Thuyền buồm đỏ hiếm thấy trên vịnh Hạ Long chưa hết hot

Những chiếc thuyền buồm đỏ ba vách xuất hiện nổi bật ven bờ vịnh Hạ Long từ đầu tháng 2 nhanh chóng trở thành điểm check-in "hot" vào dịp Tết.

Du khách check-in với thuyền buồm đỏ ba vách ven vịnh Hạ Long, ngày 15/2. Ảnh: Thùy Dương.

Trong ngày về Hạ Long nghỉ Tết, Trần Thùy Dương, sống tại TP.Thái Nguyên, dừng đối diện công viên Lán Bè (phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh). Trước mắt cô, 3 chiếc thuyền buồm đỏ nổi bật giữa nền núi đá vôi của vịnh Hạ Long.

Dương biết đến những cánh buồm đỏ qua mạng xã hội nên tranh thủ thời gian check-in sớm.

"Đến lúc tận mắt nhìn thấy những chiếc thuyền buồm đỏ giữa lòng di sản, tôi thật sự rất choáng ngợp và tự hào", cô nói với Tri Thức - Znews.

Trước Tết, khu vực ven bờ chưa quá đông, chỉ lác đác vài nhóm du khách. Những ngày sau đó, lượng người tìm đến ngày một tăng. Trong cao điểm Tết, đoạn đường bao ven bờ trở nên nhộn nhịp, nhiều người xếp hàng chờ tới lượt check-in với cánh buồm đỏ.

Ba chiếc thuyền buồm đỏ chạy thử nghiệm ven vịnh Hạ Long từ mùng 1 đến mùng 6 Tết. Ảnh: Thùy Dương.

Khoảng 15h ngày 20/2 (mùng 4 Tết), Nguyễn Phương Dung, sống tại Cẩm Phả, cũng có mặt dọc bờ biển, chờ thuyền đi đến vị trí đẹp để có góc chụp ảnh như ý.

Theo cô, từ sát Tết đã xuất hiện "trend" (trào lưu) chụp ảnh với thuyền buồm đỏ. Không khí du xuân khiến khu vực ven bờ rộn ràng hơn thường ngày.

"Lâu rồi người dân và du khách mới bắt gặp lại hình ảnh cánh buồm ba vách trên vịnh Hạ Long nên ai cũng háo hức", Dung nói.

Những góc chụp ảnh "tuyệt đối điện ảnh" của du khách với thuyền buồm đỏ. Ảnh: Phương Dung.

Ba chiếc thuyền buồm đỏ dài hơn 10 m, bắt đầu xuất hiện ven vịnh Hạ Long từ đầu tháng 2. Đây là sản phẩm du lịch mới của Quảng Ninh với lộ trình thử nghiệm khoảng 12 km ven bờ.

Tuyến xuất phát và kết thúc tại Bến vận tải của Công ty cổ phần Vận tải khách thủy (khu vực chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai), đi qua bãi tắm Cột 5 rồi quay lại bến.

Mỗi ngày có 6 chuyến cố định vào các khung giờ 8h, 9h, 10h, 14h, 15h và 16h, mỗi chuyến kéo dài khoảng một giờ. Mỗi thuyền chở tối đa 12 khách cùng hai thuyền viên.

Ba chiếc thuyền vừa kết thúc giai đoạn chạy thử vào mùng 6 Tết. Sau Tết Nguyên đán, 10 chiếc dự kiến chính thức đưa vào hoạt động. Sản phẩm do nghệ nhân nổi tiếng của địa phương đóng, thiết kế dựa trên nguyên mẫu thuyền cổ vùng Quảng Yên, người dân địa phương gọi là "thuyền ba vát" hoặc "thuyền ba vách".

Thuyền buồm đỏ ngập nắng chiều ở Hạ Long. Ảnh: Phan Cảnh.

Thuyền ba vách vốn là phương tiện quen thuộc của cư dân vùng đảo Hà Nam (thị xã Quảng Yên cũ). Thuyền có kết cấu ba tấm ván ghép lại (một đáy, hai mạn), sử dụng buồm hình cánh dơi, truyền thống nhuộm nâu.

Loại thuyền này nổi tiếng với khả năng đi ngược gió, lướt sóng và giữ thăng bằng tốt, từng gắn bó với đời sống làng chài vịnh Hạ Long nhiều thập kỷ trước.

Để phù hợp với du lịch, buồm nâu truyền thống - dễ lẫn với màu vách núi - được thay bằng màu đỏ sẫm nhằm tăng tính thẩm mỹ và nhận diện. Chính sắc đỏ này tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh, đặc biệt vào cuối buổi chiều.

Theo Thùy Dương, khoảnh khắc đẹp nhất để check-in với thuyền buồm đỏ là lúc hoàng hôn, khi ánh nắng vàng cam chiếu vào buồm, tạo cảm giác "điện ảnh". Bình minh mang lại vẻ trong trẻo, nhẹ nhàng cho những du khách thích không khí yên tĩnh.

Buổi sáng, thuyền thường xuất hiện ở khu vực Cung Cá heo; đến trưa neo đối diện công viên Lán Bè; chiều di chuyển về phía khu chung cư cao cấp ven biển.

Người dân và du khách đứng ven bờ chờ chụp ảnh với thuyền buồm đỏ, ngày 20/2. Ảnh: Phan Cảnh.

Đại diện UBND phường Hồng Gai nhận định việc bổ sung sản phẩm thuyền buồm ba vách truyền thống có giá trị quảng bá hình ảnh du lịch. Khi chính thức vận hành, thuyền sẽ không đi sâu vào vùng lõi vịnh mà phục vụ tham quan ven bờ, mỗi chuyến khoảng một giờ.

Theo vị này, loại hình mới giúp du khách có thêm trải nghiệm với thời gian phù hợp, chi phí hợp lý, góp phần kéo dài thời gian lưu trú khi đến Quảng Ninh.

Với Thùy Dương, thế hệ 9X đời đầu từng thấy những chiếc thuyền buồm màu nâu trên vịnh Hạ Long, sự trở lại của thuyền ba vách lần này không chỉ là một sản phẩm du lịch.

"Tôi cảm thấy xúc động và tự hào vì quê hương mình đã làm sống dậy một phần ký ức rất đẹp, như thấy một phần hồn xưa của Hạ Long được quay trở lại", cô nói.

Tận mắt thuyền buồm 3 vách trên vịnh Hạ Long Ba chiếc thuyền buồm nổi bật với 2 cánh buồm màu đỏ trên mặt biển vịnh Hạ Long, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.