham gia các lớp học trượt tuyết hoặc thuê ván tự do chinh phục các sườn dốc. Ảnh: Souri Sengdara, Davos Klosters.
Davos anh 10

Davos còn nổi tiếng với các tuyến đi bộ đường dài, nổi bật như Sertig Dörfli. Vào mùa xuân, một biển hoa nghệ tây trắng nở rộ trên những đồng cỏ xung quanh làng. Vào mùa xuân, những cánh đồng quanh làng phủ trắng hoa nghệ tây, tạo nên khung cảnh như tranh. Đến mùa hè, du khách tiếp tục bắt gặp những mảng màu rực rỡ của hoa long đởm, hoa anh thảo trên đồng cỏ xanh mướt, xa xa là thác nước và các dãy núi tuyết hùng vĩ. Ảnh: Andrea Badrutt.
Davos anh 11

Khách sạn Steigenberger Grandhotel Belvedere tọa lạc trên trục đại lộ trung tâm, được khai trương từ năm 1875, là một trong những địa chỉ lưu trú danh giá nhất thành phố. Nơi đây từng đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo và ngôi sao quốc tế như Bill Clinton, Hoàng tử Albert của Monaco, Brad Pitt và Angelina Jolie... Ảnh: Davos Klosters.
Davos anh 12

Để chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh xứ tuyết, du khách có thể trải nghiệm chuyến tàu Bernina Express kéo dài khoảng hai giờ, khởi hành từ Davos Platz đến Ospizio Bernina trên tuyến đường sắt Rhaetian. Hành trình này đưa du khách băng qua những cung đường ngoạn mục và dừng lại bên hồ Lago Bianco xanh biếc, yên bình giữa núi tuyết. Ảnh: Shutterstock.
Davos anh 13Davos anh 14Davos anh 15Davos anh 16

Đối với những du khách yêu nghệ thuật, Bảo tàng Kirchner ở Davos - nơi trưng bày hơn 1.500 tác phẩm của họa sĩ kiêm nghệ sĩ khắc tranh người Đức Ernst Ludwig Kirchner - là điểm đến không thể bỏ qua. Sau khi xuất ngũ, ông chuyển đến Davos trú ẩn từ năm 1917. Ảnh: Heinrich Helfenstein.
Davos anh 17Davos anh 18Davos anh 19Davos anh 20

Tại Davos có hơn 15 nhà thờ và nhà nguyện rải rác trên sườn núi, tạo nên khung cảnh lãng mạn đặc trưng. Nổi bật nhất là nhà thờ ở thung lũng Sertig, nhà thờ mới tại làng Monstein và nhà thờ ở Frauenkirch. Không chỉ là địa điểm tổ chức lễ cưới, các công trình này còn trở thành điểm tham quan được nhiều du khách tìm đến khi khám phá Davos. Ảnh: Davos Klosters.
Davos anh 21

Thoạt nhìn, Davos mang dáng dấp của một thị trấn công nghiệp hơn là một xứ sở thần tiên mùa đông. Tuy nhiên, nơi đây sở hữu một số công trình kiến trúc đẹp, giàu dấu ấn lịch sử, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho thành phố núi này. Ảnh: Davos Klosters.

Châu Âu có diện tích nhỏ thứ hai thế giới nhưng sở hữu nền văn hóa đa dạng, có lịch sử phát triển lâu đời. Tri thức - Znews giới thiệu tới bạn đọc những trang sách về lục địa già.

> Xem thêm: Tủ sách du lịch châu Âu

Trên hòn đảo Greenland ông Trump muốn sở hữu

Giữa mùa đông Bắc Cực, Greenland - hòn đảo băng giá nằm giữa New York và Moscow với hơn 57.000 người Inuit sinh sống, bất ngờ thành tâm điểm thế giới khi ông Trump tái nhắc tham vọng kiểm soát.

13:56 10/1/2026

Cận cảnh lâu đài nơi ông Trump được tiếp đón ở Anh

Sở hữu diện tích lên đến hơn 45.000 m2 với khoảng 1.000 phòng, Windsor của Hoàng gia Anh được xem là lâu đài có người ở lớn nhất thế giới.

16:32 18/9/2025

Bua toi ong Trump thet dai Ronaldo hinh anh

Bữa tối ông Trump thết đãi Ronaldo

15:46 19/11/2025 15:46 19/11/2025

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump thết đãi Thái tử Saudi, cầu thủ Ronaldo, tỷ phú Elon Musk và loạt khách mời nổi tiếng khác với thực đơn xa hoa, được chuẩn bị cầu kỳ.

Hoàng Linh

Davos Donald Trump Donald Trump Tổng thống Mỹ Diễn đàn Kinh tế trượt tuyết Thụy Sĩ

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý