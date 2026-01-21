Có gì ở Davos, nơi cả thế giới đang theo dõi ông Trump?

Trong số các điểm trượt tuyết tại Davos, Parsenn nổi bật nhất với quy mô lớn và bề dày lịch sử. Nơi đây hội tụ đầy đủ các bộ môn thể thao mùa đông. Đường trượt Parsenn dài 12 km được xem là một huyền thoại với giới mê mạo hiểm ở dãy Alps. Riêng tuyến Meierhofer Tälli còn được người dân địa phương gọi là "đường trượt Hillary Clinton", vì cựu Ngoại trưởng Mỹ từng nhiều lần trải nghiệm tại đây. Ảnh: Davos Klosters.