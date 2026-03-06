Thái Lan lo lắng

Chiến sự Trung Đông có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch Thái Lan, với kịch bản xấu nhất lượng khách quốc tế giảm 25% nếu xung đột kéo dài quá 3 tháng.

Du khách tham quan Cung điện Hoàng gia, một trong những điểm du lịch yêu thích ở Bangkok, Thái Lan, ngày 20/5/2025. Ảnh: Reuters.

Theo quyền Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Artthakorn Sirilatthayakorn, việc đóng cửa không phận Trung Đông đã tác động đáng kể đến các thị trường châu Âu, khu vực vừa phục hồi mạnh mẽ của nước này trong năm ngoái, Bangkok Post đưa tin.

Trong ngắn hạn, xung đột leo thang khiến nhiều hành khách bị ảnh hưởng do các chuyến bay nối chuyến qua các trung tâm hàng không Trung Đông. Điều này cũng có thể làm suy giảm niềm tin của du khách đối với các chuyến bay đường dài đến Thái Lan.

Chi phí vận hành tăng mạnh của các hãng hàng không khiến giá vé máy bay tăng, khi nhiên liệu chiếm khoảng 25% chi phí hoạt động của các hãng.

Theo dự báo sơ bộ của Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), trong kịch bản xấu nhất, lượng khách quốc tế đến Thái Lan có thể giảm 25%, xuống còn khoảng 27-29 triệu lượt, so với mục tiêu 36,7 triệu lượt khách trong năm nay.

Nếu chiến sự kết thúc trong vòng 3 tháng, cơ quan này dự báo lượng khách có thể giảm khoảng 18%, còn 30-31 triệu lượt, được xem là kịch bản cơ sở. Trong kịch bản tích cực nhất, nếu căng thẳng hạ nhiệt trong vòng 2-4 tuần, tác động đến du lịch sẽ rất nhỏ, chỉ khoảng 2%.

Du khách tập trung đông đúc tại khu phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, ông Artthakorn cho rằng "vẫn còn quá sớm để dự đoán kết quả cuối cùng". Trong lúc chờ diễn biến tình hình, TAT đang đẩy mạnh đa dạng hóa hoạt động quảng bá sang các thị trường ít bị ảnh hưởng hơn, nhất là khách từ các khu vực tầm trung và gần.

"Chúng tôi vẫn phải nỗ lực duy trì lượng khách trong dịp lễ Phục sinh và lễ Songkran vào tháng 4, với hy vọng có thể đón ít nhất 30 triệu du khách trong năm nay", ông nói.

Năm 2025, Thái Lan đón khoảng 33 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu 1.530 tỷ baht. Đầu năm nay, TAT đặt mục tiêu đạt 36,7 triệu lượt khách quốc tế với doanh thu 2.000 tỷ baht.

Theo dự báo, du khách đường dài dự kiến chiếm khoảng 30% tổng lượng khách nhưng đóng góp tới 45% doanh thu du lịch của Thái Lan.

Ông Artthakorn cho biết Bộ Du lịch và Thể thao cùng TAT sẽ họp với đại diện các khách sạn, công ty lữ hành và hãng hàng không vào ngày 9/3 để đánh giá thêm tác động của chiến sự cũng như thảo luận các giải pháp ứng phó.