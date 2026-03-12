Thống nhất 'xóa sổ' chợ đêm Phú Quốc

Hợp đồng tổ chức phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng tại Phú Quốc hết thời hiệu. Các cơ quan chức năng đang lên phương án xử lý tài sản và sắp xếp lại trật tự đô thị, bàn giao mặt bằng chợ.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang vừa họp với các đơn vị liên quan, Công ty CP Du lịch Ngôi Sao Biển để thống nhất phương án xử lý tài sản, thu hồi mặt bằng phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng (chợ đêm Phú Quốc) sau khi hợp đồng thuê kết thúc.

Khu phố đi bộ và chợ đêm Phú Quốc sẽ được tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng sau khi hết thời hạn thuê.

Tại cuộc họp, các bên đã thống kê, phân loại tài sản thuộc sở hữu nhà nước, doanh nghiệp và tiểu thương, xây dựng kế hoạch di dời, bàn giao mặt bằng theo quy định.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ làm việc trực tiếp với từng tiểu thương để thu hồi mặt bằng, trường hợp không chấp hành sẽ kiến nghị cơ quan chức năng phối hợp xử lý.

Về phương án quản lý tài sản sau bàn giao, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề xuất các hạng mục kết cấu hạ tầng sẽ giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị quản lý, các tài sản khác do cơ quan tài chính tiếp nhận.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy yêu cầu trước khi tháo dỡ các hạng mục phải ngắt toàn bộ nguồn điện, bố trí thiết bị và nhân lực giám sát nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ. Trong khi đó, đơn vị quản lý điện cho biết đã phát hiện một số trường hợp câu kéo điện sai quy định và lập biên bản yêu cầu khắc phục.

Đội kiểm tra trật tự đô thị kiến nghị cơ quan chủ trì sớm báo cáo UBND đặc khu Phú Quốc để có chỉ đạo cụ thể về kế hoạch thực hiện, kinh phí và phân công trách nhiệm giữa các đơn vị

Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất việc thống kê, bàn giao toàn bộ tài sản theo quy định. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn điện và phòng cháy chữa cháy tại khu vực phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng. Trong đó, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, nguy cơ mất an toàn điện, cháy nổ của các hộ tiểu thương và các hộ dân sinh sống lân cận.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tháng 9/2015, Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc (nay là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Đặc khu Phú Quốc) ký hợp đồng cho Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển thuê mặt bằng tổ chức phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng với thời hạn 10 năm, kết thúc vào ngày 31/12/2025.

Ngày 23/12/2025, cơ quan này đã có thông báo yêu cầu doanh nghiệp thanh toán công nợ 6 tháng cuối năm 2025 và bàn giao toàn bộ diện tích đất thuê theo hiện trạng khi hợp đồng hết hạn.