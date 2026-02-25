Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ảnh màu đặc sắc về Việt Nam năm 1996

  • Thứ tư, 25/2/2026 17:30 (GMT+7)
Những hình ảnh về cuộc sống chậm rãi và thanh bình tại 3 miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam năm 1996 được ghi lại rõ nét bởi một nữ du khách kiêm travel blogger nước ngoài.

Năm 1996, Tobeytravels, nữ du khách kiêm travel blogger nước ngoài, đến Việt Nam và du ngoạn từ Nam ra Bắc. Trên đường đi, cô đã chụp lại kho ảnh khổng lồ về cảnh quan và đời sống thường nhật của người dân. Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình là TP.HCM. Một buổi sáng sớm, cô dạo phố và đứng tần ngần trước Bưu điện Trung tâm (hiện nằm trên đường Công xã Paris, phường Sài Gòn). Tobeytravels từng chia sẻ trên blog cá nhân rằng điều khiến cô ấn tượng là kiến trúc trường tồn với thời gian của bưu điện.
Hoạt động giao thương nhộn nhịp tại chợ Bình Tây (nay là phường Bình Tây, TP.HCM) thời chưa thịnh hành trung tâm thương mại hay các điểm bán lẻ hiện đại. Ngôi chợ này là một trong những công trình gắn với lịch sử hình thành và phát triển của khu Chợ Lớn, xây theo kiến trúc đối xứng với 4 cổng chính quay ra các trục đường lớn và tháp đồng hồ ở trung tâm. Các sạp hàng chủ yếu bán lương thực, đồ khô, bánh kẹo, gia vị... Buổi sáng, chợ dọn từ rất sớm, tấp nập xe ba gác, xe lam chở hàng hóa ra vào.

Khoảnh khắc sinh hoạt nghi lễ của tín đồ đạo Cao Đài tại Tây Ninh. Đạo Cao Đài ra đời năm 1926 tại huyện Hoà Thành (cũ) của tỉnh này. Trung tâm của đạo là Tòa Thánh Tây Ninh, một quần thể kiến trúc tôn giáo đồ sộ, xây dựng từ những năm 1930, nổi bật với màu sắc rực rỡ và biểu tượng Thiên Nhãn ở chính điện.

Những ngày ở Nha Trang (cũ), Khánh Hòa, Tobeytravels được trải nghiệm tour 4 đảo truyền thống, gồm Hòn Mun, Hòn Một, Hòn Miễu và Hòn Tằm. Thời điểm này, các tour du lịch đảo tại đây khá phổ biến. Lịch trình và tiện ích đơn giản, du khách thường ngồi trên tàu gỗ sơn xanh nhạt, băng ghế dọc 2 bên, trên bàn bày trái cây cắt sẵn để phục vụ du khách giữa các điểm dừng. Tàu chạy tốc độ chậm, thời gian thong thả để ngắm biển, hóng gió.

Các sạp trái cây, hoa tươi tại chợ Đà Lạt (nay là phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng). Trong ảnh là sạp hoa Ngọc Ánh, chuyên bán hoa huệ sẻ, hoa ly trắng, hoa cúc bách nhựt đỏ, đặc biệt là hoa cúc marguerite.

Hình ảnh thường thấy trên bãi biển Quy Nhơn (cũ), Gia Lai là những em bé bán chuối cho khách du lịch. Thời điểm này, bãi biển đã có du khách đến tắm, phơi nắng nhưng chưa bước vào làn sóng du lịch đại trà. Dọc bờ biển là vài nhà nghỉ nhỏ, quán nước, ghế gỗ thấp để hóng gió chiều. Buổi sáng thường vắng người, chỉ có ngư dân gánh lưới, vá thuyền thúng hoặc kéo thuyền nan lên bờ sau chuyến biển đêm.
Cảnh mua bán hải sản tươi bên sông Thu Bồn (Hội An cũ, nay là TP Đà Nẵng). Tờ mờ sáng, những chiếc ghe chở đầy cá, tôm, cua từ cửa biển Cửa Đại ngược về. Người bán thường là ngư dân hoặc phụ nữ, ngồi trên mạn ghe hoặc bày rổ nia dưới đất. Một phần hải sản được bán sỉ cho lái buôn chở về chợ quê, phần còn lại bán lẻ cho người dân mang về nấu ăn.

Một cặp đôi chụp ảnh cưới ở bãi biển Mỹ Khê (TP Đà Nẵng) năm 1996. Bãi biển này có chiều dài khoảng 900 m, bãi cát trắng mịn, sóng biển ôn hòa, nước có độ mặn khoảng 60% và không bị ô nhiễm, an toàn khi tắm. Năm 2005, biển Mỹ Khê từng được tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Năm 2024, bãi biển này được nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất châu Á (xếp thứ 6), trong khuôn khổ giải thưởng danh giá Travelers' Choice Awards Best of the Best.

Khung cảnh tàu, thuyền neo san sát tại cảng Cát Bà (Hải Phòng). Bến cảng thời đó còn nhỏ, cầu cảng bê tông thấp, mặt bến sẫm màu vì nước mặn và dầu máy, chủ yếu là tàu gỗ, tàu sắt cỡ nhỏ ra vào. Khách qua cảng phần lớn là người dân, cán bộ công tác, rất ít du khách.
Phố Quốc Tử Giám (Hà Nội) nhìn từ vỉa hè trước Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Thời đó, phương tiện thường thấy là xe đạp, xích lô. Ngày nay, xích lô chủ yếu hoạt động ở khu vực bờ hồ Gươm và khu phố cổ. Nữ du khách cho rằng giai đoạn 1996-2000 là thời điểm nhiều cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam vẫn còn vẹn nguyên, trong khi kinh tế - xã hội đã bắt đầu chuyển mình.

Trúc Hồ

Ảnh: Tobeytravels

