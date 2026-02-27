Sở thú Trung Quốc livestream hổ đã chết để kiếm tiền

Một vườn thú tại Trung Quốc bị cáo buộc dùng video cũ của hổ con đã chết để kêu gọi quyên góp, gây tranh cãi và bị nhà chức trách tạm đình chỉ hoạt động.

Một sở thú ở Trung Quốc đối mặt với làn sóng chỉ trích vì sử dụng các video cũ về hổ con đã chết để kêu gọi quyên góp. Ảnh: Douyin.

Vườn thú Trung tâm Bộc Dương (Puyang Central Zoo) - một sở thú tư nhân tại thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc - bị phát hiện dùng lại video của hổ con đã chết để "câu view", tiếp tục trục lợi tiền quyên góp từ người xem livestream, SCMP đưa tin.

Ngày 10/2, chính quyền địa phương xác nhận vụ việc, đồng thời ra quyết định đình chỉ hoạt động của vườn thú, đưa giám đốc vườn vào diện chấn chỉnh.

Trước đó, nhiều cư dân mạng nhận ra người chăm sóc hổ của sở thú, Zhang Lina, vẫn phát trực tiếp hình ảnh của hổ con Siberia nổi tiếng tên Nuannuan bằng cách phát lại video cũ hoặc quay phim về một hổ con khác.

Thực tế, Nuannuan đã chết vì bệnh dịch tả mèo (feline distemper) - một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dễ lây lan, song vườn thú đã che giấu sự thật.

Để tham quan vườn thú, du khách phải mua vé vào cổng với giá 20 nhân dân tệ đối với người lớn và 10 nhân dân tệ cho trẻ em. Tuy nhiên, nguồn thu chính của vườn thú được cho là đến từ tiền quyên góp của người xem các buổi livestream về các loài động vật tại đây.

Vẻ đáng yêu của Nuannuan đã thu hút nhiều người quyên góp tiền cho sở thú. Ảnh: Douyin.

Trên tài khoản có hơn 2,7 triệu người theo dõi, Zhang Lina kêu gọi người xem đóng góp tiền để "cho động vật ăn" qua mạng.

Zhang cho biết vườn thú nuôi hơn 20 con hổ và mỗi khoản quyên góp khoảng 25 nhân dân tệ ( 4 USD ) có thể mua được một con gà để cho chúng ăn. Cô cho biết chi phí nuôi mỗi con hổ vào khoảng 200 nhân dân tệ và cam kết không kêu gọi nhiều hơn nhu cầu thực tế.

Trước những cáo buộc từ cơ quan chức năng, Zhang phủ nhận các cáo buộc nhằm vào cô và cho rằng chúng không đúng sự thật.

Cô khẳng định việc vườn thú che giấu cái chết của Nuannuan không phải để lừa đảo khán giả, mà để tránh khiến người xem phải trải qua nỗi đau giống như cô. Zhang cho biết việc này là ý tưởng của giám đốc sở thú Wu Shuling. Theo cô, Wu còn đề xuất đặt tên một hổ con khác là Nuannuan để an ủi cô.

Bị thu hút bởi vẻ đáng yêu của Nuannuan, một phụ nữ đã tài trợ cho hổ con này 2.600 nhân dân tệ ( 380 USD ) mỗi tháng.

Trước khi nói dối trong các buổi phát trực tiếp, vườn thú đã thông báo với nhà tài trợ về cái chết của hổ con và được người này đồng ý cho giữ lại phần tiền quyên góp chưa sử dụng.

Nuannuan đã chết vì bệnh dịch tả mèo, song các đoạn video và hình ảnh của nó vẫn tiếp tục được chia sẻ. Ảnh: Douyin.

Phía vườn thú cũng phủ nhận việc kêu gọi quyên góp cho hổ con đã chết và chỉ xin lỗi vì đã nói dối về cái chết của con vật. Đơn vị này đồng thời cam kết sẽ công bố video về quá trình điều trị của Nuannuan cùng bảng chi tiết chi phí chăm sóc động vật.