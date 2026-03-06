Cảnh tượng 'kỳ lạ' từ cửa sổ máy bay Hà Nội - TP.HCM sau Tết

Từ cửa sổ máy bay Hà Nội - TP. HCM sau Tết, Văn Thảo trông thấy những mảng sáng vàng đỏ trải dài giữa màn đêm Bình Thuận. Cảnh tượng khiến cô liên tưởng đến dải ngân hà.

Khoảnh khắc sửng sốt từ cửa sổ máy bay Hà Nội - TP.HCM Đoạn video ghi lại khoảnh khắc "choáng ngợp" ngoài cửa sổ máy bay trên chuyến bay Hà Nội - TP.HCM khiến du khách hiếu kỳ.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Văn Thảo (29 tuổi), nhân viên văn phòng, trở lại TP.HCM trên chuyến bay từ Hà Nội lúc 1h ngày 24/2. Cô ngồi hàng ghế A, phía bên trái máy bay của một hãng hàng không nội địa, chuẩn bị sẵn điện thoại để chờ khoảnh khắc quen thuộc.

Khi máy bay bay qua khu vực Bình Thuận, bên dưới hiện ra những mảng sáng vàng và đỏ đan xen trong bóng tối.

"Dù đã từng chứng kiến cảnh tượng này vào dịp Tết 2025 trên cùng chặng bay, mỗi lần nhìn thấy vẫn mang lại cảm giác mới mẻ và choáng ngợp đối với tôi", Thảo nói với Tri Thức - Znews.

Từ cửa sổ máy bay, du khách ghi lại khoảnh khắc những mảng sáng vàng đỏ trải dài giữa màn đêm. Ảnh: @kyubichann/Threads.

Từ trên cao, giữa không gian đen mênh mông, những dải sáng hiện lên như một vệt ngân hà vắt ngang bầu trời đêm. Khi máy bay tiến gần khu vực TP.HCM, cô vẫn ngoái nhìn. Ánh sáng phản chiếu tạo thành một khoảng vàng rực, gợi cô liên tưởng đến Bảy Viên Ngọc Rồng.

Khoảnh khắc đó khiến Thảo luôn chọn ghế cạnh cửa sổ mỗi khi bay vào TP.HCM. Cô quay lại video, chia sẻ với bạn bè để "không ai bỏ lỡ vẻ đẹp của nhà lồng vườn thanh long nếu có dịp bay qua".

Theo tìm hiểu, đây là đèn thắp sáng trong những trang trại thanh long ở Bình Thuận. Thảo từng được nghe kể Đà Lạt và Bình Thuận có nhiều nhà lồng thắp sáng xuyên đêm nhằm tăng nhiệt, kích thích cây trồng phát triển và ra hoa. Cô cũng từng chụp ảnh nhà lồng khi du lịch Đà Lạt, nhưng không hình dung quy mô lớn đến vậy.

Du khách Australia bối rối khi trông thấy "hàng nghìn ô vuông" phát sáng trên chuyến bay từ TP.HCM, tháng 12/2023. Ảnh: @brad.stewart1572/TikTok.

Lần đầu nhìn thấy từ trên cao năm 2025, cô thắc mắc đó là khu vực nào và vì sao có sự khác biệt giữa ánh đèn vàng và đỏ. Sau chuyến bay, Thảo tìm kiếm thông tin, xem thêm video và biết đây là khu vực trồng thanh long ở Bình Thuận. Cô cũng nhận thấy nhiều người nước ngoài tỏ ra thích thú với hình ảnh này.

Tháng 12/2023, Brad Stewart, du khách Australia, đáp chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến Melbourne. Khi nhìn qua cửa sổ, hàng nghìn ô vuông phát sáng dưới mặt đất khiến anh bối rối.

"Khi chuyến bay cất cánh khoảng 30-40 phút, tôi khá kinh ngạc khi thấy hàng nghìn đốm sáng, giống như những mảnh pháo giấy được bắn lên không trung", anh nói.

Sau đó, một người Việt Nam giải thích đây là đèn thắp sáng tại các trang trại thanh long để kích thích cây ra trái. Bạn bè anh cũng nhắn hỏi cách có thể ngắm được khung cảnh này.

Thanh long là đặc sản của Bình Thuận. Các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Bắc Bình (trước sáp nhập) tập trung nhiều trang trại. Từ tháng 6 đến tháng 9, thanh long ra trái tự nhiên, còn từ tháng 9 đến tháng 5 năm sau là vụ nghịch. Thời điểm này, nông dân thắp đèn liên tục từ 20h đến sáng hôm sau để kích thích tăng trưởng và kéo dài mùa vụ.

Cánh đồng thanh long ở Bình Thuận sáng đèn vào ban đêm. Ảnh: Huy Thoai.

Các trang trại thường sử dụng đèn LED công suất 4-9 W. Mỗi đợt thắp đèn kéo dài 15-20 ngày, đến khi cây ra trái mới tắt. Nhìn từ độ cao của máy bay, những hàng đèn thẳng tắp tạo thành các ô vuông rực sáng giữa màn đêm.

Kỹ thuật "xông đèn" được áp dụng từ những năm 1990. Khi đó, một nông dân ở huyện Hàm Thuận Bắc (cũ) dùng bóng đèn sưởi ấm đàn vịt và phát hiện các trụ thanh long gần đó ra hoa. Từ phát hiện tình cờ này, người dân địa phương bắt đầu áp dụng để thu hoạch thanh long quanh năm.

Ngoài cung cấp sản lượng lớn cho thị trường, một số trang trại tại Bình Thuận hiện mở cửa cho du khách tham quan, trải nghiệm giữa những "ô vuông ánh sáng" đặc trưng của vùng đất này.