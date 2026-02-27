Khách Trung Quốc đi du lịch kỷ lục nhưng chi tiêu dè dặt

Trung Quốc ghi nhận lượng đi lại tăng kỷ lục trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, song mức chi tiêu bình quân đầu người vẫn gần như "đi ngang", theo các tổ chức tài chính quốc tế.

Du khách đổ về thị trấn cổ Dương Lưu Khánh ở Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 22/2. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết nước này ghi nhận 596 triệu lượt du lịch nội địa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, tăng 95 triệu lượt so với cùng kỳ năm trước. Tổng số lượt xuất nhập cảnh đạt khoảng 17,8 triệu.

Tết Nguyên đán là giai đoạn quan trọng với ngành du lịch Trung Quốc khi hàng trăm triệu người tận dụng kỳ nghỉ để về quê hoặc đi du lịch. Năm nay, kỳ nghỉ kéo dài bất thường góp phần thúc đẩy nhu cầu di chuyển.

Theo tính toán của Morgan Stanley (ngân hàng đầu tư có trụ sở tại New York, Mỹ), số người di chuyển trong kỳ nghỉ tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi doanh số bán lẻ và dịch vụ ăn uống của các doanh nghiệp trọng điểm tăng 5,7%.

Một ngân hàng đầu tư khác là Goldman Sachs nhận định "động lực tăng trưởng" của ngành khách sạn và lưu trú tại Trung Quốc đã cải thiện so với các kỳ nghỉ dài trước đó.

Tổng chi tiêu trong dịp Tết đạt mức kỷ lục 803,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 117 tỷ USD ), tăng 126,5 tỷ nhân dân tệ so với năm ngoái, theo Tân Hoa Xã.

Du khách tham quan khu phố cổ và văn hóa ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 21/2. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tuy nhiên, ngân hàng này nhận định doanh thu du lịch tính trên đầu người trong dịp Tết năm nay tương đương năm 2025 và vẫn thấp hơn mức trước đại dịch, cho thấy sức chi tiêu của khách Trung Quốc còn hạn chế.

Morgan Stanley cũng ghi nhận mức chi tiêu bình quân đầu người giảm so với cùng kỳ. Trong khi đó, tờ SCMP gọi hiện tượng này là người tiêu dùng "dè dặt trong việc mở hầu bao chi tiêu".

Công ty tiếp thị và công nghệ du lịch China Trading Desk đánh giá du khách Trung Quốc ngày càng tìm kiếm "giá trị rõ ràng" cho từng đồng tiền bỏ ra. Trong 2 năm qua, các nền tảng du lịch cho thấy khách Trung Quốc có xu hướng ưu tiên các chuyến đi xa kết hợp trải nghiệm văn hóa hoặc giải trí.

Goldman Sachs đánh giá dù tổng tiêu dùng hộ gia đình vẫn chịu áp lực do thị trường lao động yếu và suy thoái kéo dài của lĩnh vực bất động sản, du lịch vẫn là điểm sáng và tiếp tục tăng trưởng.

Đoàn du khách Trung Quốc tham quan Cung điện Gyeongbok ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/2. Ảnh: Yonhap.

Về điểm đến quốc tế, Hàn Quốc và nhiều nước Đông Nam Á ghi nhận lượng khách Trung Quốc tăng mạnh. Các điểm đến xa hơn như Argentina, Oman, Qatar và Nam Phi cũng thu hút dòng khách đáng kể, theo dữ liệu từ các nền tảng du lịch. Goldman Sachs nhận định kỳ nghỉ dài đã kích thích nhu cầu du lịch liên vùng.

Nền tảng du lịch Fliggy cho biết kỳ nghỉ năm nay đã "giải phóng nhu cầu bị dồn nén giữa kỳ", với số đơn đặt tour khởi hành tăng 30% so với cùng kỳ.

Đơn vị này cũng ghi nhận việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đặt nhà hàng, khách sạn, vé máy bay và vé xem phim trở thành xu hướng nổi bật trong kỳ nghỉ. Số đơn đặt qua AI trên nền tảng này tăng hơn 800% so với giai đoạn trước Tết.

Theo Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc, trong tổng số 17,8 triệu lượt xuất nhập cảnh dịp nghỉ lễ, có 1,3 triệu lượt của người nước ngoài. Bắc Kinh những năm gần đây liên tục nới lỏng yêu cầu visa nhằm thúc đẩy du lịch inbound (khách nước ngoài đến Trung Quốc).

Du khách mua trái cây sấy khô tại một hội chợ ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 17/2. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tại tỉnh Hải Nam, đảo ngoài khơi phía Nam Trung Quốc và là cảng thương mại tự do đặc biệt, doanh số bán hàng trực tiếp trung bình mỗi ngày trong kỳ nghỉ tăng 16% so với Tết 2025, trong khi số lượng người mua tăng 20%, theo Morgan Stanley.

Trung Quốc hiện là một trong những thị trường du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới, với quy mô ước đạt 140 tỷ USD năm 2024 và có thể tăng lên 386 tỷ USD vào năm 2033, theo báo cáo của ngân hàng HSBC.