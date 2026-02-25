Thái Lan thành công giành lại khách Trung Quốc

Thái Lan trở thành điểm đến nước ngoài được du khách Trung Quốc lựa chọn nhiều nhất trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong khi lượng khách tới Nhật Bản giảm 50%.

Du khách tham quan đền Toshogu, trong công viên Ueno của Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/2. Ảnh: Kazuhiro Nogi.

Theo dữ liệu của công ty tiếp thị và công nghệ du lịch China Trading Desk, khoảng 250.000 lượt khách Trung Quốc đã đến Thái Lan trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nhất lịch sử (ngày 15-23/2).

Đây được xem là giai đoạn cao điểm quan trọng đối với ngành du lịch toàn cầu, khi Trung Quốc sở hữu một trong những thị trường khách outbound lớn nhất thế giới, ước đạt 140 tỷ USD trong năm 2024 theo HSBC, SCMP nhận định.

Trong khi đó, Nhật Bản nơi từng là điểm đến ưa thích ghi nhận lượng khách Trung Quốc, sụt giảm 50% so với cùng kỳ năm trước, theo China Trading Desk.

Năm ngoái, lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan từng giảm do lo ngại về an toàn liên quan các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á. Trước tình hình này, Cơ quan Du lịch Thái Lan đã tăng cường các chiến dịch quảng bá nhằm thu hút du khách quay trở lại.

Các nỗ lực này đã cho thấy hiệu quả khi số du khách Trung Quốc đến Thái Lan tăng thêm 60.000 lượt so với kỳ nghỉ năm ngoái, giúp Bangkok vượt dự báo 241.000 lượt khách từ Trung Quốc trong giai đoạn 13-22/2.

Thái Lan là một trong những quốc gia đầu tiên được phép đón tour khách Trung Quốc cách đây hơn 2 thập kỷ và duy trì sức hút nhờ bãi biển, chi phí hợp lý và khoảng cách địa lý gần Trung Quốc.

"Thái Lan luôn là điểm đến yêu thích của người Trung Quốc, nhưng từng bị ảnh hưởng vì các vấn đề an toàn", ông Subramania Bhatt, Giám đốc điều hành China Trading Desk, cho biết.

Du khách đông đúc tại khu phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan, ngày 16/5/2025. Ảnh: Reuters.

Xếp sau Thái Lan trong danh sách điểm đến phổ biến dịp Tết Nguyên đán lần lượt là Hàn Quốc, Malaysia và Singapore. Du khách Trung Quốc chi tiêu nhiều nhất tại Hàn Quốc, với tổng mức chi ít nhất 319 triệu USD trong kỳ nghỉ, theo China Trading Desk.

Nền tảng du lịch Fliggy cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Trong thông cáo công bố hôm 23/2, công ty cho biết các điểm đến Đông Nam Á nằm trong "vòng bay 4 giờ" từ Trung Quốc đại lục, cùng với Hong Kong (Trung Quốc) và Macau (Trung Quốc), là lựa chọn phổ biến nhất của du khách Trung Quốc dịp Tết năm nay.

Ở chiều ngược lại, công suất ghế trên các đường bay Trung Quốc - Nhật Bản giảm mạnh. Theo John Grant, trưởng bộ phận phân tích của hãng dữ liệu hàng không Anh OAG, tổng số ghế khai thác trên các tuyến này tuần trước đạt 125.717, giảm so với 192.262 ghế trong tuần đầu tháng 12.

Tuy nhiên, chuyên gia Katsuya Yamamoto cho rằng nhóm du khách Trung Quốc có thu nhập cao và khách quay lại nhiều lần vẫn tiếp tục đến Nhật Bản, chủ yếu đi tự túc thay vì theo tour. Theo ông, khuyến cáo du lịch của Trung Quốc "ít tác động" đến nhóm này.

"Lựa chọn điểm đến của họ cho thấy xu hướng đa dạng hóa và phân tán rõ rệt hơn so với mô hình du lịch theo đoàn truyền thống", ông nói.