Phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm ở Mỹ Sơn

Hệ thống bẫy ảnh tự động tại các sinh cảnh rừng điển hình trong lâm phận Khu bảo vệ cảnh quan Di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn đã ghi nhận sự hiện diện của 27 loài động vật hoang dã

Chiều 25/2, Ban quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết kết quả điều tra động vật hoang dã thông qua giám sát bẫy ảnh trên lâm phận khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn phát hiện nhiều động vật hoang dã quý hiếm.

Kết quả giám sát đã ghi nhận sự hiện diện của 27 loài động vật hoang dã, thuộc nhiều nhóm phân loại khác nhau, gồm thú (8 loài), chim và các loài động vật hoạt động chủ yếu trên mặt đất (19 loài).

Nhóm thú là nhóm được ghi nhận chủ yếu thông qua phương pháp bẫy ảnh, bao gồm các loài thú ăn cỏ, thú ăn tạp và các loài thú ăn thịt cỡ trung. Trong số đó, kết quả điều tra đặc biệt ghi nhận Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) - loài được xếp hạng Sắp nguy cấp (Vulnerable - VU) theo Danh lục Đỏ IUCN - với tần suất xuất hiện tương đối cao và phân bố tại nhiều vị trí bẫy ảnh khác nhau trong khu vực nghiên cứu.

Đáng chú ý, việc ghi nhận các đàn khỉ có sự hiện diện của cá thể non cho thấy khu rừng Mỹ Sơn không chỉ đóng vai trò là nơi kiếm ăn tạm thời, mà còn là sinh cảnh sinh sản, có khả năng duy trì quần thể ổn định trong dài hạn.

Bên cạnh đó, nhiều loài thú khác thuộc Nhóm IIB theo quy định của pháp luật Việt Nam như Mang thường (Muntiacus muntjak), Mèo rừng (Prionailurus bengalensis), Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) và Chồn bạc má (Melogale sp) cũng được ghi nhận thông qua bẫy ảnh.

Bên cạnh nhóm thú, kết quả giám sát bằng bẫy ảnh còn ghi nhận sự hiện diện của một số loài chim rừng hoạt động chủ yếu trên mặt đất, tiêu biểu như Gà lôi hông tía, Gà so, Gà rừng cùng một số loài chim cỡ trung khác.

Bẫy ảnh ghi nhận sự hiện diện của 27 loài động vật hoang dã.

Việc ghi nhận được số lượng loài tương đối đa dạng thông qua phương pháp giám sát không xâm lấn cho thấy khu vực nghiên cứu vẫn còn duy trì các điều kiện sinh thái phù hợp cho sự tồn tại của nhiều nhóm động vật rừng.

Các kết quả điều tra cho thấy khu vực rừng Mỹ Sơn hiện vẫn bảo tồn được cấu trúc quần xã động vật rừng tương đối đầy đủ, thể hiện qua sự hiện diện của các loài ở nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau, từ các loài thú ăn cỏ và thú ăn tạp đến các loài thú ăn thịt cỡ trung và linh trưởng.

Sự tồn tại đồng thời của các nhóm loài này phản ánh mức độ ổn định nhất định của các chuỗi thức ăn và quá trình sinh thái, đồng thời là chỉ dấu quan trọng về chất lượng sinh cảnh và mức độ nguyên vẹn tương đối của hệ sinh thái rừng trong Khu bảo vệ cảnh quan Mỹ Sơn.

Tần suất ghi nhận lặp lại của nhiều loài tại cùng một số vị trí bẫy ảnh cho thấy các khu vực này đóng vai trò như sinh cảnh trọng yếu đối với động vật hoang dã trong khu vực nghiên cứu.

"Kết quả này cung cấp cơ sở khoa học quan trọng để xác định các phân khu ưu tiên bảo vệ trong công tác quản lý rừng, đồng thời góp phần định hướng các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học nhằm duy trì tính toàn vẹn sinh thái và hỗ trợ bảo vệ lâu dài các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn" - đại diện Ban quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, thông tin.