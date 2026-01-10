Trên hòn đảo Greenland ông Trump muốn sở hữu

Trước khi địa chính trị đẩy Greenland lên trang nhất toàn cầu, hòn đảo này đã nổi lên như một điểm đến mới của du khách yêu thích khám phá.

Greenland có diện tích 2,16 triệu km2, với khoảng 80% diện tích bị bao phủ bởi lớp băng dày hàng cây số, buộc người Inuit phải sống dọc theo bờ biển, trong những ngôi làng sơn đủ sắc màu rực rỡ.

Mùa đông Greenland khắc nghiệt đến tận cùng. Người Inuit phải săn hải cẩu trên lớp băng dưới ánh cực quang, giữa màn đêm gần như kéo dài suốt ngày. Hiện cuộc sống nay đã bớt nhọc nhằn hơn nhờ các cửa hàng cộng đồng len lỏi về từng làng ven biển, CNN Travel viết.

Hiện đảo có khoảng 57.000 cư dân, hạ tầng hạn chế, không có đường bộ nối liền khoảng 17 thị trấn - mỗi nơi gần như là một "ốc đảo" tách biệt giữa băng tuyết.

Trong nhiều năm qua, hành trình đến Greenland là bài toán khó vì phải quá cảnh lòng vòng. Từ cuối 2024, khi Nuuk mở sân bay quốc tế và United Airlines khai trương đường bay thẳng Newark - Nuuk, hòn đảo băng giá này bắt đầu đón làn sóng du khách mới. Trong ảnh là sông băng Sermeq đang tan chảy nằm cách Nuuk khoảng 80 km về phía nam.

Năm nay, thêm hai sân bay quốc tế sẽ lần lượt đi vào hoạt động tại Qaqortoq và Ilulissat, mở rộng cánh cửa du lịch Bắc Cực.

Nằm trên bờ tây, Ilulissat là thị trấn cảng xinh xắn chuyên đánh bắt cá bơn và tôm, nơi du khách có thể ngồi trong quán rượu nhâm nhi bia thủ công được làm lạnh bằng băng hà hơn 100.000 năm tuổi.

Người dân thích thú tham quan, vui chơi ở hội chợ Tivoli, Nuuk. Tại Greenland, giá cả ở không hề rẻ - một cây xà lách có thể có giá 10 USD .

Điểm hút khách nhất là vịnh băng Icefjord - di sản UNESCO - nơi những tảng băng khổng lồ, cao ngang tòa nhà Manhattan, tách khỏi mũ băng Greenland rồi lững lờ trôi như "tàu ma" trên vịnh Disko. Trong ảnh, những tảng băng lững lờ trôi ở cửa vịnh hẹp băng Jakobshavn lúc hoàng hôn gần Ilulissat. Du khách có thể đi thuyền nhỏ len giữa "hạm đội băng trôi", nhưng phải giữ khoảng cách.

Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy sông băng Sermeq đang tan chảy. Một cách "xem Greenland" chậm rãi hơn là đi phà ven biển Sarfaq Ittuk - nơi du khách được trò chuyện cùng người Inuit qua lại mỗi ngày.

Với dân mê khám phá, bờ đông Greenland mới là điểm "hot",m với vẻ hoang vu, ít khách, không có đường bộ, chỉ hơn 3.500 người sống dọc bờ biển. Những tàu thám hiểm nhỏ men theo Scoresby Sound - hệ thống vịnh hẹp lớn nhất thế giới - nơi dễ bắt gặp gấu Bắc Cực, bò xạ hương, cáo Bắc Cực và hải mã.

Nước tan từ sông băng hòa cùng bùn đá ở phía bắc Kangerlussuaq tạo nên bức tranh đẹp siêu thực, nơi những dòng sông băng trắng vẽ lên mặt đất Bắc Cực xám bạc.

Những tảng băng trôi được nhìn thấy ở cửa vịnh băng Jakobshavn lúc hoàng hôn gần Ilulissat. Ánh mặt trời dát vàng lên cảnh vật, tạo nên khung cảnh huyền ảo, mê hoặc du khách.

Tại đây, nghĩa trang được dựng bên cạnh bãi biển, xa xa là tảng băng lững lờ trôi sau khi tách rời khỏi băng đảo.

Cực quang là "ngôi sao" của mùa đông Greenland. Không ô nhiễm ánh sáng, bầu trời đêm nơi đây trở thành phông nền hảo cho những dải sáng huyền ảo. Trong ảnh, những ngôi nhà yên bình nép mình dưới chân núi ở Nuuk.

