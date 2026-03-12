7 khách Tây rời Trung Quốc với hơn 40 vali hàng hóa

7 du khách nước ngoài đến Thượng Hải du lịch và rời đi với hơn 40 vali hàng hóa, cho thấy xu hướng khách quốc tế không chỉ tham quan mà còn chi tiêu và trải nghiệm đời sống Trung Quốc.

Du khách nước ngoài mặc trang phục truyền thống chụp ảnh lưu niệm tại Vườn Dự (Yu Yuan), Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 1/1. Ảnh: Yuan Jing.

Hồi tháng 2, nhóm 7 du khách nước ngoài đến Thượng Hải du lịch trong 10 ngày. Khi rời Trung Quốc, họ mang theo hơn 40 vali chứa đầy hàng hóa, theo Shanghai Observer. Điều này phản ánh du khách quốc tế vào Trung Quốc đang chuyển từ giai đoạn du lịch đơn thuần sang trải nghiệm tiêu dùng phong phú và cao cấp hơn.

Bộ trưởng văn hóa và du lịch Tôn Nghiệp Lễ cho biết Trung Quốc hoan nghênh du khách từ khắp nơi trên thế giới. Các chính sách thuận lợi như miễn thị thực đơn phương, miễn thị thực quá cảnh, hoàn thuế khi xuất cảnh đang tiếp tục được mở rộng.

"Mua là hoàn thuế ngay"

Năm 2025, nước này đón hơn 150 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi tiêu du lịch đạt hơn 130 tỷ USD , tăng gần 40%. Trong đó, hơn 30 triệu lượt khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực.

Riêng Thượng Hải đã đón 9,36 triệu lượt khách quốc tế. Nhiều du khách nước ngoài thích "mua hộ hàng" tại các siêu thị ở Thượng Hải. Danh sách mua sắm của họ không chỉ có thiết bị điện nhỏ mà còn gồm đồ ăn vặt và hàng tiêu dùng.

Tuy nhiên, theo ông Quyền Hành, Bí thư Đảng ủy Viện khoa học xã hội Thượng Hải, để thu hút du khách nước ngoài đến tiêu dùng, không thể chỉ dừng ở mua sắm hàng hóa mà cần phát triển đồng thời dịch vụ, trải nghiệm và các không gian tiêu dùng đa dạng.

Du khách quốc tế mua điện thoại thông minh tại "con phố điện tử số một Trung Quốc" ở Thâm Quyến. Ảnh: Sohu.

Trong lĩnh vực thanh toán, thị trường Trung Quốc quen với thanh toán bằng điện thoại di động và các hình thức số hóa, trong khi nhiều du khách quốc tế vẫn sử dụng thẻ tín dụng. Ông đề xuất tăng cường hệ thống máy POS trên toàn quốc, hỗ trợ thanh toán bằng thẻ quốc tế để tránh tình trạng "không tiền mặt nhưng khó thanh toán".

Ngoài ra, một số sự kiện thể thao hoặc biểu diễn nghệ thuật yêu cầu xác minh thông tin cá nhân gây bất tiện cho du khách nước ngoài. Do đó, chuyên gia đề xuất cải thiện dịch vụ theo hướng thuận tiện hơn.

Hiện Thượng Hải triển khai nền tảng "Easy Go" dành cho khách quốc tế, tích hợp các dịch vụ ăn uống, đi lại, du lịch, mua sắm và hoàn thuế. Hoàn thuế khi xuất cảnh được xem là yếu tố quan trọng thúc đẩy chi tiêu của du khách quốc tế.

Tuy nhiên, các điểm hoàn thuế hiện vẫn chủ yếu tập trung tại sân bay và các khu thương mại lớn. Ông Quyền Hành đề xuất mở rộng dịch vụ này tới siêu thị, khách sạn và các khu tiện ích, tăng cường mô hình "mua là hoàn thuế ngay".

Du khách Trung Quốc mua điện thoại thông minh tại một trung tâm miễn thuế ở tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này. Ảnh: Xinhua

Dư địa còn rất lớn

Bà Giang Dĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Deloitte Trung Quốc, cho biết thời gian lưu trú của du khách quốc tế tại Trung Quốc đang kéo dài hơn và điểm đến cũng mở rộng từ các thành phố lớn sang các đô thị nhỏ.

Theo bà, khách châu Á thường thích du lịch ngắn ngày, tham quan thành phố và mua sắm; trong khi du khách châu Âu và Mỹ quan tâm nhiều hơn đến lịch sử và trải nghiệm văn hóa sâu sắc.

Do đó, ngành du lịch cần phát triển các sản phẩm khác nhau cho từng thị trường, nâng cao dịch vụ như tour cá nhân hóa, lưu trú cao cấp và ẩm thực đặc trưng.

Du khách Nguyễn Quỳnh Chi (Việt Nam) mặc Hán phụ tạo dáng chụp ảnh tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hồi tháng 4/2025. Ảnh: Xinhua.

Ông Vương Dục, Chủ tịch hãng hàng không Spring Airlines, đề xuất tiếp tục đơn giản hóa điều kiện miễn thị thực quá cảnh 240 giờ, mở rộng cửa khẩu đường sắt, đường bộ và đường thủy.

Theo ông, mức chi tiêu trung bình của khách quốc tế tại Trung Quốc khoảng 1.000 USD /người cho thấy dư địa còn rất lớn.

"Thúc đẩy tiêu dùng quốc tế cần một bước chuyển quan trọng, từ 'chào đón đến Trung Quốc' sang 'chào đón trải nghiệm cuộc sống của người Trung Quốc'", ông nói.

Khách Việt khám phá Thượng Hải, Trung Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Hồng Nhung.

Theo ông, du khách lần đầu thường chỉ tham quan các địa điểm nổi tiếng, nhưng nhóm quay lại nhiều lần mới là đối tượng tiêu dùng quan trọng.

Họ không chỉ muốn ngắm cảnh mà còn "muốn sống như người Trung Quốc", từ học nấu ăn, trải nghiệm y học cổ truyền đến khám phá đời sống địa phương.

"Khi một du khách nước ngoài có thể dùng điện thoại để mua một ly trà sữa, tìm được quán mì trong ngõ nhỏ hay mua được bộ quần áo phong cách Trung Quốc qua livestream, khi đó tiềm năng tiêu dùng của du lịch quốc tế mới thực sự được khai thác", ông nói.