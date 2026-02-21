Khách Tây đi chợ cạnh nghĩa trang, mỗi năm chỉ mở 1 ngày ở Bắc Ninh

Đêm 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại tổ dân phố Xuân Ổ A, làng Ó (phường Võ Cường, Bắc Ninh ) diễn ra phiên chợ Âm Dương. Đây là phiên chợ đặc biệt chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm, từ chạng vạng tối mùng 4 đến rạng sáng mùng 5 Tết Nguyên đán, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến trải nghiệm.

Ngay từ sớm, dòng người địa phương lẫn du khách thập phương đã đổ về đông kín, khiến không gian phiên chợ trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn thường lệ. Với họ, chuyến đi chợ đầu năm còn là dịp gặp gỡ, động viên nhau gác lại những muộn phiền cũ, gửi trao lời chúc bình an và khởi đầu hành trình mới bằng niềm tin tích cực.

Điểm đặc biệt của phiên chợ này là những chú gà đen. Theo quan niệm dân gian, mua gà đen dịp đầu năm sẽ giúp xua đuổi tà ma, mang lại may mắn, bình an và sự hanh thông cho cả năm. Bởi vậy, dù phiên chợ họp lúc đêm khuya, dòng người vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cẩn trọng lựa chọn, với niềm tin rằng con gà nhỏ bé ấy mang theo những ước vọng cho một năm mới đủ đầy, suôn sẻ.

Ban tổ chức chợ Âm Dương cho biết giá gà đen năm nay được giữ ở mức 260.000 đồng mỗi con, tương đương các mùa trước để đảm bảo sự ổn định cho người mua. Khoảng 350 con đã được chuẩn bị, đều là giống gà đen tuyển chọn từ vùng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu “săn lộc” trong đêm mùng 4 Tết. Lần đầu đặt chân tới phiên chợ đặc biệt này, ông Ennio Fioramonti (55 tuổi, người Italy) hào hứng cho biết điểm gây ấn tượng mạnh là không gian bảng lảng ánh nến, ánh đèn dầu tạo nên khung cảnh mờ ảo, khác biệt hoàn toàn với những khu chợ ông từng ghé qua. “Tôi đặc biệt tò mò về gà đen vì đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy. Truyền thống của Việt Nam thực sự rất độc đáo và giàu ý nghĩa”, ông chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm một nét văn hóa tâm linh đậm bản sắc địa phương.

Tại làng Ó, đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết được quan niệm là thời điểm âm dương giao hòa, khi ranh giới giữa cõi người và thế giới vô hình trở nên mong manh, để người dân gửi gắm ước nguyện và tri ân những linh hồn đã khuất. Khu vực họp chợ gắn với tích xưa về bãi chiến trận giữa nghĩa quân Hai Bà Trưng và quân Nam Hán, nơi nhiều tử sĩ ngã xuống, quạ đen bay kín cánh đồng nên gọi là đất Ó, tạo nên không gian trầm mặc, huyền bí in đậm trong ký ức dân gian.

Nhiều người dân và du khách thực hiện nghi thức hóa vàng, đốt vàng mã gửi tới người đã khuất với mong ước họ được an nghỉ nơi chín suối. Theo quan niệm dân gian, đây không chỉ là hành động tưởng nhớ và hiếu kính mà còn là cách gửi gắm lời cầu chúc bình an, may mắn cho gia đình trong năm mới.

Chợ chủ yếu bán đèn hương, vàng mã để hóa lễ cho người đã khuất, cùng rượu, trầu cau, muối, bật lửa, hoa tươi, cây giống và nhiều loại quả như gấc, cà chua, đu đủ, cà rốt. Không gian chỉ thắp đèn dầu, nến, hạn chế ánh sáng điện, tạo nên bầu không khí trầm mặc, linh thiêng. Việc mua bán diễn ra lặng lẽ khi người mua không mặc cả, người bán không nói giá, như một nghi thức gửi gắm niềm tin và sự thành kính đầu năm hơn là hoạt động trao đổi thông thường.

Phiên chợ khoác lên mình diện mạo tái hiện “lối vào cửa âm phủ” đầy bí ẩn. Ánh sáng mờ ảo, cách bài trí đậm màu sắc tâm linh khiến không gian trở nên nửa hư nửa thực, góp phần làm nổi bật nét độc đáo của phiên chợ đầu xuân.

“Không gian phiên chợ khiến tôi thực sự ấn tượng bởi sự huyền ảo và nét văn hóa tâm linh rất đặc biệt giữa nhịp sống hiện đại. Trước đây xem trên báo đã thấy tò mò, nhưng khi trực tiếp có mặt, cảm xúc hoàn toàn khác. Tôi cảm nhận rõ sự linh thiêng và bầu không khí rất riêng ở đây. Hy vọng chuyến đi đầu năm này sẽ mang lại nhiều năng lượng tích cực và một khởi đầu suôn sẻ cho năm mới.” Vũ Lan Anh (25 tuổi, Hà Nội) nói.

