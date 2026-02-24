Màn múa chim non 'độc lạ' gây chú ý ở khu du lịch Ninh Bình

Mini show “Khúc hát thiên nhiên” ra mắt tại KDL Thung Nham (Ninh Bình) dịp Tết gây chú ý với hình thức biểu diễn độc đáo, trong đó tiết mục “Vỗ cánh mặt trời” nhận nhiều bàn luận.

Hình ảnh nhân vật tạo hình chim non ở trạm 2 show diễn được chia sẻ trên mạng xã hội (ảnh trái) và được ê-kip ghi lại (ảnh phải). Ảnh: Nga Bảo Bình và ĐVCC.

Chuỗi mini show Khúc hát thiên nhiên được Khu du lịch sinh thái Thung Nham (thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) ra mắt từ mùng 3 Tết Nguyên đán 2026 (19/2), nhanh chóng tạo sự chú ý nhờ cách dàn dựng đặt trong không gian thiên nhiên.

Khác với sân khấu truyền thống, chương trình vận hành theo cấu trúc trải nghiệm 4 trạm: Dế Mèn phiêu lưu ký, Vỗ cánh mặt trời, Hồi sinh và Vũ điệu loài hoa

Mỗi trạm có thời lượng 5-18 phút, tạo thành hành trình kéo dài khoảng 70 phút, trong đó phần biểu diễn chiếm gần 45 phút, phần còn lại là di chuyển giữa các điểm diễn.

Theo ê-kíp sáng tạo, lựa chọn mô hình phân trạm nhằm giữ nhịp điệu tự nhiên của không gian, hạn chế can thiệp thô bạo vào cảnh quan. Sân khấu không dựng kết cấu phức tạp mà tận dụng trực tiếp cây, đá, hồ nước như một phần cấu trúc biểu đạt.

“Tự nhiên đã có câu chuyện của nó. Chúng tôi chỉ đặt nghệ thuật vào đúng vị trí để cộng hưởng”, Tổng đạo diễn Nguyễn Thị Thanh Hằng chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cận cảnh 4 trạm trong chuỗi mini show.

Bên cạnh những lời khen về ý tưởng mới mẻ, trạm 2 “Vỗ cánh mặt trời” với hình ảnh nhân vật chim non trong tổ trên cây là phần được quan tâm trên mạng xã hội.

Một luồng ý kiến cho rằng tạo hình màu da của nhân vật chim non có phần chưa phù hợp, trong khi một số người khác nhận xét tiết mục thiên về ẩn dụ và ngôn ngữ hình thể nên cần xem trọn vẹn trong bối cảnh mới nắm được mạch diễn.

Liên quan đến các ý kiến trên mạng xã hội, ban quản lý và tổng đạo diễn cho biết đã tiếp nhận và trân trọng góp ý của khán giả. Trong bốn trạm diễn, “Vỗ cánh mặt trời” gây chú ý bởi lựa chọn tạo hình nhân vật chim non theo hướng "body painting" (nghệ thuật vẽ trên cơ thể).

Nhân vật xuất hiện trong tổ trên cây, chuyển động từ trạng thái non nớt, vấp ngã đến khoảnh khắc hướng về ánh sáng - như một ẩn dụ về hành trình trưởng thành.

Theo đạo diễn, ê-kíp không sử dụng trang phục che phủ thông thường mà lựa chọn xử lý bề mặt cơ thể như một chất liệu tạo hình.

“Đây không phải sự phô bày cơ thể, mà là cách mã hóa hình tượng bằng màu sắc và layout vẽ mịn trên cơ thể, nhằm tái hiện lớp lông tơ nguyên bản của chim non”, bà Hằng cho biết.

Du khách đứng xem các nghệ sĩ biểu diễn.

Quá trình thử nghiệm tạo hình kéo dài hơn một tuần với nhiều phiên bản khác nhau trước khi hoàn thiện. Tạo hình được thiết kế đồng bộ từ body painting, make-up đến hiệu ứng bề mặt da, đảm bảo tính thuyết phục khi khán giả quan sát ở cự ly gần - đặc thù của biểu diễn ngoài trời phân trạm.

Một số ý kiến trái chiều xuất hiện trên mạng xã hội chủ yếu xoay quanh cách tiếp cận tạo hình. Tuy nhiên, theo ê-kíp, tranh luận là điều khó tránh khi nghệ thuật biểu diễn bước vào không gian công cộng mở, nơi clip ngắn có thể lan truyền nhanh và bị tách khỏi bối cảnh tổng thể.

“Điều quan trọng là thông điệp của tác phẩm vẫn được giữ nguyên: khát vọng vươn lên và sự tái sinh”, đạo diễn nhấn mạnh.

Không hướng tới đại cảnh hoành tráng, “Khúc hát thiên nhiên” lựa chọn kể những câu chuyện nhỏ đặt giữa thiên nhiên, kết hợp yếu tố giải trí và giáo dục môi trường. “Dế Mèn phiêu lưu ký” tái hiện thế giới côn trùng gần gũi; “Hồi sinh” nói về vòng tuần hoàn sinh thái; “Vũ điệu loài hoa” tôn vinh nhịp điệu của mùa xuân.

Sự xuất hiện của các mini show phân trạm cho thấy xu hướng mở rộng không gian biểu diễn ra khỏi nhà hát truyền thống. Trong mô hình này, cảnh quan không chỉ là bối cảnh mà trở thành một phần cấu trúc nghệ thuật, buộc người sáng tạo phải tính toán kỹ về chuyển động, tạo hình và cách khán giả tiếp cận.

Với định hướng biểu diễn thường nhật trong khung giờ cố định, nằm trong vé tham quan chung, chương trình được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch lâu dài của Thung Nham. Ê-kíp cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh ánh sáng, âm thanh và cấu trúc trình diễn theo từng mùa để tăng tính hoàn thiện.

Theo thống kê từ khu du lịch, trong sáu ngày đầu năm, Thung Nham đón hơn 70.000 lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2025. Đại diện ban quản lý cho rằng xu hướng du lịch đầu năm đang dịch chuyển về các điểm đến sinh thái kết hợp trải nghiệm nghệ thuật, nơi du khách tìm kiếm không chỉ cảnh quan mà còn chiều sâu cảm xúc.