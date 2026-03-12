Thay đổi trang phục sau tranh cãi tạo hình 'chim non' ở KDL Ninh Bình

Sau các ý kiến tranh cãi về tạo hình "chim non" trong một tiết mục minishow, Khu du lịch sinh thái Thung Nham đã điều chỉnh trang phục diễn viên nhằm tạo sự hài hòa hơn.

Ngày 12/3, Khu du lịch sinh thái Thung Nham (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) thông báo thay đổi trang phục của diễn viên trong một minishow thực cảnh. Trang phục được thiết kế lại để hài hòa hơn sau khi Ban tổ chức (BTC) tiếp nhận góp ý từ khán giả.

Trước đó, minishow ra mắt tại dịp Tết Nguyên đán đã thu hút sự chú ý nhờ hình thức biểu diễn đặt trong không gian thiên nhiên. Trong chuỗi tiết mục, hình ảnh nhân vật chim non trong tổ cây nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Một số khán giả cho rằng tạo hình màu da của nhân vật chim non chưa phù hợp, dễ gây hiểu nhầm. Trong khi đó, nhiều người nhận xét tiết mục mang tính ẩn dụ và sử dụng ngôn ngữ hình thể, cần được theo dõi trong toàn bộ bối cảnh để hiểu mạch diễn.

Tạo hình chim non gây tranh cãi trước đó (ảnh trái) và sau khi được thiết kế lại.

Từng trả lời Tri Thức - Znews, đại diện BTC cho biết tạo hình nhân vật chim non theo hướng body painting (nghệ thuật vẽ trên cơ thể). Diễn viên xuất hiện trong tổ cây, chuyển động từ trạng thái non nớt, vấp ngã đến khoảnh khắc hướng về ánh sáng, "như một ẩn dụ về hành trình trưởng thành".

Theo vị này, ê-kíp không sử dụng trang phục che phủ thông thường mà xử lý bề mặt cơ thể như một chất liệu tạo hình. "Đây không phải sự phô bày cơ thể, mà là cách mã hóa hình tượng bằng màu sắc và lớp vẽ trên cơ thể nhằm tái hiện lớp lông tơ nguyên bản của chim non", người này nói.

BTC cho hay các ý kiến trái chiều trên mạng xã hội chủ yếu xoay quanh cách tiếp cận tạo hình. Khi nghệ thuật biểu diễn diễn ra trong không gian công cộng mở, các đoạn video ngắn có thể lan truyền nhanh và đôi khi bị tách khỏi bối cảnh tổng thể.

Du khách theo dõi các tiết mục khác trong minishow dịp Tết vừa qua.

Thung Nham cách trung tâm Ninh Bình khoảng 12 km, nằm trong quần thể danh thắng sinh thái Tràng An và không xa tuyến tham quan Tam Cốc - Bích Động, nên du khách có thể dễ dàng kết hợp tham quan các điểm đến trong khu vực.

Theo sơ đồ in trên vé vào cổng, hành trình tham quan tại đây gồm nhiều điểm như hang Bụt, động Tiên Cá, động Thủy Cung, vườn chim Thung Nham, cây đa "di chuyển", miệt vườn trái cây, động Ba Cô, cây duối ngàn năm và động Vái Giời.

Tùy quỹ thời gian, du khách có thể lựa chọn một số điểm dừng. Hang Bụt, vườn chim, cây đa "di chuyển" và động Vái Giời là những địa điểm được nhiều người gợi ý ghé thăm.

KDL sinh thái Thung Nham gồm cả cảnh quan tự nhiên và các hạng mục phục vụ du lịch như khu nghỉ chân, lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi và không gian tổ chức hoạt động tập thể. Nhiều du khách lựa chọn tham quan trong ngày và tự chuẩn bị đồ ăn để tiết kiệm thời gian, chi phí.

Du khách đi thuyền khám phá Thung Nham, ngày 4/1.

Dịp Tết Nguyên đán, Ninh Bình đón hơn 2,3 triệu lượt khách, tăng 81,4% so với cùng kỳ năm 2025. Một số điểm đến thu hút đông du khách gồm Tràng An, chùa Bái Đính, phố cổ Hoa Lư và Thung Nham. Riêng Thung Nham đón khoảng 100.000 lượt khách.

Minishow thực cảnh tại đây được xem là một trong những sản phẩm du lịch mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách khi đến Ninh Bình. Địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 20 triệu lượt khách trong năm nay.