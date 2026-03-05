Phú Quý lọt top điểm đến thân thiện nhất Việt Nam

Trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards 2026 do Booking.com công bố, đảo Phú Quý (Cù Lao Thu) xếp thứ 3 trong danh sách điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam, sau Hội An và Mai Châu.

Đảo Phú Quý nhìn từ đỉnh núi Cao Cát. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com vừa công bố danh sách những điểm đến thân thiện nhất thế giới và tại Việt Nam trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Traveller Review Awards 2026. Kết quả được tổng hợp từ hơn 370 triệu đánh giá đã được xác thực của du khách toàn cầu, ghi nhận những điểm đến và đối tác lưu trú duy trì chất lượng dịch vụ xuất sắc.

Tại Việt Nam, bảng xếp hạng năm nay gọi tên nhiều địa danh quen thuộc, trải dài từ miền núi đến biển đảo. Hội An dẫn đầu danh sách, tiếp theo là Mai Châu, trong khi đặc khu Phú Quý (còn gọi là Cù Lao Thu) xếp ở vị trí thứ ba - một kết quả gây chú ý khi hòn đảo nhỏ ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng ngày càng được du khách đánh giá cao về sự thân thiện và trải nghiệm địa phương.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Ninh Bình, Hà Giang, Côn Đảo, Phong Nha, Đà Lạt, Phú Quốc và Cao Bằng.

Danh sách này phản ánh bức tranh đa dạng của du lịch Việt Nam, từ phố cổ, núi non thanh bình đến những hòn đảo nắng gió. Điểm chung của các điểm đến là tinh thần hiếu khách và trải nghiệm gần gũi với người dân địa phương, yếu tố ngày càng được nhiều du khách quốc tế tìm kiếm.

Khung cảnh hoang sơ, yên bình của Cù Lao Thu. Ảnh: Quỳnh Danh, Linh Huỳnh.

Việc Phú Quý lọt top 3 cho thấy sức hút ngày càng tăng của hòn đảo này trong vài năm gần đây. Nằm cách Phan Thiết khoảng 110 km, Phú Quý được biết đến với cảnh quan biển đảo hoang sơ, làng chài bình dị và nhịp sống chậm rãi. Trước đó, hòn đảo này từng lọt top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á năm 2026 do tờ Khaosod English của Thái Lan bình chọn,

Không chỉ thu hút du khách nhờ những bãi biển xanh trong hay các điểm check-in Gành Hang, Mộ Thầy, Dốc Phượt, núi Cao Cát, hòn đảo này còn gây thiện cảm bởi sự thân thiện của cộng đồng địa phương, từ chủ homestay, ngư dân cho đến những hàng quán nhỏ lẻ. Theo bảng xếp hạng, chính những tương tác đời thường ấy đã góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, cho biết: "Một điểm đến được định nghĩa không chỉ bởi cảnh quan hay di sản văn hóa mà còn bởi sự chân thành của con người nơi đó. Chính cộng đồng địa phương mới là những người tạo nên trải nghiệm mà du khách nhớ mãi kể cả khi hành trình đã khép lại".

Du khách ngắm hoàng hôn ở Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại Việt Nam, có 13.052 đối tác lưu trú đã được trao giải Traveller Review Awards 2026, trong đó có 6.503 cơ sở nghỉ dưỡng. Khách sạn truyền thống vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất với 5.361 cơ sở được vinh danh, tiếp theo là căn hộ du lịch (2.478), homestay (1.651), căn hộ khách sạn (645) và villa (516). Sự đa dạng này phản ánh xu hướng ngày càng nhiều du khách tìm kiếm không gian lưu trú mang bản sắc địa phương, từ homestay trong làng núi đến những căn hộ ven biển.

Trên phạm vi toàn cầu, giải thưởng năm nay ghi nhận 1,81 triệu đối tác du lịch tại 221 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt danh hiệu Traveller Review Awards - tăng 5% so với năm trước. Italy dẫn đầu năm thứ 9 liên tiếp với hơn 214.000 đối tác nhận giải, theo sau là Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Vương quốc Anh.

Ở cấp độ khu vực, những điểm đến thân thiện nhất thế giới năm 2026 trải dài từ Hidalgo (Mexico), Newfoundland and Labrador (Canada) đến Navarra (Tây Ban Nha), Idaho (Mỹ) hay Phang Nga (Thái Lan).

Danh sách các thành phố thân thiện nhất cũng quy tụ nhiều cái tên đáng chú ý như Montepulciano (Italy), Takayama (Nhật Bản), Harrogate (Anh) hay Fredericksburg (Mỹ).