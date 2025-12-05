Chiếc thuyền buồm trong nhà tỷ phú

Tôi từng đến những ngôi nhà có hồ bơi, sân quần vợt, thậm chí những ngôi nhà có hầm trú ẩn. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in phòng khách của một ngôi nhà của tỷ phú mà tôi từng đến thăm thời tiểu học, trong đó trang hoàng cả thuyền buồm.

Tỷ phú chắc chắn xuất hiện từ "cộng đồng"

Tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là Shimamura Yoshihiro, khởi nghiệp ở tuổi thiếu niên và làm việc với vai trò là nhà sản xuất và nhà đầu tư. Lĩnh vực kinh doanh của tôi rất đa dạng, từ sản xuất phim, đầu tư cổ phiếu, đầu tư bất động sản đến tư vấn, v.v..

Nếu hỏi tại sao tôi có thể làm nhiều việc như thế thì có thể nói, vì tôi tạo ra cộng đồng để làm việc bằng hình thức xây dựng đội ngũ cộng tác.

Công tác xây dựng đội ngũ là gì? Nói đơn giản, đó là cách làm mà trước tiên là xây dựng cộng đồng, sau đó cùng nhau “hợp tác” thực hiện các dự án. Có thể hơi khó hiểu một chút nhưng trong quyển sách này, tôi sẽ vừa đưa ra ví dụ cụ thể vừa giải thích kỹ càng cho bạn đọc, nên ở giai đoạn này, bạn đọc chỉ cần hình dung rằng: “Thì ra có cách làm việc như thế”.

Những quý vị thắc mắc “cộng đồng đó liên quan gì đến tỷ phú?” cũng sẽ từ từ hiểu rõ trong quá trình đọc quyển sách này.

Sự xa hoa trong ngôi nhà cũng sinh động như suy nghĩ của các tỷ phú. Ảnh: Public Dumain Images.

Sự khác nhau giữa "nhà bình thường" và "nhà có thuyền buồm" - câu chuyện mà tỷ phú hạnh phúc dạy chúng ta

Tôi sinh ra và lớn lên ở Kobe. Cha tôi vốn là doanh nhân tự do trong ngành kiến trúc nhưng một số khách hàng của ông sống ở Yamanote, Kobe. Lúc nhỏ, tôi thường được cha dắt đến những căn biệt thự lớn ở khu vực này. Những ngôi nhà mà các tỷ phú sống hoàn toàn khác với nhà của người dân bình thường. Tôi từng đến những ngôi nhà có hồ bơi, sân quần vợt, thậm chí những ngôi nhà có hầm trú ẩn. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in phòng khách của một ngôi nhà của tỷ phú mà tôi từng đến thăm thời tiểu học, trong đó trang hoàng cả thuyền buồm.

“Thuyền buồm ở phòng khách ư?” - Vâng, đó là một căn biệt thự to lớn, ngoài sức tưởng tượng. Nếu hỏi những tỷ phú sống đời thong thả, nhàn hạ trong những căn biệt thự khủng như thế, câu hỏi: “Phải cố gắng thế nào để có được cuộc sống thế này?” thì chắc chắn câu trả lời sẽ là “kinh doanh”, hay “làm giám đốc”.

Trong nhà tôi cũng có người làm giám đốc nhưng cuộc đời hoàn toàn khác với những người ở trên đồi cao, sống biệt lập như thế. Nếu tóm tắt những gì mà các tỷ phú giải thích cho tôi hồi nhỏ, ta sẽ có nội dung như sau:

Có hai loại công việc là xách nước và kéo đường dẫn nước

“Xách nước và kéo đường dẫn nước” là câu chuyện được đề cập trong Rich Dad’s CASHFLOW Quadrant: Rich Dad’s Guide to Financial của Robert T. Kiyosaki1, quyển sách được tôi coi như “Kinh thánh”. Độc giả có thể tìm đọc quyển sách này, nhưng tôi xin phép giới thiệu ở đây một chút.

“Ngày xưa có một ngôi làng nhỏ bé đáng yêu. Ngôi làng ấy là một chỗ ở thật tuyệt vời nhưng tiếc thay lại gặp một vấn đề nghiêm trọng. Khi trời không mưa, làng chẳng có một tí nước nào. Nhằm giải quyết vấn đề, các già làng quyết định gọi thầu cung cấp nguồn nước hằng ngày cho dân làng. Có hai nhân vật đứng ra nhận thầu, và các già làng đều nhận ký hợp đồng với cả hai. Họ cho rằng một sự cạnh tranh nho nhỏ giữa hai bên vừa có thể làm cho giá cả giảm xuống, lại vừa đảm bảo có đủ nước dự trữ cho làng.

Người thứ nhất tên là Ed, lập tức lên chợ mua hai thùng thiếc mạ kẽm và ngược xuôi chở nước từ hồ vào làng cách đó khoảng một dặm. Với hai thùng nước, anh ta làm việc từ sáng sớm đến chiều tối và nhanh chóng kiếm ra tiền. Ed đổ nước trong thùng vào một bể chứa nước đúc bê-tông to dùng trong làng. Cứ mỗi buổi sáng, anh ta là người thức dậy trước nhất để đảm bảo lượng nước đủ dùng cho cả làng.

Công việc thật cực nhọc, nhưng anh ta cảm thấy rất hạnh phúc khi làm ra tiền và đã thắng hợp đồng của làng. Người nhận thầu thứ hai tên là Bill biến đi mất một dạo. Cả làng không nhìn thấy anh ta trong nhiều tháng, và điều đó làm cho Ed rất sung sướng vì không có cạnh tranh nên anh ta kiếm được rất nhiều tiền.

Thay vì đi mua hai thùng nước cạnh tranh với Ed, Bill phác thảo một kế hoạch kinh doanh, thành lập công ty, tìm thêm bốn đối tác đầu tư, thuê một giám đốc quán xuyến công việc và trở về với một nhóm thợ xây sau sáu tháng biệt tăm. Trong vòng một năm, nhóm thợ của Bill hoàn tất công trình lắp đặt một đường ống dẫn nước bằng inox từ hồ vào thẳng trong làng.

Vào buổi khai trương, Bill trịnh trọng tuyên bố nguồn nước cung cấp của mình sạch hơn của Ed. Trước đó, Bill đã nghe thấy nhiều phàn nàn của dân làng về bụi cặn trong nguồn nước do Ed cung cấp. Bill còn tuyên bố sẽ cung cấp nước liên tục cho làng suốt 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Trong khi đó, Ed chỉ cung cấp nước vào những ngày trong tuần mà thôi bởi vì anh ta nghỉ làm vào cuối tuần. Tiếp theo, Bill tuyên bố sẽ chỉ lấy giá bằng 75% giá của Ed mà nguồn nước lại sạch hơn, có đều đặn hơn. Cả làng hoan hô Bill và ùn ùn xếp hàng trước đường ống do Bill xây dựng.

Để cạnh tranh, Ed lập tức hạ giá xuống còn 75% so với giá trước đây, mua thêm hai thùng nước có nắp đậy, rồi bắt đầu tăng công suất lên bốn thùng cho mỗi chuyến đi. Nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn, anh ta mướn hai người con của mình phụ giúp làm ca đêm và vào những ngày nghỉ cuối tuần. Khi hai đứa con lên tỉnh nhập học, anh nói với chúng, “Các con hãy nhanh chóng quay về vì sự nghiệp kinh doanh này sẽ thuộc về các con”.

Vì một lý do nào đó, hai người con của Ed sau khi tốt nghiệp đại học không chịu trở về làng. Anh ta cuối cùng phải thuê mướn nhân công và từ đó bắt đầu gặp rắc rối với vấn đề liên đoàn lao động. Liên đoàn đòi tăng lương, chu cấp thêm phúc lợi và yêu sách mỗi nhân công chỉ xách mỗi lần một thùng nước mà thôi.

Trong khi đó, Bill ý thức rằng một khi ngôi làng này cần nước thì các làng khác cũng phải có nhu cầu thiết yếu đó. Thế là anh ta phác thảo tiếp kế hoạch kinh doanh của mình, đi khắp nơi trong vùng xây dựng hệ thống cấp nước nhanh chóng, số lượng lớn, chi phí thấp và chất lượng cho mọi ngôi làng.

Anh ta chỉ kiếm có một xu cho mỗi thùng nước, thế nhưng anh ta lại cung cấp hàng tỉ thùng nước mỗi ngày. Cho dù anh ta có làm việc hay không, hàng tỉ người vẫn tiêu dùng hàng tỉ thùng nước, và tất cả số tiền kiếm được đó đều chảy vào tài khoản ngân hàng của Bill. Bill đã phát kiến một đường ống không chỉ dẫn nước cho mọi làng mà còn dẫn tiền chảy vào túi của mình. Bill sống hoàn toàn hạnh phúc sau đó, trong khi Ed phải làm việc cực nhọc suốt cả đời mà vẫn lận đận về tiền bạc. Chấm hết”.

Đáng tiếc là hầu hết nhân viên công ty quanh tôi chỉ suy nghĩ về công việc như Ed. Ngược lại, các tỷ phú đều có cách làm việc của những ông chủ như Bill.