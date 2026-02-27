Hàng rong vẫn đeo bám tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Dù đã nhiều lần chấn chỉnh, tình trạng phương tiện bán hàng rong áp sát, đeo bám tàu du lịch trên vịnh Hạ Long vẫn tái diễn.

Phương tiện được đưa về tạm giữ tại cảng Bến Đoan. Ảnh: BQL Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử.

Ngày 27/2, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử (BQL) cho biết đã tiếp nhận phản ánh của du khách L.T.C. về việc một phụ nữ điều khiển đò máy có hành vi cặp mạn, buộc vào tàu du lịch để bán hàng rong cho khách trên hành trình VHL 2.

Hành trình này gồm các điểm: Cảng tàu - bãi tắm Soi Sim - đảo Ti Tốp - hang Sửng Sốt - vụng Tùng Sâu - động Mê Cung - hang Bồ Nâu - hang Luồn - hang Trống - hang Trinh Nữ - hang Hồ Động Tiên.

Trên cơ sở thông tin, hình ảnh do du khách cung cấp, Trung tâm Giám sát, an toàn và cứu nạn, cứu hộ (thuộc Ban Quản lý) phối hợp Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh, làm rõ người vi phạm.

Cơ quan chức năng đã đưa đò máy về tạm giữ tại cảng Bến Đoan để phục vụ điều tra, xử lý. Hiện các đơn vị tiếp tục xác minh nhân thân, nguồn gốc phương tiện và hàng hóa trên đò máy làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện trên vịnh Hạ Long có khoảng 400 tàu du lịch được cấp phép hoạt động, trong đó hơn 100 tàu lưu trú qua đêm.

Hồi tháng 1, BQL đã làm việc với Chi hội tàu du lịch Hạ Long về việc các tàu du lịch để các phương tiện bán hàng rong tiếp cận, đeo bám, buộc vào tàu trong quá trình khai thác dịch vụ.

Một chiếc tàu gỗ cập vào mạn tàu du lịch trên vịnh Hạ Long để mời chào du khách mua hàng. Ảnh: BQL.

Theo BQL, các hành vi trên vi phạm các quy định về quản lý hoạt động phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long; vi phạm quy chế quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; vi phạm các điều khoản trong hợp đồng về neo đậu, hoạt động tại cảng, bến, vùng nước.

Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông đường thủy, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch của di sản vịnh Hạ Long.

BQL yêu cầu Chi hội tàu du lịch Hạ Long và các chủ tàu nâng cao trách nhiệm, tuyên truyền tới thuyền trưởng, thuyền viên, đơn vị lữ hành và du khách không mua bán, sử dụng hàng hóa từ các phương tiện bán hàng rong trái phép trên vịnh.

Trong dịp Tết Nguyên đán, vịnh Hạ Long đón 74.428 lượt khách, tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế đạt 65.470 lượt, khách Việt Nam 8.958 lượt. Tổng doanh thu đạt hơn 22 tỷ đồng .

Khách tham quan chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc). Các điểm hút khách gồm đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt, hang Luồn, động Mê Cung.