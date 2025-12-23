Cơ Mật Viện ở Huế sắp thành không gian sáng tạo

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, với hệ thống di sản vật thể, phi vật thể và tư liệu đã được UNESCO ghi danh toàn diện, Huế là một trong những đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam. Trong lộ trình hướng tới là thành viên Mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO, Huế cần có những mô hình tiên phong để đưa di sản vượt khỏi khuôn khổ bảo tồn thuần túy, trở thành nguồn lực cho sáng tạo, giáo dục và phát triển bền vững. Trong đó, di tích Cơ Mật Viện được định hướng là mô hình điểm như vậy. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế.