Ảnh để đời về Việt Nam thời mới phát triển Internet

Năm 1997, Internet được cung cấp tại Việt Nam. Đến giai đoạn 2002-2008, các nhà mạng bắt đầu triển khai Internet băng thông rộng (ADSL), các tiệm net trở thành tụ điểm quen thuộc của giới trẻ thành thị. Đây cũng là thời điểm blog cá nhân và ứng dụng nhắn tin Yahoo! "bùng nổ". Trong ảnh, vào buổi chiều, cửa hàng chuyên bán máy vi tính ở TP.HCM đang vận chuyển hàng loạt màn hình CRT cũ - loại mặt lồi, nặng và khoảng 15-16 inch. Ảnh: Anhtu.

Cảnh giao thông nhộn nhịp trên đường Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh (TP.HCM) được ghi lại bởi Eliseo García Nieto - một du khách người Tây Ban Nha. Năm 2002, Việt Nam chưa ban hành quy định người đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Lẫn trong dòng người là những chiếc xe đẩy bán trái cây, dọc theo lề đường có lác đác xe ôm và xích lô đỗ chờ khách. Thời điểm này, những điểm điện thoại công cộng vẫn còn phổ biến do điện thoại di động chưa phát triển. Ảnh: Eliseo García Nieto.

Bên trong một xe khách chạy liên tỉnh năm 2002. Thiết kế còn đơn giản, thiên về công năng và soát vé bởi lơ xe. Trên xe thường bắt gặp sinh viên đội nón lưỡi trai trắng về quê vào ngày cuối tuần. Ảnh: Eliseo García Nieto.

Khoảng năm 2006-2007, nhiếp ảnh gia Ian Berry (người Anh) len lỏi vào cơ sở làm nail bên trong một khu chợ ở TP.HCM. Không gian khoảng 20 m2 nhưng có gần 10 người thợ ngồi san sát, lượng khách luôn đông đúc. Dịch vụ phổ biến thời điểm này là cắt da, sơn màu thường, chưa xuất hiện kĩ thuật sơn gel. Ngoài ra, trên đường phố cũng dễ bắt gặp những người thợ xách đồ nghề làm nail dạo. Ảnh: Ian Berry.

Sông Sài Gòn buổi tối nhìn từ trên cao. Giữa sông là tàu nhà hàng, phục vụ những chuyến du ngoạn ăn tối trên sông. Đây là một hoạt động du lịch đã thịnh hành ở TP.HCM vào năm 2007. Ảnh: Ian Berry.

Thánh lễ của đạo Cao Đài tại tòa thánh Tây Ninh . Vào giờ hành lễ, tín đồ từ nhiều nơi tập trung trước chính điện của tòa thánh, bên trong là bàn thờ chính với Thiên Nhãn. Khi chuông vang, họ lần lượt bước vào, nam và nữ đi thành 2 hàng riêng, đa phần mặc áo dài trắng. Nghi lễ bắt đầu, các chức sắc của đạo (mặc lễ phục nhiều màu tượng trưng cho từng cấp bậc) sẽ tiến lên phía trước trong đội hình chỉnh tề. Ảnh: Eliseo García Nieto.

Một du khách quốc tế tham quan Châu Đốc (cũ), An Giang bằng xe lôi năm 2007. Thời điểm này, điện thoại di động dần phổ biến, người lái xe lôi được gọi hẹn trước để đón khách. Ở khu vực miền Tây, khách sạn Victoria nằm bên bờ sông Hậu tại tỉnh này chuyên đón du khách quốc tế đến nghỉ dưỡng. Ảnh: Ian Berry.

Tàu du lịch trên sông Hậu ở Cần Thơ lên đèn vào buổi tối. Phần lớn là tàu gỗ hoặc tàu sắt cải tạo, thường gồm tầng dưới phục vụ ăn uống, tầng trên là boong mở để ngắm cảnh sông khi còn thưa thớt đèn. Dịch vụ vào thời điểm này còn mang tính địa phương, chủ yếu phục vụ khách đoàn hoặc khách tham quan miền Tây. Ảnh: Ian Berry.

Một góc phố cổ Hội An và chùa Cầu tại Quảng Nam (cũ), nay là Đà Nẵng , chụp năm 2007. Lúc này, Hội An đã khá đông khách du lịch. Tuy nhiên, đường phố vẫn còn thoáng, ít cảnh chen chúc. Năm 1999, việc UNESCO công nhận Đô thị cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới khiến lượng khách quốc tế tăng mạnh. Ảnh: Eliseo García Nieto.

Chợ Sa Pa ( Lào Cai ) phục vụ người dân địa phương và khách du lịch. Chợ nằm gần trung tâm thị trấn, không xa nhà thờ đá Sa Pa. Khi đó, khu chợ được xây bằng bê tông, phía trước có khoảng sân rộng. Sạp hàng rau, củ, quả bán tràn ra ngoài, che chắn bằng tấm bạt. Những ngày cuối tuần, khu chợ đông kín người từ các bản làng quanh vùng xuống họp chợ. Ảnh: Eliseo García Nieto.

Phố Đinh Lễ (nay thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội ) qua ống kính của Yuichi Kobayashi (Nhật Bản) năm 2007. Các hàng cắt tóc vỉa hè xuất hiện khắp nơi. Họ làm việc trên khu đất "vàng", cách 200 m về bên trái là khách sạn Metropole, cách 300 m về bên phải là Bưu điện Hà Nội. Theo nhiếp ảnh gia, khu phố cổ Hà Nội bắt đầu chuyển mình từ những năm 2000, một số tuyến phố xuất hiện những cửa hàng bán đồ lưu niệm cho du khách quốc tế. Ảnh: Yuichi Kobayashi.

