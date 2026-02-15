Thức trắng đêm canh nồi bánh chưng Tết trên vỉa hè Hà Nội

Theo bà Phương (bên phải, 54 tuổi), điều khiến gia đình duy trì hoạt động này suốt nhiều năm không chỉ truyền thống mà còn là giá trị tinh thần. "Cả nhà cùng ngồi làm bánh, các thế hệ gặp gỡ, chia sẻ với nhau. Người lớn tuổi thì có dịp hồi tưởng lại những ký ức xưa, còn con cháu hiểu hơn về phong tục ngày Tết", bà Phương nói.