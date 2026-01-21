Có gì ở Davos, nơi cả thế giới đang theo dõi ông Trump?

|
Được mệnh danh là "Ngọn núi thần kỳ", Davos hấp dẫn du khách nhờ các môn thể thao mùa đông đa dạng, hoạt động giải trí sôi động và cảnh sắc thiên nhiên ấn tượng. Đây cũng là nơi diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 19-23/1, sự kiện quy tụ nhiều nhà lãnh đạo và doanh nhân toàn cầu, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Davos Klosters.
Trong số các điểm trượt tuyết tại Davos, Parsenn nổi bật nhất với quy mô lớn và bề dày lịch sử. Nơi đây hội tụ đầy đủ các bộ môn thể thao mùa đông. Đường trượt Parsenn dài 12 km được xem là một huyền thoại với giới mê mạo hiểm ở dãy Alps. Riêng tuyến Meierhofer Tälli còn được người dân địa phương gọi là "đường trượt Hillary Clinton", vì cựu Ngoại trưởng Mỹ từng nhiều lần trải nghiệm tại đây. Ảnh: Davos Klosters.
Trên cao, hệ thống cáp treo lên đỉnh Parsenn chính là điểm hút khách nhất, mở ra toàn cảnh núi tuyết hùng vĩ. Ảnh: Davos Klosters.
Ngoài ra, du khách có thể lên đỉnh núi bằng tuyến đường sắt leo núi Parsenn. Ảnh: Souri Sengdara.
Với những người yêu thích trượt ván tuyết, Jakobshorn là lựa chọn phù hợp hơn. Từ độ cao 2.590 m so với mực nước biển, đỉnh núi thuộc dãy Albula Alps này mở ra khung cảnh đẹp như tranh, bao trọn thành phố Davos phía dưới. Du khách thường dành nhiều thời gian trên đỉnh Jakobshorn để tận hưởng không khí núi cao, đồng thời tham gia các lớp học trượt tuyết hoặc thuê ván tự do chinh phục các sườn dốc. Ảnh: Souri Sengdara, Davos Klosters.
Davos còn nổi tiếng với các tuyến đi bộ đường dài, nổi bật như Sertig Dörfli. Vào mùa xuân, một biển hoa nghệ tây trắng nở rộ trên những đồng cỏ xung quanh làng. Vào mùa xuân, những cánh đồng quanh làng phủ trắng hoa nghệ tây, tạo nên khung cảnh như tranh. Đến mùa hè, du khách tiếp tục bắt gặp những mảng màu rực rỡ của hoa long đởm, hoa anh thảo trên đồng cỏ xanh mướt, xa xa là thác nước và các dãy núi tuyết hùng vĩ. Ảnh: Andrea Badrutt.
Khách sạn Steigenberger Grandhotel Belvedere tọa lạc trên trục đại lộ trung tâm, được khai trương từ năm 1875, là một trong những địa chỉ lưu trú danh giá nhất thành phố. Nơi đây từng đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo và ngôi sao quốc tế như Bill Clinton, Hoàng tử Albert của Monaco, Brad Pitt và Angelina Jolie... Ảnh: Davos Klosters.
Để chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh xứ tuyết, du khách có thể trải nghiệm chuyến tàu Bernina Express kéo dài khoảng hai giờ, khởi hành từ Davos Platz đến Ospizio Bernina trên tuyến đường sắt Rhaetian. Hành trình này đưa du khách băng qua những cung đường ngoạn mục và dừng lại bên hồ Lago Bianco xanh biếc, yên bình giữa núi tuyết. Ảnh: Shutterstock.
Đối với những du khách yêu nghệ thuật, Bảo tàng Kirchner ở Davos - nơi trưng bày hơn 1.500 tác phẩm của họa sĩ kiêm nghệ sĩ khắc tranh người Đức Ernst Ludwig Kirchner - là điểm đến không thể bỏ qua. Sau khi xuất ngũ, ông chuyển đến Davos trú ẩn từ năm 1917. Ảnh: Heinrich Helfenstein.
Tại Davos có hơn 15 nhà thờ và nhà nguyện rải rác trên sườn núi, tạo nên khung cảnh lãng mạn đặc trưng. Nổi bật nhất là nhà thờ ở thung lũng Sertig, nhà thờ mới tại làng Monstein và nhà thờ ở Frauenkirch. Không chỉ là địa điểm tổ chức lễ cưới, các công trình này còn trở thành điểm tham quan được nhiều du khách tìm đến khi khám phá Davos. Ảnh: Davos Klosters.
Thoạt nhìn, Davos mang dáng dấp của một thị trấn công nghiệp hơn là một xứ sở thần tiên mùa đông. Tuy nhiên, nơi đây sở hữu một số công trình kiến trúc đẹp, giàu dấu ấn lịch sử, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho thành phố núi này. Ảnh: Davos Klosters.
