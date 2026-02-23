Đạo diễn 'Thần điêu đại hiệp' đưa vợ con du lịch Việt Nam dịp Tết

Đạo diễn Trung Quốc Trương Kỷ Trung cùng vợ kém 31 tuổi và bốn con sang Việt Nam du lịch dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Đạo diễn Trương Kỷ Trung cùng vợ và các con trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Ảnh: Sohu.

Dịp Tết Nguyên đán, trong khi nhiều gia đình Trung Quốc quây quần sum họp, đạo diễn Trương Kỷ Trung (74 tuổi) chọn đưa vợ là Đỗ Tinh Lâm cùng bốn con sang Việt Nam nghỉ dưỡng.

Sohu cho biết hình ảnh gia đình 6 người xuất hiện trên đường phố thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Đạo diễn tóc bạc trắng, mặc trang phục giản dị, tự tay đẩy xe nôi, bế con và chăm sóc các bé trong suốt chuyến đi. Tuy nhiên, nhiều bức ảnh cho thấy ông bước đi chậm, dáng vẻ mệt mỏi khi di chuyển.

Trong khi đó, Đỗ Tinh Lâm, 43 tuổi, diện váy dài, để mặt mộc, liên tục thu xếp hành lý và trông nom các con. Cô giữ con trai lớn không chạy nhảy quá đà, phối hợp cùng chồng chăm sóc đứa trẻ nhỏ tuổi nhất.

Khoảnh khắc đạo diễn Thần điêu đại hiệp loạng choạng đẩy xe khiến không ít người lo lắng về tình hình sức khỏe của ông ở tuổi ngoài 70, nhất là khi gia đình có con nhỏ mới tập đi. Tuy vậy, cũng có ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống đông con của ông.

Gia đình đạo diễn Thần điêu đại hiệp được bắt gặp trong một trung tâm thương mại. Ảnh: Sohu.

Trương Kỷ Trung từng ghi dấu trong làng truyền hình Hoa ngữ với các tác phẩm chuyển thể như Tiếu ngạo giang hồ, Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp, Tây Du Ký... Trước khi nổi tiếng, ông từng là giáo viên tại một mỏ than ở Sơn Tây và nhiều lần thi vào học viện nghệ thuật nhưng không thành công.

Cuộc sống riêng tư của đạo diễn nhiều năm qua nhận được sự quan tâm lớn. Ông từng trải qua hai cuộc hôn nhân trước khi đến với Đỗ Tinh Lâm, người kém ông 31 tuổi.

Trương Kỷ Trung bên người vợ Đỗ Tinh Lâm và 4 người con. Ảnh: Weibo.

Đỗ Tinh Lâm từng du học Pháp chuyên ngành Luật sở hữu trí tuệ, sau đó làm tư vấn doanh nghiệp. Cô quen Trương Kỷ Trung vào năm 2015 khi tham gia một khóa tu dưỡng sinh, rồi trở thành trợ lý và người quản lý công việc cho ông.

Nửa cuối năm 2019, họ đón con đầu lòng. Đến năm 2020, Đỗ Tinh Lâm sinh con thứ hai. Vài ngày sau, Trương Kỷ Trung lần đầu xác nhận mối quan hệ giữa hai người. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ sinh hoạt gia đình trên mạng xã hội, từ việc sinh con, chăm con đến những khoảnh khắc đời thường.

Trước đây, Đỗ Tinh Lâm từng tuyên bố khởi kiện một số tài khoản mạng xã hội vì bình luận tiêu cực về con cái. Trương Kỷ Trung cũng nhiều lần bày tỏ ý định rút khỏi mạng xã hội, song sau đó vẫn tiếp tục chia sẻ hoạt động gia đình.