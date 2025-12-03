Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tỷ phú nhà bên làm gì sau 5 giờ chiều?

Tác giả Shimamura Yoshihiro khởi nghiệp khi còn thiếu niên và hiện là một doanh nhân, nhà đầu tư và nhà sản xuất phim. Ông đã làm việc với hơn 1.500 người thành đạt, học được “những điều mà các tỷ phú hạnh phúc coi trọng”, rồi chia sẻ bí quyết thành công với độc giả.

'Tỷ phú hạnh phúc' làm gì sau 5h chiều?

  • Thứ tư, 3/12/2025 21:24 (GMT+7)
Bên kia lằn ranh của hôm nay là ngày mai, là tương lai. Vì vậy, tương lai được quyết định bởi “hiện tại”, và tôi cho rằng cuộc đời là “lựa chọn”.

Sự khác biệt lớn nhất giữa “tỷ phú hạnh phúc” và những người khác là gì?

Có thể nói rằng trong xã hội có người trở nên giàu có thì cũng có người không thể như thế. Quý độc giả cho rằng sự khác biệt đó nằm ở đâu?

Đương nhiên, trong số những người giàu có, có người thừa kế khối tài sản khổng lồ từ cha mẹ, cũng có người nhờ vận may mà có được sự giàu sang.

Nhưng cũng có người không như vậy mà tạo dựng sự nghiệp bằng chính đôi tay của mình, cho dù vật đổi sao dời, cho dù vấp phải thất bại, họ vẫn trở lại và lợi hại hơn xưa, và sống cuộc đời viên mãn.

Tôi cho rằng những người như thế là “tỷ phú hạnh phúc”.

Những người này là những người cực kỳ hạnh phúc, vì họ nắm được trong tay ba loại vốn: vốn con người, vốn tài chính và vốn xã hội, có thể làm “những điều muốn làm” vào “những lúc muốn làm” với “những người muốn làm” với tâm thế “muốn làm thì làm”.

Vậy những người như thế khác gì với những người bình thường?

Câu trả lời vô cùng đơn giản, đó là cách sử dụng thời gian sau 5 giờ chiều của họ khác với những người bình thường.

Ty phu anh 1

Cùng là thời gian nhưng mỗi người lại sử dụng khác nhau. Ảnh: ABC News.

Có những công ty hết giờ vào lúc 6 hoặc 7 giờ, nhưng trong sách này, tôi lấy con số 5 giờ chiều. Ví dụ, từ 5 giờ chiều trở đi, bạn có kế hoạch nào đó để nâng cao bản thân. Khi ấy, cấp trên đề nghị bạn tăng ca. Bạn sẽ chọn cách nào?

1. Nói rằng: “Em có việc rồi nên không tăng ca được” để từ chối.

2. Nghĩ bụng không có cách nào khác, đành phải nhận lời tăng ca.

Ở đây tôi không nói cách lựa chọn nào là tốt hay xấu. Có điều, tùy vào việc bạn chọn cách nào mà tương lai của bạn sẽ khác hẳn.

Người hôm nay dùng bữa có lượng calorie cao, nằm dài trên ghế sofa thì dễ bị béo phì. Ngược lại, người dùng bữa có lượng calorie vừa phải, cân bằng dinh dưỡng, vận động điều độ thì sẽ có một cơ thể săn chắc. Nghĩa là, bên kia lằn ranh của hôm nay là ngày mai, là tương lai. Vì vậy, tương lai được quyết định bởi “hiện tại”, và tôi cho rằng cuộc đời là “lựa chọn”.

Liệu lựa chọn này có hiệu quả với bản thân không? - Những tỷ phú hạnh phúc luôn nghĩ về điều này.

Khởi nghiệp trước hay lập cộng đồng trước?

Nhắc đến việc lựa chọn, tôi có một việc lấy làm lạ suốt bấy lâu nay. Tại sao người ta lại chọn “sau khi khởi nghiệp, sẽ xây dựng cộng đồng hỗ trợ cho mình”. Tại sao họ không chọn “xây dựng cộng đồng hỗ trợ mình, sau đó khởi nghiệp”?

Khi đặt ra vấn đề này, tôi đã bị nhiều người hỏi ngược: “Tại sao nên xây dựng cộng đồng trước?” Tôi trả lời: “Để không bị mất bò mới lo làm chuồng (doronawa)”. Tra Google thì thấy giải thích về “doronawa” thế này: “Là từ chế nhạo việc sau khi sự việc xảy ra rồi thì mới vội vàng bắt tay vào đối phó”.

Tôi hoàn toàn không có ý chế nhạo người khác, nhưng tôi nghĩ mọi việc đều có thứ tự của nó. Xin lỗi quý vị độc giả tôi lấy ví dụ thô tục. Các bạn hãy thử nghĩ xem. Bạn kéo quần xuống rồi mới đại tiện chứ, còn nếu đại tiện rồi mới kéo quần xuống thì có thể tuyên bố “tình trạng khẩn cấp” được rồi đấy.

Từng việc tách riêng thì đúng nhưng chỉ cần nhầm thứ tự thì sẽ lâm vào tình trạng chẳng khác nào ở địa ngục.

Kéo quần xuống đại tiện = thiên đường. Đại tiện kéo quần xuống = địa ngục. Tôi nghĩ, có thể thông thường là “khởi nghiệp” “xây dựng cộng đồng” = địa ngục nhưng nếu làm ngược lại thì tốt hơn chăng?

“Xây dựng hội nhóm” “Khởi nghiệp” = Thiên đường.

Tôi cho rằng điều này không chỉ đúng trong việc khởi nghiệp mà có thể với cả những việc khác. Vì khởi nghiệp rồi mới bắt đầu xây dựng cộng đồng nên bạn phải rất vất vả trong nhiều mặt như tiền vốn, tinh thần, nhân lực, thể lực, v.v..

Nếu vậy, xây dựng cộng đồng rồi khởi nghiệp chẳng phải là tốt hơn sao? Tôi nghĩ vậy đấy.

Có thể độc giả đọc đến đây và cảm thấy quan ngại: “Shimamura à! Lý luận thì có thể như thế thật nhưng bằng cách ấy, anh đã có thành tựu gì chưa?” - Quý vị hãy an tâm.

Cho tới nay, tôi đã có trên 100 dự án với hàng nghìn thành viên tham gia, và làm giám đốc sản xuất phim (có hai bộ phim đoạt giải tại Liên hoan phim Quốc tế). Hơn thế nữa, tôi còn là cổ đông lớn của nhiều công ty như TV Tokyo, Oricon, v.v., với tổng trị giá khoảng 3 tỷ yên, và cũng là chủ sở hữu nhiều đất đai ở 23 quận trong thành phố Tokyo với khoảng 6.000m2. Trên đời có nhiều người lừng lẫy, nhưng tôi nghĩ rằng mình cũng tạo dựng được ít nhiều thành tựu (cười).

Shimamura Yoshihiro/NXB Trẻ

Tỷ phú Tỷ phú Hạnh phúc Lựa chọn

