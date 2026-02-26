Tạm dừng chạy thuyền buồm đỏ hiếm thấy trên vịnh Hạ Long

Thuyền buồm đỏ ba vách trên vịnh Hạ Long sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 27/2 để hoàn thiện thủ tục và điều chỉnh kỹ thuật, dự kiến đón khách vào giữa tháng 3.

Cận cảnh thuyền buồm ba vách chạy ven vịnh Hạ Long đầu tháng 2. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện đơn vị quản lý thuyền buồm đỏ ba vách trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết từ ngày 27/2, ba chiếc thuyền sẽ tạm dừng hoạt động để bổ sung, chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn với yêu cầu vận hành.

Đơn vị này sẽ phối hợp các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục, với kỳ vọng sớm đưa sản phẩm vào phục vụ du khách ổn định trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, giữa tháng 3, các thuyền buồm đỏ ba vách sẽ hoạt động trở lại và bắt đầu đón khách. Trong ngày 26/2,ngày cuối chạy thử nghiệm, ba chiếc thuyền vận hành tại khu vực Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long để phục vụ người dân và du khách chụp ảnh.

Từ trước Tết Bính Ngọ, khi những con thuyền bắt đầu chạy thử ven bờ, hình ảnh cánh buồm đỏ nổi bật trên nền núi đá vôi đã tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội. Mỗi khi xuất hiện, thuyền lại thu hút đông người dân và du khách đến chụp ảnh, check-in.

Du khách đổ xô check-in với thuyền buồm đỏ ba vách dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Thùy Dương, Phương Dung.

Trên các hội nhóm du lịch Quảng Ninh, thông tin tạm dừng hoạt động thuyền buồm đỏ ba vách khiến nhiều người tiếc nuối. Minh Anh, du khách Hà Nội, cho biết đã lên kế hoạch cuối tuần đến Hạ Long để chụp ảnh cùng thuyền buồm, song phải hoãn lại sau khi nhận tin.

Ba chiếc thuyền dài hơn 10 m, xuất hiện ven vịnh từ đầu tháng 2, là sản phẩm du lịch mới của Quảng Ninh với lộ trình thử nghiệm khoảng 12 km ven bờ. Tuyến xuất phát và kết thúc tại bến vận tải của Công ty cổ phần Vận tải khách thủy (khu vực chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai), đi qua bãi tắm Cột 5 rồi quay lại điểm đầu.

Mỗi ngày, thuyền có 6 chuyến cố định vào các khung giờ 8h, 9h, 10h, 14h, 15h và 16h, mỗi chuyến kéo dài khoảng một giờ. Mỗi thuyền chở tối đa 12 khách cùng hai thuyền viên.

Sản phẩm do nghệ nhân địa phương đóng, thiết kế dựa trên nguyên mẫu thuyền cổ vùng Quảng Yên, thường được người dân gọi là "thuyền ba vát" hoặc "thuyền ba vách". Đây từng là phương tiện quen thuộc của cư dân vùng đảo Hà Nam (thị xã Quảng Yên cũ), với kết cấu ba tấm ván ghép lại gồm một đáy và hai mạn, sử dụng buồm hình cánh dơi nhuộm nâu.

Thuyền buồm đỏ ba vách ngập nắng chiều ở Hạ Long. Ảnh: Phan Cảnh.

Thuyền ba vách nổi tiếng với khả năng đi ngược gió, lướt sóng và giữ thăng bằng tốt, từng gắn bó với đời sống làng chài vịnh Hạ Long nhiều thập kỷ trước.

Để phù hợp khai thác du lịch, buồm nâu truyền thống dễ lẫn với màu vách núi được thay bằng màu đỏ sẫm nhằm tăng tính thẩm mỹ và khả năng nhận diện. Sắc đỏ này tạo hiệu ứng thị giác rõ nét, đặc biệt vào cuối buổi chiều.

Đại diện UBND phường Hồng Gai nhận định việc bổ sung sản phẩm thuyền buồm ba vách truyền thống góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương. Khi chính thức vận hành, thuyền sẽ không đi sâu vào vùng lõi di sản mà phục vụ tham quan ven bờ, thời lượng mỗi chuyến khoảng một giờ.

Theo vị này, loại hình mới mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm với thời gian linh hoạt, chi phí hợp lý, qua đó góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi đến Quảng Ninh.

