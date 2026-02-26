Một quốc gia châu Phi cấp e-visa cho Việt Nam

Chính phủ Mozambique chính thức triển khai thị thực điện tử (e-visa) cho công dân 183 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Cổng một nhà khách tại thị trấn ven biển Vilanculos, Mozambique. Ảnh: Lonely Planet.

Động thái này là một phần của sáng kiến "Du lịch Mozambique", nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư thông qua chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý biên giới.

Hệ thống thị thực điện tử (e-visa) mới do VFS Global vận hành. Ông Jiten Vyas, Giám đốc Thương mại của đơn vị, cho biết việc ra mắt hệ thống e-visa được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Mozambique ra thế giới, thu hút thêm khách quốc tế và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch của nước này.

Du khách đăng ký e-visa Mozambique theo 4 bước:

Truy cập vào trang web chính thức của Chính phủ Mozambique tại https://evisa.gov.mz/

Nộp các tài liệu theo yêu cầu

Thanh toán phí làm thủ tục trực tuyến

Nhận e-visa đã được phê duyệt qua email trước khi khởi hành

Trước đó, từ ngày 15/8/2023, Việt Nam bắt đầu cấp e-visa cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ nhập cảnh. Thời hạn tạm trú cũng được nâng từ 15 lên 45 ngày đối với công dân 24 nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực.

Một số điểm tham quan nổi bật tại Mozambique như thủ đô Maputo, bãi biển Tofo ở Vilankulo, Ilha de Moçambique. Ảnh: Diario Economico, Goatsontheroad.

Mozambique, tên chính thức là Cộng hòa Mozambique, nằm ở Đông Nam châu Phi. Được ví như "viên ngọc thô" của Ấn Độ Dương, quốc gia này sở hữu bờ biển dài hàng nghìn km cùng những hòn đảo hoang sơ, nơi thiên nhiên nguyên bản giao hòa với lớp trầm tích văn hóa đa sắc màu.

Dù vậy, Mozambique vẫn là cái tên ít được nhắc đến khi nói về các điểm đến nổi bật của châu Phi. Thời gian lý tưởng để du lịch là mùa khô, từ tháng 5 đến tháng 11, khi thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và khám phá biển đảo.

Ẩm thực Mozambique phản ánh lịch sử giao thoa giữa châu Phi, Bồ Đào Nha và Ấn Độ. Hải sản là thế mạnh nhờ nguồn đánh bắt tươi từ Ấn Độ Dương, với các món phổ biến như tôm nướng, mực hay cá hầm nước cốt dừa.

Hệ thống lưu trú tại đây khá đa dạng, từ khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, khách sạn mang phong cách cổ điển đến nhà nghỉ và homestay giá phải chăng.

Anantara Bazaruto Island Resort, một trong những khách sạn lãng mạn nhất Mozambique. Ảnh: Tett Safaris.

Hành trình khám phá Mozambique thường bắt đầu từ Ilha de Moçambique, hòn đảo nhỏ ngoài khơi tỉnh Nampula. Ở miền Trung, Gorongosa National Park là điểm đến dành cho người yêu thiên nhiên hoang dã.

Ngoài khơi Vilanculos, Bazaruto Archipelago hiện lên với làn nước trong vắt và những bãi cát trắng mịn. Từ đất liền, du khách đi thuyền ra đảo để lặn biển, bơi lội hoặc đơn giản là tận hưởng nhịp sống chậm rãi giữa thiên nhiên.

Xa hơn về phía Bắc, Quirimbas National Park nổi tiếng với các rạn san hô nguyên sơ và hệ sinh vật biển phong phú như rùa biển, cá nhiệt đới. Tại thủ đô Maputo, nhịp sống đô thị hòa trộn giữa kiến trúc thuộc địa và hơi thở hiện đại.