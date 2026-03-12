Quán ăn, dịch vụ du lịch châu Á 'thấm đòn' vì giá xăng, dầu

Từ quán ăn, xe dịch vụ đến khách sạn, du lịch châu Á đang chịu thêm một đợt sức ép mới khi giá xăng dầu leo thang.

Khung cảnh đời thường ở điểm du lịch BangKok, Thái Lan qua ống kính nhiếp ảnh gia Andrei Kostromskikh. Ảnh: @kosnio.

Chiến sự ở Trung Đông diễn ra hơn một tuần qua, nhưng tác động đã lan rất xa khỏi khu vực này.

Ở Kolkata (Ấn Độ), một quán trà nhỏ đã bắt đầu cảm nhận rõ áp lực. Ông Abhijit Chakraborty, 45 tuổi, chủ quầy hàng, lo ngại việc giá gas tăng sẽ trực tiếp cắt vào khoản doanh thu vốn đã mỏng của mình. Với những người buôn bán nhỏ, một bình gas đắt hơn đồng nghĩa chi phí sinh hoạt tăng lên, báo hiệu một chuỗi khó khăn sắp đổ dồn lên hàng quán.

Tại Ấn Độ, giá bình gas sinh hoạt 14,2 kg tăng thêm 60 rupee từ ngày 7/3, mức cao nhất trong hơn 2 năm. Giá bình gas thương mại 19 kg tăng khoảng 115 rupee. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, các công ty còn ưu tiên chuyển gas cho hộ gia đình và các lĩnh vực thiết yếu, khiến nhiều nhà hàng, khách sạn tại các thành phố như Bengaluru và Mumbai đối mặt nguy cơ thiếu hàng. Với ngành ẩm thực và lưu trú, đây là cú đánh trực diện vào chi phí vận hành.

Ông Chakraborty dùng hết một bình gas mỗi tháng. Ông hiểu rất rõ điều gì sẽ xảy ra nếu giá còn tiếp tục nhích lên. Khi đó, khách uống ít hơn, quán lời ít hơn.

“Việc tăng giá sẽ ảnh hưởng đến tất cả. Nếu trước khách có thể uống 3 tách trà mỗi ngày, giờ họ chỉ uống một tách. Người bán hàng như chúng tôi sẽ là người chịu thiệt đầu tiên”, ông nói.

Ông Abhijit Chakraborty, chủ quán trà ở Kolkata, Ấn Độ, lo ngại giá khí đốt nấu ăn tăng cao có thể ảnh hưởng đến thu nhập của mình. Ảnh: The Straits Times.

Đây cũng là nỗi lo chung của nhiều quán ăn, xe hàng rong và cơ sở dịch vụ nhỏ trên khắp châu Á, nơi biên lợi nhuận vốn không dày, chi phí nhiên liệu lại gắn chặt với từng khâu nấu nướng, vận chuyển và phục vụ, theo Phnompenh Post.

Tại Philippines, các nhóm vận tải cho biết giá dầu tăng đã bắt đầu làm thu nhập của tài xế jeepney sụt giảm rõ rệt. Ông Mar Valbuena, người đứng đầu tổ chức Manibela đại diện cho khoảng 50.000 tài xế và chủ xe, cho biết chỉ trong một tuần, nhiều tài xế đã mất khoảng 300 peso thu nhập mỗi ngày.

Nếu giá dầu diesel tiếp tục tăng mạnh, tác động sẽ không dừng ở giới tài xế mà còn lan sang du khách, nhà hàng, khách sạn và toàn bộ chuỗi dịch vụ phụ thuộc vào vận chuyển.

Tại Indonesia, sức ép xuất hiện đúng lúc nhu cầu đi lại tăng cao trước kỳ nghỉ Hari Raya Aidilfitri. Ở một số địa phương như Aceh và Bắc Sumatra, cảnh người dân xếp hàng dài tại cây xăng để mua tích trữ nhiên liệu được ghi nhận. Khi nhiên liệu trở nên căng thẳng ngay trước mùa cao điểm, chi phí vận chuyển và vận hành dịch vụ du lịch cũng đứng trước nguy cơ tăng theo.

Hành khách đến sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan ngày 21/5/2025. Ảnh: Somchai Poomlard.

Tại Thái Lan, tác động lên du lịch đã hiện rõ hơn khi giá xăng dầu leo thang và chi phí vận hành tăng nhanh ở nhiều khâu, theo Bangkok Post. Nhà chức trách nước này thậm chí phải kích hoạt cơ chế theo dõi khủng hoảng du lịch để ứng phó với các biến động đang ảnh hưởng đến hoạt động đi lại.

Chỉ trong giai đoạn cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, hàng trăm chuyến bay tại các sân bay lớn bị hủy hoặc chậm, ảnh hưởng tới gần 50.000 hành khách, chủ yếu ở các đầu mối du lịch như Suvarnabhumi và Phuket. Sự gián đoạn này không chỉ làm đảo lộn hành trình của du khách mà còn tạo sức ép rõ rệt lên khách sạn, xe đưa đón, tour tuyến và các dịch vụ ăn uống vốn phụ thuộc lớn vào dòng khách quốc tế.

Áp lực lớn nhất hiện nay nằm ở nhóm khách đường dài, vốn nhạy cảm hơn với biến động giá vé và chi phí hành trình. Theo các đánh giá mới nhất, lượng khách đường dài đến Thái Lan đã giảm khoảng 13%, trong khi giới du lịch nước này cảnh báo nếu đà tăng của chi phí nhiên liệu còn kéo dài, lượng khách quốc tế có thể hụt ít nhất 300.000 lượt ngay trong tháng 3.