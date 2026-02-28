Khách Mỹ 'tìm lại chính mình' ở Hà Giang sau 2 lần bị đuổi việc

Sau 2 lần bị sa thải, Macie Strum đặt vé một chiều sang châu Á. Hành trình qua Việt Nam và nhiều quốc gia khác giúp cô không còn áp lực "giấc mơ Mỹ".

Macie Strum check-in đường đèo Hà Giang trong chuyến đi "chữa lành" tại Việt Nam. Ảnh: Macie Strum.

Năm 2023 từng được Macie Strum tin là giai đoạn cô đi đúng hướng sự nghiệp tại New York (Mỹ), cho đến khi mọi thứ lần lượt sụp đổ. Tháng 5, Strum bị cho thôi việc khi đang đảm nhiệm vai trò điều phối hội nghị và du lịch cho doanh nghiệp. Cô chuyển công tác tại một doanh nghiệp tổ chức đám cưới gia đình đang xây dựng bộ phận du lịch.

Tuy nhiên, quãng đường đi làm 90 phút, công việc bàn giấy kéo dài cả ngày và những nhiệm vụ đơn điệu ngoài mô tả khiến cô ngày càng kiệt sức thay vì hồi phục. Gần như mỗi ngày, cô đều bật khóc "vì cảm thấy quá bất hạnh".

Cuối năm 2023, Strum bị sa thải lần thứ hai. Lần này, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Rời văn phòng lần cuối giúp cô chấm dứt việc theo đuổi một hình mẫu thành công mà bản thân biết sẽ không bao giờ thỏa mãn.

Dòng xe cộ ken đặc

Bước sang năm 2024, Strum đặt mục tiêu cho thuê lại căn hộ, bán bớt đồ đạc và lên chuyến bay một chiều tới châu Á vào ngày 15/4. Sau những tháng ngày ở Seoul (Hàn Quốc), cô đến Việt Nam.

Những ngày đầu, nữ du khách trải qua những cơn hoảng loạn khi ngồi sau xe máy trên đường phố TP.HCM. Cô nhiều lần tự hỏi mình đang làm gì và hành trình này sẽ dẫn tới đâu. Có lúc cô bật khóc trong các nhà nghỉ và dòng xe dày đặc tại TP.HCM càng khiến nỗi lo lắng thêm chồng chất.

Tuy nhiên, càng quan sát kỹ xung quanh, vị khách Mỹ càng nhận ra nhịp sống thực tế không hối hả như áp lực trong đầu mình.

Dòng xe cộ ken đặc trên đường phố Hà Nội ngày 22/2. Ảnh: Đinh Hà.

Trên thực tế, giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM luôn khiến du khách quốc tế bối rối.

Hàng triệu xe máy, số lượng ôtô ngày càng tăng, người bán hàng rong cùng những giao lộ không đèn tín hiệu dễ khiến du khách mới đến nghĩ rằng giao thông Việt Nam hỗn loạn. Nhưng trên thực tế, dòng xe vẫn vận hành một cách trôi chảy.

Khả năng luồn lách, né tránh và đưa ra quyết định trong tích tắc của người tham gia giao thông là điều khiến nhiều du khách không thể hiểu hết. Ngay cả việc băng qua đường cũng trở thành một "bài học": đi chậm, đều và không dừng lại, trừ khi phải nhường đường cho một chiếc xe buýt.

Tìm lại chính mình ở Hà Giang

Khi chạy xe máy qua các cung đường đèo ở Hà Giang Loop, Strum nhận ra quan niệm thành công trước đây của cô được xây dựng trên mức áp lực không tồn tại ở những ngọn núi này.

Ngoài ra, cuộc sống địa phương không xoay quanh hạn chót hay thước đo năng suất, mà gắn với nhịp sinh hoạt thường nhật, gia đình và sự hiện diện trong từng ngày. Từ đó, cô nhận ra bản thân đã quá khắc nghiệt với áp lực "giấc mơ Mỹ".

Nhóm du khách đi xe máy trên con đèo 9 khúc cua nổi tiếng ở Hà Giang. Ảnh: Vladimir Borzykin.

Hà Giang Loop được hiểu là vòng lặp Hà Giang, bắt đầu từ Quản Bạ, qua Yên Minh, lên Đồng Văn, tới Mèo Vạc rồi trở lại điểm xuất phát. Trên tuyến đường này có Cao nguyên đá Đồng Văn - Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đầu tiên của Việt Nam.

"Cung đường vàng" dài khoảng 350 km, băng qua đèo cao, vực sâu, đòi hỏi tay lái cứng để đối mặt với những khúc cua tựa vòng lặp vô tận. Những năm gần đây, "Hà Giang Loop" nổi lên như một hiện tượng du lịch trong cộng đồng du khách quốc tế.

Dẫu những cung đường đèo được xem là thách thức, du khách quốc tế luôn choáng ngợp trước vẻ đẹp ngoạn mục hiếm nơi nào sánh được. Ai cũng cho rằng, ít nhất một lần trong đời, phải đặt chân đến Hà Giang.

Macie Strum hiện sống tại thủ đô Sarajevo của liên bang Bosnia và Herzegovina. Ảnh: Macie Strum.

Trong hành trình qua nhiều quốc gia, Strum gặp những du khách ở mọi độ tuổi và hoàn cảnh: người thất nghiệp, người tìm hướng đi mới, người làm việc trực tuyến hoặc đang tự dò đường cho mình. Có người lên kế hoạch chi tiết, có người sống từng ngày.

Tại rừng Borneo (Malaysia), cô gặp một phụ nữ Mỹ khác cũng đang định hình lại cuộc sống sau chia tay. Họ cùng du lịch tới Kuala Lumpur, gặp lại ở Penang rồi sau đó ở Bali. Việc liên tục chạm mặt nhau ở nhiều nơi khiến Strum nhận ra có rất nhiều người đang trải qua cảm giác bất định tương tự.

Khi hành trình kết thúc, Strum không còn cảm giác muốn quay lại cuộc sống cũ. Cô trở về Mỹ trong thời gian ngắn rồi tiếp tục lên đường, tìm kiếm những phiên bản thành công khác cho bản thân.

Hai năm du lịch khắp châu Á, Úc và châu Âu giúp Macie Strum định nghĩa lại khái niệm thành công. Ảnh: Macie Strum.

Năm 2025, quyết định này đưa cô tới 17 quốc gia châu Âu. Trong quá trình khám phá, Strum dần yêu thích khu vực Balkan nơi cô cho rằng thường bị hiểu lầm.

Hiện Strum sống tại thủ đô Sarajevo của liên bang Bosnia và Herzegovina, xây dựng sự nghiệp tự do mà không từ bỏ những cơ hội du lịch.

"Tôi chưa biết chính xác điều gì đang chờ phía trước, nhưng sự không chắc chắn đó không còn khiến tôi sợ hãi như trước", cô nói.

