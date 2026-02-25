Được 'vỗ béo' quá đà dịp Tết, gần 200 con hổ Trung Quốc phải ăn kiêng

Gần 200 cá thể hổ Siberia tại Công viên hổ Siberia ở tỉnh Hắc Long Giang (Đông Bắc Trung Quốc) đang được áp dụng chế độ "nhịn ăn" luân phiên sau đợt cho ăn ồ ạt dịp Tết Nguyên đán.

Du khách tham quan Công viên hổ Siberia vào mùa đông tuyết trắng. Ảnh: Islami China Travel.

Thông tin được phía vườn thú xác nhận với Global Times hôm 23/2, trong bối cảnh điểm tham quan này vừa ghi nhận lượng khách đổ về tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ, kéo theo tần suất cho hổ ăn cũng tăng đột biến. Hiện công viên triển khai chương trình "nhịn ăn" luân phiên nhằm bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của đàn hổ.

Thông báo tương tự được dán tại cổng vào ngày 20/1 cho biết chương trình diễn ra từ 1/2 đến 31/3, áp dụng tại 11 khu nuôi thả bán hoang dã trong công viên. Mỗi ngày sẽ có một khu được đưa vào danh sách "nhịn ăn" theo lịch luân phiên.

Nhân viên của vườn thú cho biết biện pháp này nằm trong quy trình quản lý khoa học đối với hổ Siberia. Công viên đang điều chỉnh và tối ưu chế độ dinh dưỡng sau khi hoạt động cho ăn tăng mạnh theo lượng khách, đồng thời vẫn đảm bảo du khách có thể trải nghiệm xem hổ ăn vào bất kỳ thời điểm nào khi đến tham quan.

Du khách có thể đi xe vào giữa vườn thú để tận mắt chứng kiến hổ săn mồi. Ảnh: Reuters.

Thông báo cũng nêu rõ việc cấm cho hổ ăn thịt dạng thanh tại các khu được chỉ định nhịn ăn trong ngày, yêu cầu du khách tuân thủ quy định nhằm bảo vệ sức khỏe động vật. Chương trình có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu vận hành và chăm sóc.

Theo truyền thông địa phương tại Cáp Nhĩ Tân, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lượng khách đến Công viên hổ Siberia tăng mạnh và liên tục lập đỉnh. Riêng ngày 17/2 (mùng 1 Tết), công viên đón 7.708 lượt khách; sang ngày 18/2, khu danh thắng chính thức bước vào cao điểm khi lượng khách trong ngày vượt mốc 10.000.

Công viên Hổ Siberia rộng khoảng 800.000 m2, là điểm du lịch cấp quốc gia hạng AAAA, bao gồm các chức năng như nhân giống, nuôi dưỡng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn hổ Siberia, giáo dục phổ biến kiến thức và phục vụ tham quan du lịch.