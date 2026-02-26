Xác minh bát phở giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa xác minh phản ánh của hành khách về bát phở giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh. Quầy hàng cho biết phục vụ phở bò Wagyu, niêm yết giá công khai.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 26/2, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết các đơn vị chuyên môn đã xác minh thông tin hành khách phản ánh ăn bát phở giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh.

Theo nội dung đăng tải, khuya 23/2, sau khi đáp chuyến bay từ Hà Nội đến sân bay Cam Ranh, hành khách N.Q.T. lên tầng 2 nhà ga và vào một tiệm phở nhưng không xem kỹ bảng giá niêm yết. Tại đây, quán phục vụ các món phở bò, phở gà và phở đặc biệt.

Hành khách phản ánh bát phở có giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh. Ảnh: N.Q.T.

Hành khách cho biết từng ăn phở tại nhiều sân bay trên thế giới, nghĩ rằng "giá sẽ không chênh lệch quá lớn so với bên ngoài" nên không hỏi trước. Đến khi thanh toán, vị khách được thông báo giá bát phở là 346.000 đồng.

Anh cho biết "bị sốc" khi nghe giá tiền của bát phở, tưởng nghe nhầm, phải hỏi lại xem con số này đã chuẩn chưa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã chuyển nội dung đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả xác minh cho thấy sự việc xảy ra tại nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Quầy phở bị phản ánh là quầy Crystal Jade, do Công ty TNHH Autogrill VFS F&B Cam Ranh vận hành.

Theo thông tin từ phía quầy hàng, đơn vị phục vụ phở bò Wagyu và có thực đơn niêm yết giá công khai để hành khách theo dõi trước khi gọi món.

Đây không phải lần đầu du khách phản ánh về giá cả tại sân bay. Tháng 7/2025, du khách Nguyễn Ngọc Trà My đăng tải trên mạng xã hội, cho biết đã trả 208.000 đồng cho một chiếc bánh mì tại ga quốc tế, sân bay Nội Bài.

Sau khi xác minh, sân bay Nội Bài thông tin sản phẩm bị phản ánh có giá 7,9 USD (khoảng 208.000 đồng), thuộc cửa hàng Bigbowl tại khu vực cách ly tầng 3 Nhà ga T2. Đây là thương hiệu hoạt động tại nhiều sân bay lớn ở Việt Nam và đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Du khách phản ánh bánh mì có giá 208.000 đồng tại ga quốc tế, sân bay Nội Bài, ngày 1/7/2025. Ảnh: Nguyễn Ngọc Trà My.

Sản phẩm cụ thể là bánh mì kẹp thịt heo xá xíu, sử dụng thịt heo nhập khẩu từ Brazil, trọng lượng khoảng 200 gram. Giá bán được niêm yết đầy đủ, công khai, dễ nhận biết tại quầy theo quy định hiện hành.

Ngoài sản phẩm này, cửa hàng còn cung cấp các loại bánh mì khác với mức giá từ 2,1 USD trở lên để phục vụ nhu cầu đa dạng của hành khách.

Thực tế, tại các nhà ga sân bay hiện có nhiều quầy hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát với sản phẩm đa dạng. Các mặt hàng đa dạng từ hàng hóa thiết yếu theo quy định như mì ăn liền, bánh mì không bổ sung thực phẩm, đến những món ăn đáp ứng nhu cầu của hành khách như phở, bánh mì, bánh ngọt, cơm.

Giá bán sản phẩm, dịch vụ được niêm yết công khai. Các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không phải tuân thủ quy định của Nhà nước về hàng hóa thiết yếu, bảo đảm chất lượng dịch vụ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá đầy đủ, công khai và minh bạch theo quy định.