Cảnh vỡ nát tại cung điện di sản tại Iran sau không kích

Các đợt không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Tehran (Iran) đã khiến sóng xung kích làm vỡ kính, gương tại cung điện Golestan - di sản thế giới được UNESCO công nhận năm 2013.

Cửa sổ, cửa ra vào và gương bên trong cung điện Golestan tại Tehran, Iran, đều bị ảnh hưởng bởi dư chấn từ các vụ nổ.

Theo hãng tin ISNA và Mehr của Iran, sau cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào quảng trường Arag ở phía Nam thủ đô Tehran tối 1/3, một phần cung điện Golestan đã bị hư hại.

Hiện chưa có báo cáo về hư hại kết cấu của công trình. Tuy nhiên, nhiều cửa sổ, cửa ra vào và các tấm kính trang trí trong cung điện bị vỡ nặng do chấn động từ vụ nổ. Các hiện vật cổ bên trong cung điện đã được di dời đến nơi an toàn.

Trong tuyên bố ngày 2/3, UNESCO cho biết cung điện hoàng gia này "được cho là bị hư hại bởi mảnh vỡ và sóng xung kích sau một cuộc không kích nhằm vào quảng trường Arag", nằm trong vùng đệm bảo vệ của di sản ở thủ đô Iran.

Tổ chức này bày tỏ "quan ngại về việc bảo vệ các di sản văn hóa trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Trung Đông".

Các mảnh vỡ tại cung điện Golestan ở Tehran, Iran, sau một cuộc tấn công của Israel và Mỹ, ngày 3/3.

Tại Marble Throne Hall (sảnh Ngai Cẩm Thạch) nằm ở tầng trệt, nhiều chi tiết trang trí trần nhà có niên đại khoảng năm 1750 đã rơi xuống. Các cửa sổ hướng ra sân trong và phía ngoài đều bị vỡ, trong khi nhiều khu vực sàn nhà bị hư hại nặng.

Mirror Hall (sảnh Gương) do kiến trúc sư Abul Hasan Isfahani (1861-1946) thiết kế, nổi tiếng với kỹ thuật trang trí tinh xảo cũng bị ảnh hưởng. Tất cả cửa sổ hướng ra ngoài của sảnh đều vỡ và nhiều phần trang trí trần nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Bộ trưởng Di sản Văn hóa Iran Seyed Abbas Salehi đã gửi đơn khiếu nại lên UNESCO sau vụ tấn công vào cung điện Golestan. Bộ này đề nghị UNESCO cử đại diện tới hiện trường để ghi nhận mức độ thiệt hại và hỗ trợ công tác phục dựng di sản.

Đống đổ nát trong cung điện Golestan tại Tehran, Iran sau cuộc tấn công của Israel và Mỹ, ngày 3/3.

"Những hiện vật trong cung điện này giống như con của tôi. Bao năm công sức dành cho nơi đây. Những sàn nhà và họa tiết trần độc đáo đã bị phá hủy, trong khi chúng tôi vừa hoàn thành việc trùng tu sảnh Gương cách đây một tuần", Giám đốc cung điện Golestan Afarin Emami nói trong nước mắt.

Cơ quan văn hóa của UNESCO cho biết đã gửi tọa độ địa lý của các di sản thế giới cho tất cả bên liên quan nhằm tránh nguy cơ phá hủy, theo các công ước quốc tế về bảo vệ di sản.

Sảnh Gương bên trong cung điện Golestan bị hư hại sau cuộc tấn công.

Cung điện Golestan ban đầu được xây dựng như một pháo đài của đế chế Safavid vào thế kỷ XVI. Sau đó, công trình trở thành trụ sở chính quyền của triều đại Qajar và được trùng tu trong thế kỷ XIX dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư Haji Abol-hasan Mimar Navai. Năm 2013, công trình được UNESCO công nhận di sản thế giới.

Cung điện là kiệt tác kiến trúc kết hợp giữa nghệ thuật thủ công Ba Tư truyền thống và các ảnh hưởng từ phương Tây. Những họa tiết trang trí, kiến trúc và bố cục không gian bên trong phản ánh ngôn ngữ nghệ thuật đặc trưng của thời kỳ này. Một số khu vực trong quần thể còn được xem là điểm khởi nguồn của phong trào nghệ thuật Iran hiện đại.

Với tư cách di sản thế giới, công trình được bảo vệ theo luật pháp quốc tế, bao gồm: Công ước La Hay năm 1954 về bảo vệ tài sản văn hóa trong xung đột vũ trang và Công ước năm 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Iran hiện có 29 di sản thế giới được UNESCO công nhận. Theo Tòa án Hình sự Quốc tế, việc cố ý phá hoại các di sản thế giới có thể bị xem là tội ác chiến tranh.