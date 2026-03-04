Giới siêu giàu Dubai kể phút hút shisha, ngắm hoàng hôn giữa tiếng nổ

Những hình ảnh tiệc tùng xen lẫn khung cảnh chiến sự xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội của giới influencer tại Dubai - thành phố được mệnh danh là "sân chơi dát vàng".

Du khách thư giãn tại bãi biển Kite Beach ở Dubai, UAE, ngày 1/3, sau các vụ tấn công. Ảnh: Reuters.

Tối 28/2, Mike Babayan đang hút shisha ở thì nghe thấy tiếng nổ. Điện thoại của anh và những người xung quanh đồng loạt sáng lên với cảnh báo khẩn, yêu cầu tìm nơi trú ẩn. Dẫu vậy, các buổi tiệc xa hoa vẫn tiếp diễn.

Babayan rời căn hộ tại tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa để chuyển đến nơi ở xa trung tâm hơn. Tại đây, anh nghe rõ các tiếng nổ, trung bình 20-30 phút một lần.

"Nhưng mọi người vẫn uống cà phê, đi dạo như thể chẳng có chuyện gì. Thật khó tin", anh nói trên The Guardian.

Babayan, 23 tuổi, gốc Los Angeles, chuyển đến Dubai năm 2020 làm việc trong lĩnh vực tài chính. Hiện anh ghi lại cuộc sống của một nhà giao dịch chứng khoán trong ngày, thường xuyên phô bày hình ảnh xe BMW và căn hộ triệu USD với gần 150.000 người theo dõi trên TikTok.

Giữa tình hình chiến sự, Babayan cho biết Dubai vẫn an toàn, không thể cưỡng lại việc khoe khoang đôi chút. "Tôi có thể đi bộ ban đêm, đeo chiếc đồng hồ 60.000 USD mà không lo bị làm phiền". Anh cho rằng việc không phải liên tục ngoái nhìn sau lưng quan trọng hơn so với nguy cơ bị một chiếc drone rơi trúng.

Mike Babayan bên chiếc siêu xe tại Dubai. Ảnh: The Guardian.

Will Bailey, một travel influencer (người có sức ảnh hưởng) người Anh với gần 500.000 người theo dõi, chứng kiến tên lửa khi đang ở một câu lạc bộ bãi biển. DJ vẫn mở nhạc sôi động, trong khi anh và những người xung quanh quay video khách sạn Fairmont The Palm gần đó chìm trong khói.

Một influencer du lịch khác ghi lại góc nhìn của mình từ boong một du thuyền đang tổ chức tiệc. Dưới phần bình luận, người xem liên tục thắc mắc: "Tại sao họ vẫn còn tiệc tùng?".

Trong khi đó, một nữ doanh nhân người Anh gây tranh cãi khi than phiền chuyến bay bị hoãn: "Thật phiền vì chúng tôi có sự kiện, có cuộc họp, chắc phải hủy hết".

Babayan thừa nhận hình ảnh phô trương của giới influencer dễ khiến người khác khó chịu. Việc thường xuyên thể hiện cuộc sống xa hoa, khoe của trên mạng xã hội khiến một bộ phận công chúng bực mình, thậm chí có người cho rằng những xáo trộn hiện tại là "đáng đời".

Một số influencer trấn an người theo dõi với thông điệp "chúng tôi được bảo vệ và an toàn". Người khác đăng video hoàng hôn, đạp xe ven biển kèm dòng trạng thái: "Không nơi nào tôi muốn ở hơn nơi này".

Người dân đi xe scooters trên con phố cạnh tòa nhà Burj Khalifa sau vụ tấn công của Iran tại Dubai, ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Dubai được xem là "thủ đô influencer" của thế giới, nơi tập trung mạng lưới nhà sáng tạo nội dung, đại lý, nhà sản xuất và các thương hiệu xa xỉ.

Mia Plainer, 23 tuổi, làm việc cho một kênh thời trang tại London, đến Dubai nghỉ ngắn ngày. Khi tên lửa rơi, cô đang ở trên du thuyền. Lực lượng bảo vệ bờ biển đưa cô và các hành khách vào bờ.

Plainer ghi lại trải nghiệm, gọi đó là "sự tương phản giữa chiến tranh và xa hoa". Cô cho rằng nhiều người nghĩ influencer chỉ biết than vãn, nhưng bất kỳ ai cũng có thể rơi vào hoàn cảnh này, bất kể địa vị.

Đến ngày 3/3, kỳ nghỉ của Plainer gần như trở lại bình thường. Cô dự định bay về Anh ngày 5/3, trong bối cảnh quốc gia này chuẩn bị sơ tán công dân khỏi vùng Vịnh, còn Mỹ kêu gọi người dân rời 14 quốc gia Trung Đông, bao gồm UAE. Tuy nhiên, tình hình hàng không vẫn bất ổn khi chiến sự leo thang.

Với Plainer, cuộc sống vẫn tiếp diễn, "và chúng tôi sẽ tận hưởng nhiều nhất có thể khi còn ở đây".

Sân bay Dubai ngập khói trong cuộc phản đòn của Iran Các video trên mạng xã hội cho thấy khói bao trùm bên trong sân bay quốc tế Dubai khi nhân viên các hãng hàng không sơ tán khỏi tòa nhà.