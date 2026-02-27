Khách Tây xách bắp cải đi khắp làng Mai Châu tìm người tặng

Được nông dân ngoài đồng cho bắp cải, vị khách Tây loay hoay không biết làm gì, đi khắp làng Ngõa (xã Mai Hịch) hỏi từng người để "nhờ lấy giúp".

Khách Tây dùng Google dịch, tặng bắp cải cho người dân Mai Châu Được nông dân ngoài đồng cho bắp cải, vị khách Tây loay hoay không biết làm gì, đi khắp làng Ngõa (xã Mai Hịch) hỏi từng người để "nhờ lấy giúp".

Chiều muộn 24/2, Hà Thị Huyền My (33 tuổi), người dân tộc Thái ở xóm Ngõa, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ), bế con ngồi trong nhà. Ngoài sân, con gái cô cùng vài đứa trẻ trong xóm đang chơi thì trông thấy một du khách nước ngoài bước đến.

Từ phía cánh đồng, chàng trai đi xuống ngã ba đầu làng. Trên tay anh là một túi bắp cải.

Khách Tây tặng bắp cải

Ban đầu, vị khách dừng lại trước cổng, trò chuyện với lũ trẻ, dường như muốn tặng chúng túi rau. Tuy nhiên, bọn trẻ chỉ cười đùa rồi chạy đi, để anh đứng lại một mình trước cổng, lúng túng với món quà trên tay.

Thấy người phụ nữ bế con nhỏ, du khách xin phép vào nhà nói chuyện. Khi được mời vào, anh mở ứng dụng phiên dịch trên điện thoại, đưa màn hình cho chủ nhà đọc: "Tôi không cần cái này (bắp cải). Bạn có dùng không? Lấy giúp tôi với".

Huyền My bật cười trước lời nhắn, vui vẻ nhận túi bắp cải và cảm ơn. Theo cô, chàng trai khoảng 20 tuổi, không rõ quốc tịch, đang lưu trú tại một homestay trong làng. Do nằm trong tuyến du lịch cộng đồng, mỗi ngày nơi đây có nhiều khách nước ngoài qua lại.

"Có lẽ anh ấy không biết làm gì với bắp cải nên mang đi hỏi tặng từng người", Huyền My nói với Tri Thức - Znews.

Huyền My bật cười, nhận bắp cải từ vị khách Tây. Ảnh: Cắt từ video.

Nhận bắp cải xong, cô lên quán trong làng mua hoa quả thì gặp lại chàng trai. Anh tiếp tục dùng điện thoại để trò chuyện. Khi mấy đứa trẻ đang chơi thì chạy đi, anh hỏi vì sao chúng lại bỏ chạy. Huyền My giải thích lũ trẻ chỉ đùa thôi, không có vấn đề gì.

Tối hôm đó, chủ nhà chế biến món bắp cải xào cà chua cho bữa cơm gia đình. Đoạn camera ghi lại cảnh vị khách "tặng bắp cải" được cô đăng lên tài khoản mạng xã hội, bất ngờ nhận hơn 60.000 lượt tương tác và hơn 5,5 triệu lượt xem.

"Đây là lần đầu tôi được một vị khách nước ngoài tặng… bắp cải. Trước đó, tôi từng gặp nhiều du khách cho trẻ em bánh kẹo, bút vở, nhưng món quà là rau củ thì chưa từng có", cô nói.

Du khách nước ngoài ăn sáng tại quán của Huyền My. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Du lịch cộng đồng

Huyền My cho biết làng Ngõa là một trong các điểm dừng chân trong tuyến du lịch cộng đồng và trải nghiệm nông nghiệp của du khách quốc tế khi đến Mai Châu.

Du khách thường đạp xe quanh bản làng, xuống cánh đồng ngắm lúa, hoa màu. Sau Tết Nguyên đán, người dân đang vào vụ cấy, nhiều du khách xuống ruộng, trực tiếp trải nghiệm cấy lúa cùng bà con.

Gia đình Huyền My không kinh doanh dịch vụ lưu trú, song mở quán bán đồ ăn sáng. Thỉnh thoảng, cô đón khách nước ngoài ghé ăn, bản thân cũng tham gia tổ hợp tác sản xuất sản phẩm mây tre, bán cho khách du lịch.

Đoàn khách Tây đạp xe tại xã Mai Hịch năm 2024. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia.

Mai Châu từ lâu được xem là hình mẫu du lịch cộng đồng ở Tây Bắc. Toàn huyện (cũ) có 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người Thái chiếm gần 60%, tiếp đến là người Mường, Kinh, Mông, Dao và các dân tộc khác. Sự đa dạng văn hóa tạo nền tảng cho các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Xã Mai Hịch cách trung tâm thành phố Hòa Bình (cũ) khoảng 60 km, nhiều năm qua là điểm đến của cả du khách trong nước và quốc tế. Tại đây, du khách hòa mình vào thiên nhiên núi rừng, khám phá ẩm thực, trang phục, lễ hội của đồng bào Thái - cộng đồng chiếm khoảng 85% dân số xã.

Những nếp nhà sàn truyền thống, món ăn đặc sản, phong tục lâu đời vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Khí hậu bốn mùa rõ rệt cho phép du khách trải nghiệm trọn vẹn không khí Tây Bắc vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

Từ leo núi Pù Dênh, khám phá rừng nguyên sinh, chèo bè mảng trên suối Xia, đạp xe qua các bản làng, đến học dệt thổ cẩm, làm mây tre đan, trồng ngô, nuôi gà, lội suối bắt cá.

Ngoài dịch vụ lưu trú và ăn uống, các hoạt động đi bộ, leo núi, thám hiểm hang đá, đạp xe qua các con đèo, chèo thuyền, lội suối bắt cá mang đến nhiều lựa chọn cho du khách. Những bữa cơm dân dã bên bếp nhà sàn, rượu quê và điệu múa xòe của các cô gái Thái để lại ấn tượng khó quên.

Những cánh đồng lúa khai thác du lịch ở Mai Châu. Ảnh: Asia Sustainable Travel.